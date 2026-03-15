Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge
- Résultat municipale 2020 Saint-Michel-sur-Orge
- Résultat municipale 2014 Saint-Michel-sur-Orge
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Michel-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Michel-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Michel-sur-Orge
13:46 - Municipales 2026 : les impôts pèseront-ils à Saint-Michel-sur-Orge ?
Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Michel-sur-Orge, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 191 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 280 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 39,14 % en 2024 (contre 22,77 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 190 300 € en 2024, en net recul par rapport aux 7 306 330 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,70 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Sophie Rigault à Saint-Michel-sur-Orge
À Saint-Michel-sur-Orge, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Sophie Rigault (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 52,99% des voix. En deuxième position, Christian Piccolo (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 1 028 votes (23,94%). Jean-Louis Berland (Divers gauche) était à la troisième place, s'adjugeant 844 voix (19,65%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Saint-Michel-sur-Orge, cette dynamique pose les bases. Pour renverser cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Saint-Michel-sur-Orge : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les votants de Saint-Michel-sur-Orge sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Saint-Michel-sur-Orge. Il est important de souligner que les 14 bureaux de vote de la ville de Saint-Michel-sur-Orge fermeront leurs portes à 20 heures pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Saint-Michel-sur-Orge dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge
|Tête de listeListe
|
Isabelle Catrain-Goudeau
Liste d'union à gauche
Unis, Saint-Michel pour tous
|
|
Sophie Rigault
Liste divers droite
Saint-Michel toujours ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie Rigault (26 élus) Saint-michel ensemble
|2 275
|52,99%
|
|Christian Piccolo (4 élus) Avenir écologique et solidaire à saint-michel en coeur d'essonne
|1 028
|23,94%
|
|Jean-Louis Berland (3 élus) Saint-michel en commun
|844
|19,65%
|
|Jean-Luc Cire Pour une renaissance saint-michel a venir
|146
|3,40%
|Participation au scrutin
|Saint-Michel-sur-Orge
|Taux de participation
|35,65%
|Taux d'abstention
|64,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 424
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Zunino (27 élus) Saint-michel ensemble
|3 372
|51,80%
|
|Christian Soubra (5 élus) Agir ensemble a gauche pour saint michel en val d'orge
|1 987
|30,52%
|
|Jean-Louis Berland (3 élus) Saint-michel c'est vous
|1 150
|17,66%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Michel-sur-Orge
|Taux de participation
|53,27%
|Taux d'abstention
|46,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,76%
|Nombre de votants
|6 834
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