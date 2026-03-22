Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nabord : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nabord [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Nabord sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Nabord.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nabord
11:47 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Saint-Nabord dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Nabord, c'est Jean Pierre Calmels (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 46,72 % des voix. À sa suite, Pascale Naulin (Divers droite) s'est classée deuxième avec 40,98 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Jean Pierre Calmels a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Pour compléter ce tableau, avec 12,30 %, Etienne Engasser (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Nabord, le rendez-vous électoral a mobilisé 61,92 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nabord
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nabord a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascale Naulin
Liste divers droite
TOUS ACTEURS SAINT NABORD
|
|
Etienne Engasser
Liste divers gauche
COLLECTIF EQUITABLE
|
|
Jean Pierre Calmels
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LA CONTINUITÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nabord
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Pierre CALMELS (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA CONTINUITÉ
|927
|46,72%
|Pascale NAULIN (Ballotage) TOUS ACTEURS SAINT NABORD
|813
|40,98%
|Etienne ENGASSER (Ballotage) COLLECTIF EQUITABLE
|244
|12,30%
|Participation au scrutin
|Saint-Nabord
|Taux de participation
|61,92%
|Taux d'abstention
|38,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|2 042
Source : ministère de l’Intérieur
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