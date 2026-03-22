Résultat municipale 2026 à Saint-Nectaire (63710) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nectaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Nectaire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nectaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth CROZET
Elisabeth CROZET (12 élus) ENSEMBLE, AVANÇONS POUR SAINT-NECTAIRE ET SES VILLAGES 		300 52,54%
  • Elisabeth CROZET
  • Jean-Pierre JULIEN
  • Nathalie AUBIER
  • Jean-Louis DABERT
  • Philippa GREEN
  • Evode SAGEOT
  • Odile MOSER
  • Lilian SERRE
  • Angélique BELTRANO
  • Sébastien PICOT
  • Christiane LOUBINOUX
  • Olivier CHAMERLIN
Alphonse BELLONTE
Alphonse BELLONTE (3 élus) SAINT-NECTAIRE TERRE D'AVENIR 		271 47,46%
  • Alphonse BELLONTE
  • Claudine BARDIN
  • Jacques BABUT
Participation au scrutin Saint-Nectaire
Taux de participation 82,58%
Taux d'abstention 17,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 588

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Nectaire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alphonse BELLONTE
Alphonse BELLONTE (Ballotage) SAINT-NECTAIRE TERRE D'AVENIR 		216 39,85%
Elisabeth CROZET
Elisabeth CROZET (Ballotage) ENSEMBLE, AVANÇONS POUR SAINT-NECTAIRE ET SES VILLAGES 		210 38,75%
Eric PAPON
Eric PAPON (Ballotage) AGIR MAINTENANT pour Saint-Nectaire et ses Villages 		116 21,40%
Participation au scrutin Saint-Nectaire
Taux de participation 79,21%
Taux d'abstention 20,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 564

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