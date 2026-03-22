Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire : les résultats du 2e tour

Programme de Violaine Lucas à Saint-Nazaire (ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE)

Engagement pour Saint-Nazaire

La campagne de Violaine Lucas met en avant un engagement fort pour la ville de Saint-Nazaire. Elle appelle les citoyens à voter pour un projet qui vise à renforcer la solidarité et à répondre aux urgences environnementales et sociales. L'objectif est de construire une municipalité qui promeut l'écoute, le dialogue et la proximité avec les habitants.

Propositions concrètes

Le programme inclut la création d'un centre communal de santé et la lutte contre la pollution. Il prévoit également des cantines scolaires 100% bio et des transports en commun progressivement gratuits. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des Nazairiens tout en respectant l'environnement.

Équipe de campagne

La liste de Violaine Lucas est composée de citoyens engagés et de militants de divers horizons politiques. Parmi eux se trouvent des professionnels de l'éducation, de la santé et de l'environnement, tous unis par un objectif commun : faire de Saint-Nazaire une ville plus juste et accueillante. Cette diversité enrichit le projet et renforce la légitimité de leur candidature.

Démocratie participative

Un des axes majeurs du programme est la mise en place d'une assemblée citoyenne. Cette initiative vise à impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent, favorisant ainsi la démocratie participative. En tissant des liens de confiance avec les associations locales, l'équipe de Violaine Lucas souhaite renforcer l'engagement citoyen et valoriser les initiatives locales.