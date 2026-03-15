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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Michel-sur-Orge Comment la population de Saint-Michel-sur-Orge peut-elle impacter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,43% et une densité de population de 4071 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 256 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 8136 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 20,25% et d'une population étrangère de 17,39% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,02%), témoignent d'une population instruite à Saint-Michel-sur-Orge, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les votants de Saint-Michel-sur-Orge de plus en plus tentés par le RN Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Saint-Michel-sur-Orge il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 17,32% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,40% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 14,24% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Michel-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,79% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 25,82% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,00% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Michel-sur-Orge vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les archives d'il y a six ans indiquent que 4 424 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Saint-Michel-sur-Orge, correspondant à un taux de participation de 35,65 % (un taux inférieur aux 44,7 % du pays), beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs se mobilisent particulièrement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 74,19 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La mobilisation atteignait pour sa part 48,78 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,58 %, contre seulement 48,06 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de classer Saint-Michel-sur-Orge comme une zone moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France. En parallèle des élections municipales, le degré de la participation agira en définitive sur les résultats de Saint-Michel-sur-Orge.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Michel-sur-Orge a-t-elle voté ? La physionomie politique de Saint-Michel-sur-Orge a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (25,79%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Michel-sur-Orge avaient ensuite placé en tête Antoine Léaument (Union de la gauche) avec 38,12% au premier tour, devant Michael Amand (Rassemblement National) avec 25,82%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Léaument culminant à 63,00% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Saint-Michel-sur-Orge : des verdicts très instructifs lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Michel-sur-Orge accordaient leurs suffrages à Antoine Léaument (Nupes) avec 34,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,07%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Michel-sur-Orge tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,22% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 26,19%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Michel-sur-Orge, les électeurs accordaient 64,60% pour Emmanuel Macron, contre 35,40% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Michel-sur-Orge comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts pèseront-ils à Saint-Michel-sur-Orge ? Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Michel-sur-Orge, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 191 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 280 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 39,14 % en 2024 (contre 22,77 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 190 300 € en 2024, en net recul par rapport aux 7 306 330 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,70 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Sophie Rigault à Saint-Michel-sur-Orge À Saint-Michel-sur-Orge, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Sophie Rigault (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 52,99% des voix. En deuxième position, Christian Piccolo (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 1 028 votes (23,94%). Jean-Louis Berland (Divers gauche) était à la troisième place, s'adjugeant 844 voix (19,65%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Saint-Michel-sur-Orge, cette dynamique pose les bases. Pour renverser cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.