Résultat municipale 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef (44730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Michel-Chef-Chef, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime LEROUX RONDINEAU
Maxime LEROUX RONDINEAU (24 élus) Vers un nouveau cap 		2 073 60,58%
  • Maxime LEROUX RONDINEAU
  • Corinne LESCOP
  • Jean-Louis GUINDRE
  • Véronique ALLAINMAT
  • Didier CRÉAC'H
  • Hélèna DIDELOT
  • Franck LE MERCIER
  • Fabienne LEROUX
  • Patrick WILFART
  • Marie TAMIC
  • Stéphane SCREVE
  • Manuela MALENFANT
  • Loïck ANGER
  • Emilie GAETAN-ULAS
  • Frédéric DAVID
  • Maud OLIVIER
  • Jean-Marc TORRINI
  • Corinne GALLAIS LOEILLET
  • Guillaume STAUB
  • Auriane BONNET
  • Yannis BIZIEN
  • Marie-Christine CARRARINI
  • Bastien MUSSET
  • Gäelle-Anne ANGER
Eloïse BOURREAU
Eloïse BOURREAU (5 élus) Une ville, une équipe, un avenir Saint-Michel-Tharon 		1 349 39,42%
  • Eloïse BOURREAU
  • Ludovic PRIGENT
  • Anne HONO-TESTU
  • Yvon JACOB
  • Françoise COUILLEAU
Participation au scrutin Saint-Michel-Chef-Chef
Taux de participation 66,32%
Taux d'abstention 33,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 3 523

Source : ministère de l’Intérieur

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