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19:18 - Saint-Michel-Chef-Chef : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,47% et une densité de population de 220 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (41,78%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3752 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,94%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 53,02%, comme à Saint-Michel-Chef-Chef, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quels scores du RN à Saint-Michel-Chef-Chef avant les élections de 2026 ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Saint-Michel-Chef-Chef il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,82% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,16% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 17,51% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Michel-Chef-Chef comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,10% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,75% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 36,50% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Saint-Michel-Chef-Chef ? Aux municipales de 2020, la participation à Saint-Michel-Chef-Chef avait culminé à 46,07 % au premier tour, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 2 091 votants alors que l'épidémie de Covid-19 pesait sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 79,34 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 53,30 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 73,97 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 59,32 % des citoyens locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipale à Saint-Michel-Chef-Chef, cette contingence sera en définitive décortiquée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Michel-Chef-Chef La préférence des électeurs de Saint-Michel-Chef-Chef a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Michel-Chef-Chef s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,10%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,15%) et Raphaël Glucksmann (15,07%). Jean-Michel Brard (Divers droite) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Saint-Michel-Chef-Chef près d'un mois plus tard avec 38,79%. Bastian Maldiney (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 30,75%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Michel Brard culminant à 63,50% des votes sur place.

14:57 - Saint-Michel-Chef-Chef : rappel des résultats majeurs de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Michel-Chef-Chef plébiscitaient Yannick Haury (Ensemble !) avec 29,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,24% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Michel-Chef-Chef voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 21,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,84% pour Emmanuel Macron, contre 37,16% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Michel-Chef-Chef révèle donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Michel-Chef-Chef S'agissant des contributions locales à Saint-Michel-Chef-Chef, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 1 058 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 785 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 28,91 % en 2024 (contre environ 12,52 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 947 600 € en 2024. Un total bien loin des 1 635 330 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,92 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Michel-Chef-Chef ? Dans la cité de Saint-Michel-Chef-Chef, les forces politiques en présence sont à ce jour encore façonnées par le résultat des dernières élections municipales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Eloïse Bourreau-Gobin (Divers centre) a raflé la première place en totalisant 1 021 bulletins (50,51%). En deuxième position, Irène Geoffroy (Divers centre) a rassemblé 49,48% des votes. Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers centre a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.