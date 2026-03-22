Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nazaire

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nazaire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Violaine Lucas
Violaine Lucas Liste d'union à gauche
ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE
  • Violaine Lucas
  • Morgan Ceulemans
  • Magali Fenech
  • Cédric Turcas
  • Laurence Laborie
  • Adrien Delarue
  • Annie Vosgien
  • Thomas Lefeuvre
  • Kadija Aissaoui
  • Isaac Wiener
  • Maëlyne Mancel
  • Philippe Caillaud
  • Najat Bariz
  • Clément Mahe
  • Claudine Bourhis
  • Alain Gavalon
  • Juliette Coanet
  • Guillaume Blanchard
  • Sabine Santo
  • Alain Roudaut
  • Hanane Rebiha
  • Ludovic Arnaud
  • Sarah Trichet Allaire
  • Etienne Guillaume
  • Emilie Vilain
  • Gilles Rialland
  • Auréa Belletoise Marques
  • Yves Drouillet
  • Anaëlle Gosselet
  • Patrick Rougé
  • Fabienne Dessables
  • Jean-Michel Dard
  • Barbara Orzel
  • Franchin Vendome
  • Katell Morice
  • Léo Blandin
  • Nejla Feliachi
  • Tristan Meunier
  • Nolwenn Brice
  • François Billet
  • Anna-Claire Danto
  • William Gohier
  • Elsa Nassiet
  • Gérard Gueniffey
  • Sophie Faÿ
  • Maxime Batard
  • Capucine Hauray
  • Pierre Davy
  • Nadia Dubreil
  • Matthias Tavel
  • Pascale Hameau
Denis Chereau
Denis Chereau Liste divers centre
UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
  • Denis Chereau
  • Andrea Porcher
  • Bassem Neifar
  • Audrey Dufeu
  • Stephane Gaschignard
  • Donatienne Chouteau
  • Julien Goussot
  • Marie Lecestre
  • Antony Benoit
  • Elisabeth Josso
  • Antoine Bregeon
  • Claudine Dupont
  • Pascal Gohaud
  • Nathalie Leroux Levraud
  • Frederic Foucher
  • Sylvie Briere
  • Philippe Gohaud
  • Helene Dumortier
  • Benoit Gougaud
  • Nathalie Galipeau
  • Alexis Thomas
  • Sandrine Alaoui-Fdili
  • Cyprien Desprets
  • Stephanie Le Berre
  • Olivier Blay
  • Grazziella Rouault
  • Killian Vaillant
  • Kanami Maekawa
  • Xavier Lenormand
  • Carole Huguenin
  • Arnaud Brouta
  • Jessica Porcher
  • Olivier Chancerelle
  • Alienor Hugues
  • Thomas Martineau
  • Anita Royer
  • Philippe Cadic
  • Ghislaine Caracci
  • Christian Hamon
  • Catherine Moisan
  • Geoffroy Beutter
  • Christine Le Divelec
  • François Roudier
  • Caroline Piat
  • Sebastien Carrier
  • Maria Cristina Gendre
  • Yannick Leray
  • Marie-Dominique Heyer
  • Claude Coignard
David Samzun
David Samzun Liste divers gauche
Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative
  • David Samzun
  • Céline Girard-Raffin
  • Xavier Perrin
  • Céline Paillard
  • Dennis Octor
  • Chloé Le Bail
  • Jean-Luc Séchet
  • Dominique Trigodet
  • Mathieu Failler
  • Lydie Mahé
  • Christophe Cotta
  • Béatrice Priou
  • Michel Ray
  • Anne-Laure Gayaud-Frénoy
  • Alain Geffroy
  • Stéphanie Lipreau
  • Eric Provost
  • Virginie Boutet-Caillé
  • Sylvain Peyron
  • Sophie Normand-Couder
  • James Le Cocq
  • Anne-Sophie Perrais
  • Guillaume Burban
  • Betty Galiot
  • Frédéric Lecomte
  • Nadège Atinault
  • Jean-Christophe Lacelle
  • Sophia Nicol
  • Didier Rialland
  • Julie Poussier
  • Franck Horn
  • Noelle Rubeaud
  • Véran Hertel
  • Julie Drogueux
  • Paul Mouraz
  • Martine Dardillac
  • Fañch-Emmanuel Guéno
  • Agnès Roy
  • Saïd Merniz
  • Aude-Marie Calvez
  • Arnaud Payen
  • Claire Rodrigues
  • Jean-François Saraganza
  • Patricia Crénéguy-Duval
  • Regis Mornet
  • Germaine Glotin-Gallen
  • Éric Guillet
  • Anne Décobert
  • Francis Gouban
Julio Pichon
Julio Pichon Liste du Rassemblement National
RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE !
  • Julio Pichon
  • Laurence Lanic
  • Adam Chauvel--Huz
  • Laura Gilloury
  • David Pelon
  • Aurore Goron
  • Bruno Hernandez
  • Sandra Gervier
  • Benjamin Mombelli
  • Vanessa Duhamel
  • Maxence Guéno-Chevalier
  • Olga Rigoudy
  • Olivier Le Moing
  • Claire Simoen
  • Benjamin Morio
  • Sonia Vandernoth
  • Sébastien Levesque
  • Isabelle Rouaud
  • Jean-Louis Garnier
  • Christine Monguillon
  • Philippe Simoen
  • Nathalie Gaboriau
  • Étienne Chevalier
  • Marie-Françoise Moreau
  • Siliän Schuschitz
  • Camille Cherchi
  • Joël Luigi
  • Corinne Pelon
  • Fabrice Thill
  • Rachel Poiselet
  • Jason Trebern
  • Olivia Lagrange
  • Bryan Beguin
  • Brenda Navinel-Dubois
  • Dimitri Guitton
  • Estelle Bideau
  • Nicolas Moyon
  • Aurore Bedzieckowska
  • Raymond Maslowski
  • Marie-France Guelpa
  • Didier Goron
  • Lana Pichon
  • Nassim Beida
  • Inès Agosta
  • Hervé Monnier
  • Loriane Audrain--Hamon
  • Jean-Pierre Bonnelle
  • Anne Trividic
  • Philippe Fraud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire

Tête de listeListe Voix % des voix
David SAMZUN
David SAMZUN (Ballotage) Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative 		12 047 44,73%
Violaine LUCAS
Violaine LUCAS (Ballotage) ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE 		5 920 21,98%
Julio PICHON
Julio PICHON (Ballotage) RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE ! 		4 646 17,25%
Denis CHEREAU
Denis CHEREAU (Ballotage) UNIS POUR SAINT-NAZAIRE 		3 751 13,93%
Eddy LE BELLER
Eddy LE BELLER Lutte ouvriere - le camp des travailleurs 		569 2,11%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 27 412

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire-Atlantique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Loire-Atlantique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Nazaire

En savoir plus sur Saint-Nazaire