Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge

Tête de listeListe
Isabelle Catrain-Goudeau
Isabelle Catrain-Goudeau Liste d'union à gauche
Unis, Saint-Michel pour tous
  • Isabelle Catrain-Goudeau
  • Adrien Derain
  • Fatima Khobeizi
  • Jean-Louis Berland
  • Lina Belhaj-Saif
  • Esteban Lelong
  • Sophie Nayac
  • Christophe Girard
  • Elhame Akrim
  • Ivan Vogel
  • Stéphanie Aumont
  • Nicolas Charles
  • Christine Desmond
  • Christian Piccolo
  • Helene Tamura
  • Yann Benoist
  • Naïma Mehrez
  • Yann Bruneau
  • Nathalie Jasmin
  • Mohsen Balti
  • Hejer Majerbi
  • Alexis Michenaud
  • Jessica Klar
  • Bernard Muller
  • Sophie Gandemer
  • Valentin Heck
  • Cecile Guillemot
  • Jean-Marc Laborie
  • Reine Tam
  • Mathis Carpentier
  • Muriel Vasseur
  • Denis Berton
  • Edwige Quesnel
  • Antoine Tamba-Tamba
  • Adriana Amberny
  • Hadrien Bisson
  • Corinne Bediou
Sophie Rigault
Sophie Rigault Liste divers droite
Saint-Michel toujours ensemble
  • Sophie Rigault
  • Magid Alaoui
  • Maria Menicacci-Ferrain
  • Guy Preaux
  • Roselyne Dacoury-Tabley
  • Nicolas de Boishue
  • Carole Couton
  • Denis Noirot-Duval
  • Florine Ekoue
  • Mathieu Vienne
  • Liliana Nunes
  • Ali Abou Chakra
  • Bogoul Gaye
  • Stephane Ridard
  • Isabelle Oudard
  • Nordine Aounallah
  • Adélaïde Perrin
  • Blaise Cavestri
  • Sophie Haniche
  • Nevil Wickremanayake
  • Aurélie Lallet
  • Arnaud Herard
  • Anne Rollin
  • Marc Audebert
  • Elise Cournut
  • Xavier Passeri
  • Amel Aloui
  • José Castico Oliveira
  • Stephanie Arnoux
  • Tidjane Horta Semedo
  • Caroline Piveteau
  • Arnaud Schmidlin
  • Coralie Gresenguet
  • Abou Niang
  • Aurore Lesage
  • Philippe Lefebvre
  • Michelle Ronzani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie Rigault
Sophie Rigault (26 élus) Saint-michel ensemble 		2 275 52,99%
  • Sophie Rigault
  • Georges Gourgues
  • Muriel Mosnat
  • Joseph Delpic
  • Roselyne Dacoury-Tabley
  • Dominique Taffin
  • Maria Menicacci-Ferrain
  • Nicolas De Boishue
  • Carole Couton
  • Denis Noirot-Duval
  • Isabelle Oudard
  • Nordine Aounallah
  • Florine Ekoue
  • Philippe Lefebvre
  • Nathalie Fourmann
  • Xavier Passeri
  • Virginie Capdeboscq
  • Mehdi Kesraoui
  • Sandrine Ladegaillerie
  • Guy Preaux
  • Mireille Robert
  • José Castico Oliveira
  • Monique Olga Chassin
  • Patrick Leveau
  • Michelle Ronzani
  • Denis Arcile
Christian Piccolo
Christian Piccolo (4 élus) Avenir écologique et solidaire à saint-michel en coeur d'essonne 		1 028 23,94%
  • Christian Piccolo
  • Isabelle Catrain
  • Denis Berton
  • Christine Desmond
Jean-Louis Berland
Jean-Louis Berland (3 élus) Saint-michel en commun 		844 19,65%
  • Jean-Louis Berland
  • Hafsa Seghiouer
  • Ludovic Bourjac
Jean-Luc Cire
Jean-Luc Cire Pour une renaissance saint-michel a venir 		146 3,40%
Participation au scrutin Saint-Michel-sur-Orge
Taux de participation 35,65%
Taux d'abstention 64,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 424

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Zunino
Bernard Zunino (27 élus) Saint-michel ensemble 		3 372 51,80%
  • Bernard Zunino
  • Sophie Rigault
  • Joseph Delpic
  • Muriel Mosnat
  • Georges Gourgues
  • Carole Couton
  • Dominique Taffin
  • Sandrine Ladegaillerie
  • Roger Amalor
  • Viviane Vigouroux
  • Claude Boissieres
  • Irmgard Astier
  • Gérard-François Kratochvil
  • Nathalie Fourmann
  • Nordine Aounallah
  • Mireille Robert
  • Gérard Bodigoff
  • Marie Keita
  • Xavier Passeri
  • Isabelle Oudard
  • Charles Benvegnu
  • Jaya Mareemootoo
  • Olivier Pradal-Sauvagnac
  • Anne Cornu
  • Nizar Mehri
  • Anne-Marie Doussineau
  • José Castico Oliveira
Christian Soubra
Christian Soubra (5 élus) Agir ensemble a gauche pour saint michel en val d'orge 		1 987 30,52%
  • Christian Soubra
  • Marie-Elisabeth Barde
  • Jean-Philippe Chartier
  • Isabelle Catrain
  • Jean-Luc Fargin
Jean-Louis Berland
Jean-Louis Berland (3 élus) Saint-michel c'est vous 		1 150 17,66%
  • Jean-Louis Berland
  • Françoise Poli
  • Valéry Touodop
Participation au scrutin Saint-Michel-sur-Orge
Taux de participation 53,27%
Taux d'abstention 46,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,76%
Nombre de votants 6 834

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