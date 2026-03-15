Résultat municipale 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef (44730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Michel-Chef-Chef, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maxime LEROUX RONDINEAU (24 élus) Vers un nouveau cap
|2 073
|60,58%
|
|Eloïse BOURREAU (5 élus) Une ville, une équipe, un avenir Saint-Michel-Tharon
|1 349
|39,42%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Michel-Chef-Chef
|Taux de participation
|66,32%
|Taux d'abstention
|33,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|3 523
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Michel-Chef-Chef en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef
19:18 - Saint-Michel-Chef-Chef : quand les données démographiques façonnent les urnes
Dans la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,47% et une densité de population de 220 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (41,78%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3752 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,94%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 53,02%, comme à Saint-Michel-Chef-Chef, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.
17:57 - Quels scores du RN à Saint-Michel-Chef-Chef avant les élections de 2026 ?
Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Saint-Michel-Chef-Chef il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,82% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,16% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 17,51% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Michel-Chef-Chef comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,10% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,75% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 36,50% lors du vote définitif.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Saint-Michel-Chef-Chef ?
Aux municipales de 2020, la participation à Saint-Michel-Chef-Chef avait culminé à 46,07 % au premier tour, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 2 091 votants alors que l'épidémie de Covid-19 pesait sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 79,34 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 53,30 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 73,97 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 59,32 % des citoyens locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipale à Saint-Michel-Chef-Chef, cette contingence sera en définitive décortiquée.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Michel-Chef-Chef
La préférence des électeurs de Saint-Michel-Chef-Chef a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Michel-Chef-Chef s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,10%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,15%) et Raphaël Glucksmann (15,07%). Jean-Michel Brard (Divers droite) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Saint-Michel-Chef-Chef près d'un mois plus tard avec 38,79%. Bastian Maldiney (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 30,75%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Michel Brard culminant à 63,50% des votes sur place.
14:57 - Saint-Michel-Chef-Chef : rappel des résultats majeurs de la dernière présidentielle
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Michel-Chef-Chef plébiscitaient Yannick Haury (Ensemble !) avec 29,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,24% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Michel-Chef-Chef voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 21,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,84% pour Emmanuel Macron, contre 37,16% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Michel-Chef-Chef révèle donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Michel-Chef-Chef
S'agissant des contributions locales à Saint-Michel-Chef-Chef, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 1 058 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 785 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 28,91 % en 2024 (contre environ 12,52 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 947 600 € en 2024. Un total bien loin des 1 635 330 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,92 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Michel-Chef-Chef ?
Dans la cité de Saint-Michel-Chef-Chef, les forces politiques en présence sont à ce jour encore façonnées par le résultat des dernières élections municipales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Eloïse Bourreau-Gobin (Divers centre) a raflé la première place en totalisant 1 021 bulletins (50,51%). En deuxième position, Irène Geoffroy (Divers centre) a rassemblé 49,48% des votes. Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers centre a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Michel-Chef-Chef, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Michel-Chef-Chef : horaires des 6 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du deuxième tour. La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Sachez également que les horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Saint-Michel-Chef-Chef sont les suivants : de 8 h à 18 h. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Saint-Michel-Chef-Chef dès leur parution.
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