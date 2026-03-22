Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Nazaire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Nazaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nazaire
11:51 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Saint-Nazaire ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Nazaire, le scrutin s'est soldé par une participation de 51,91 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est David Samzun (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 44,73 % des bulletins valides. Ensuite, Violaine Lucas (Union de la gauche) est arrivée en deuxième position avec 21,98 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. La première place, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour David Samzun, et il a amélioré aussi légèrement son score de 5,48 points. Du côté des autres candidats, avec 17,25 %, Julio Pichon, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Denis Chereau, portant la nuance Divers centre, a récolté 13,93 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nazaire
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nazaire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Violaine Lucas
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE
|
|
Denis Chereau
Liste divers centre
UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
|
|
David Samzun
Liste divers gauche
Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative
|
|
Julio Pichon
Liste du Rassemblement National
RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David SAMZUN (Ballotage) Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative
|12 047
|44,73%
|Violaine LUCAS (Ballotage) ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE
|5 920
|21,98%
|Julio PICHON (Ballotage) RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE !
|4 646
|17,25%
|Denis CHEREAU (Ballotage) UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
|3 751
|13,93%
|Eddy LE BELLER Lutte ouvriere - le camp des travailleurs
|569
|2,11%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|27 412
Source : ministère de l’Intérieur
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