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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Mihiel : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Saint-Mihiel, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 16,65% et une densité de population de 117 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 253 € par mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,64% et d'une population immigrée de 9,88% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Saint-Mihiel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,61% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Saint-Mihiel Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Saint-Mihiel en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 32,87% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,60% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 27,60% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 38,89% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,50% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 46,96% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 48,25% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Saint-Mihiel ? Il y a six ans à Saint-Mihiel, le premier tour des élections municipales avait vu 47,57 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 1 125 votants qui s'étaient manifestés alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 69,08 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 30,92 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 48,00 % des électeurs (soit environ 1 091 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 62,43 %, bien au-delà des 40,68 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée assez peu mobilisée en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Mihiel, ce paramètre aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - À Saint-Mihiel, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite L'orientation des électeurs de Saint-Mihiel a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Mihiel avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (41,50%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 15,21% des votes. Les élections législatives à Saint-Mihiel provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Maxime Amblard (Rassemblement National) en pole position avec 46,96% au premier tour, devant Bertrand Pancher (Divers droite) avec 37,88%. Au second tour, c'est en revanche Bertrand Pancher (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 51,75% des suffrages exprimés.

14:57 - Saint-Mihiel présentait un équilibre complexe il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Mihiel choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,87% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,81%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,60% pour Marine Le Pen, contre 47,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Mihiel portaient leur choix sur Bertrand Pancher (Divers droite) avec 35,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,11%.

12:58 - Les contribuables de Saint-Mihiel se prononceront-ils sur les impôts ? S'agissant de la pression fiscale de Saint-Mihiel, le produit fiscal par ménage s'est établi à 853 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 456 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 41,70 % en 2024 (contre environ 13,61 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 131 300 euros en 2024, en net recul par rapport aux 471 290 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 11,84 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Mihiel ? Les résultats des précédentes municipales à Saint-Mihiel ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Xavier Cochet (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 49,17% des voix. En deuxième position, Louise Sion-D'ettore (Divers droite) a recueilli 397 suffrages en sa faveur (36,42%). Une troisième force s'est dégagée derrière Sandrine Lhotte-Sidoli (Divers droite), avec 14,40% des suffrages. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Xavier Cochet l'a finalement emporté avec 56,19% des suffrages, face à Louise Sion-D'ettore s'adjugeant 43,80% des électeurs inscrits. La domination de la liste 'L'équipe engagée' s'est intensifiée pour se transformer en un triomphe éclatant., ajoutant 113 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Mihiel, cet équilibre pose les bases.