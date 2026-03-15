Résultat municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge (91240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Michel-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Michel-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie RIGAULT
Sophie RIGAULT (29 élus) Saint-Michel toujours ensemble 		4 130 66,63%
  • Sophie RIGAULT
  • Magid ALAOUI
  • Maria MENICACCI-FERRAIN
  • Guy PREAUX
  • Roselyne DACOURY-TABLEY
  • Nicolas DE BOISHUE
  • Carole COUTON
  • Denis NOIROT-DUVAL
  • Florine EKOUE
  • Mathieu VIENNE
  • Liliana NUNES
  • Ali ABOU CHAKRA
  • Bogoul GAYE
  • Stephane RIDARD
  • Isabelle OUDARD
  • Nordine AOUNALLAH
  • Adélaïde PERRIN
  • Blaise CAVESTRI
  • Sophie HANICHE
  • Nevil WICKREMANAYAKE
  • Aurélie LALLET
  • Arnaud HERARD
  • Anne ROLLIN
  • Marc AUDEBERT
  • Elise COURNUT
  • Xavier PASSERI
  • Amel ALOUI
  • José CASTICO OLIVEIRA
  • Stephanie ARNOUX
Isabelle CATRAIN-GOUDEAU
Isabelle CATRAIN-GOUDEAU (6 élus) Unis, Saint-Michel pour tous 		2 068 33,37%
  • Isabelle CATRAIN-GOUDEAU
  • Adrien DERAIN
  • Fatima KHOBEIZI
  • Jean-Louis BERLAND
  • Lina BELHAJ-SAIF
  • Esteban LELONG
Participation au scrutin Saint-Michel-sur-Orge
Taux de participation 53,25%
Taux d'abstention 46,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 6 401

Source : ministère de l’Intérieur

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