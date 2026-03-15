Résultat municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Ternoise (62130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Michel-sur-Ternoise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Michel-sur-Ternoise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Michel-sur-Ternoise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles DEMONT
Gilles DEMONT (12 élus) UN NOUVEL ELAN POUR ST MICHEL 		240 54,79%
  • Gilles DEMONT
  • Dorothée PAGERIE
  • Freddy COINT
  • Rose-Marie DABLEMONT
  • Hubert MONTEL
  • Sylvie LESIEUX
  • Johan BAKER
  • Emilie DURAND
  • Jérémy BECQ
  • Sophie LETALLE
  • Alain DIEVAL
  • Valérie YANS
Fabienne DELIGNIÈRE
Fabienne DELIGNIÈRE (3 élus) Pour Saint Michel sur Ternoise, simplement 		198 45,21%
  • Fabienne DELIGNIÈRE
  • Michel BONNIER
  • Frédéricque DUPONT
Participation au scrutin Saint-Michel-sur-Ternoise
Taux de participation 65,55%
Taux d'abstention 34,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 451

Source : ministère de l’Intérieur

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