Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nabord : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nabord

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nabord a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascale Naulin
Pascale Naulin Liste divers droite
TOUS ACTEURS SAINT NABORD
  • Pascale Naulin
  • Cédric Babel
  • Hélène Maison
  • Valéry Audinot
  • Isabelle Remolato
  • Stéphane Grandjean
  • Anne Parmentier
  • Emmanuel Jublin
  • Laëtitia Remy
  • Eric Houtmann
  • Noëlle Jacquot
  • Jean-Luc Aptel
  • Chantal Robert
  • Christopher Bientz
  • Catherine Arnould
  • Jean-Pierre Grosjean
  • Isabelle Grandidier
  • Paolo Dolci
  • Patricia Villeger
  • Faël Bengrina
  • Virginie Creuzot
  • Jean-Charles Mathieu
  • Stéphanie Mura
  • Noël Greffier
  • Nathalie Vuillemin
  • Didier Lenhardt
  • Isabelle Boissonnet
  • Antoine Marion
  • Élise L'Huillier
Etienne Engasser
Etienne Engasser Liste divers gauche
COLLECTIF EQUITABLE
  • Etienne Engasser
  • Caroline Huguenin
  • Patrick Seidenglanz
  • Armandine Livchoune
  • Michel Stoecklin
  • Isabelle Bozzolo
  • Charles Jean-Bousquet
  • Sophie Gravelin
  • Olivier Robichon
  • Véronique Gauthier
  • Didier Begel
  • Christiane Charriere
  • Jean-Pierre Gand
  • Myriam Bousquet
  • Aurélien Gegout
  • Thama Sigwald
  • Damien Blaise
  • Ornella Manigrasso
  • Laurent Schenherr
  • Doriane Lepage Demange
  • Guillaume Sigwald
  • Marie Voltz
  • Stéphane Richard
  • Caroline Masson
  • Régis Mangeolle
  • Aurélie Grisez
  • Luka Kieber
Jean Pierre Calmels
Jean Pierre Calmels Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LA CONTINUITÉ
  • Jean Pierre Calmels
  • Melanie Dirand
  • Thibaud Desjardins
  • Beatrice Nauroy
  • Julien Balland
  • Francine Defranoux
  • Patrick Lambolez
  • Aurelie Crivisier
  • Frederic Raphael Frisch
  • Jocelyne Fleurot
  • Maxime Pinot
  • Ludivine Poirot
  • Gilles Chuette
  • Blandine Roehrig
  • Eric Constantin
  • Celine Baumgartner
  • Sofiane Belkesir
  • Michele Viry Deregnaucourt
  • Romain de Castro
  • Jennifer Gehin
  • Eric Lehmann
  • Justine Grosjean
  • Sall-Belel Moussa
  • Charlotte Laurent
  • Julien Vuillemard
  • Sylvie Rouillon
  • Roland Poirel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nabord

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Pierre CALMELS
Jean Pierre CALMELS (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA CONTINUITÉ 		927 46,72%
Pascale NAULIN
Pascale NAULIN (Ballotage) TOUS ACTEURS SAINT NABORD 		813 40,98%
Etienne ENGASSER
Etienne ENGASSER (Ballotage) COLLECTIF EQUITABLE 		244 12,30%
Participation au scrutin Saint-Nabord
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 2 042

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Vosges ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Vosges. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Nabord

En savoir plus sur Saint-Nabord