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19:16 - Saint-Menoux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Menoux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,13%. En outre, le taux de familles propriétaires (69,94%) met en relief le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 615 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,72%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,84%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Menoux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 25,66% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national à Saint-Menoux Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Saint-Menoux en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 18,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,61% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 13,89% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Menoux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 26,26% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,00% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,41% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Menoux très mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Menoux, la participation sera regardée de près. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 395 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 50,13 %, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois largement mobilisé, avec 81,88 % de participation dans la ville (18,13 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 58,54 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,18 % au premier tour, contre 60,02 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Saint-Menoux en 2024 Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Menoux s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,26%), à la première place devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines (16,67%) et Raphaël Glucksmann (15,75%). Yannick Monnet (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Saint-Menoux quelques semaines plus tard avec 51,51%. Anne-Marie Thès (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 25,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yannick Monnet culminant à 69,59% des voix dans la commune. Le contexte politique de Saint-Menoux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre résolument de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Saint-Menoux ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Menoux portaient leur choix sur Yannick Monnet (Nupes) avec 59,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 76,61%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Menoux voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 28,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,64%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,39% pour Emmanuel Macron, contre 42,61% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Menoux un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Saint-Menoux Du côté de la fiscalité de Saint-Menoux, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté environ 694 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 680 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 38,32 % en 2024 (contre près de 15,07 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 35 100 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 256 700 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 23,35 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections municipales 2020 à Saint-Menoux L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Menoux est très instructive. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint-menoux' menée par Jean Guy Chérion a naturellement engrangé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Menoux, cette géographie électorale pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans véritable concurrence. Avec la publication des candidatures, un début de réponse assez éloquent a déjà été fourni.