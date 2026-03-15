Résultat municipale 2026 à Saint-Mihiel (55300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Mihiel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Mihiel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mihiel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Enrique BARROSO-RODRIGUES
Enrique BARROSO-RODRIGUES (23 élus) SAINT-MIHIEL, FIERTE PARTAGEE 		947 66,55%
  • Enrique BARROSO-RODRIGUES
  • Marie-Claude PIQUARD
  • Laurent LECLERC
  • Clotilde HESME
  • Ludovic RIVIERE
  • Patricia KABIWALEU-WAHA
  • Fabrice KNAP
  • Elise MARCHETTI
  • Eric PAMBOUT
  • Aurélie WITZ
  • Olivier AMREIN
  • Gwendoline WILLIÉ
  • Marc BILLON
  • Josiane ANTON
  • Mathieu PIERSON
  • Marie-Pascale SOUPART
  • Pascal GUYON
  • Marie-Claude BARROSO RODRIGUES
  • Jonathan REMY
  • Stéphanie JEANSON
  • Hamid CHAHATE
  • Sara WEBER
  • Jean-Philippe BOUTRIGE
Xavier COCHET
Xavier COCHET (4 élus) Les engagés - Unis pour demain 		476 33,45%
  • Xavier COCHET
  • Louise SION-D'ETTORE
  • Aurelien KOHR
  • Rosalia D'AGOSTINO
Participation au scrutin Saint-Mihiel
Taux de participation 64,71%
Taux d'abstention 35,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 454

Source : ministère de l’Intérieur

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