Résultat municipale 2026 à Saint-Menoux (03210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Menoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Menoux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Menoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie EDELIN
Sylvie EDELIN (12 élus) BIEN VIVRE A SAINT-MENOUX 		369 60,10%
  • Sylvie EDELIN
  • Pascal FERREIRA
  • Valérie DERVIN
  • Laurent REGNAULT
  • Fabienne ROY-REGNOUX
  • Pierre MAINAUD
  • Lucie GERVASONI
  • Philippe LEMAITRE
  • Alix BRUNAT
  • Stanislas CHALUMEAU
  • Susanne FRITZ-GUILBAUD
  • Tomas DUFRÈGNE
Didier REMMEAU
Didier REMMEAU (3 élus) SAINT MENOUX POUR TOUS 		245 39,90%
  • Didier REMMEAU
  • Anabel LAUDET-MARTINET
  • Jean-Pierre DESVAUX
Participation au scrutin Saint-Menoux
Taux de participation 76,74%
Taux d'abstention 23,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 640

Source : ministère de l’Intérieur

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