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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Michel-sur-Ternoise Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Michel-sur-Ternoise comme dans toute la France. Dotée de 419 logements pour 838 habitants, la densité de la commune est de 140 habitants/km². L'existence de 45 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (84,25%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 32,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 36,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 66,88 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Michel-sur-Ternoise, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Saint-Michel-sur-Ternoise ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Saint-Michel-sur-Ternoise en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,08% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 53,30% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 31,63% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le RN réunissait 54,17% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,79% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 47,58% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Saint-Michel-sur-Ternoise classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Michel-sur-Ternoise sera capitale dans la conclusion du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 45,17 % des inscrits, une abstention modeste alors que le Covid-19 ajoutait un contexte particulier à la compétition. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 25,74 % des personnes inscrites. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,16 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 34,85 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,83 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Le vote de Saint-Michel-sur-Ternoise nettement ancré à droite en 2024 En juin 2024, les élections législatives à Saint-Michel-sur-Ternoise avaient placé en tête Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avec 47,58% au premier tour, devant Philippe Bolet (Ensemble !) avec 16,63%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des européennes précédemment, le podium à Saint-Michel-sur-Ternoise s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,79%), devant Valérie Hayer (15,98%) et Raphaël Glucksmann (10,06%). La préférence des électeurs de Saint-Michel-sur-Ternoise a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Michel-sur-Ternoise apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Michel-sur-Ternoise soutenaient en priorité Bruno Duvergé (Ensemble !) avec 31,95% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuel Blairy (Rassemblement National) en première position avec 54,17% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Michel-sur-Ternoise plaçait Marine Le Pen en tête avec 34,08% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 32,04%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Michel-sur-Ternoise, les électeurs accordaient 53,30% pour Marine Le Pen, contre 46,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Michel-sur-Ternoise laisse ainsi apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Saint-Michel-sur-Ternoise Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Michel-sur-Ternoise entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,52 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 5 070 €. Une somme bien en-dessous des 113 340 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Michel-sur-Ternoise a évolué pour se fixer à un peu plus de 34,92 % en 2024 (contre 11,31 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Michel-sur-Ternoise a atteint environ 718 euros en 2024 contre 471 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Michel-sur-Ternoise : retour sur une élection très disputée L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Michel-sur-Ternoise est très instructive. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, donnant aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Fabienne Deligniere a obtenu les meilleurs résultats avec 70,19% des bulletins, devant Freddy Coint qui a rassemblé 67,96% des voix. Le trio de tête a été complété par Sylvie Lesieux, s'adjugeant 243 bulletins (67,68%). Entre les deux candidats de tête, l'écart s'est avéré remarquablement réduit. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Michel-sur-Ternoise, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration très singulière. Dans le pays, le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.