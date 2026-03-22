Résultat municipale 2026 à Saint-Nectaire (63710) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nectaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Nectaire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nectaire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elisabeth CROZET (12 élus) ENSEMBLE, AVANÇONS POUR SAINT-NECTAIRE ET SES VILLAGES
|300
|52,54%
|
|Alphonse BELLONTE (3 élus) SAINT-NECTAIRE TERRE D'AVENIR
|271
|47,46%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Nectaire
|Taux de participation
|82,58%
|Taux d'abstention
|17,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|588
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Nectaire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alphonse BELLONTE (Ballotage) SAINT-NECTAIRE TERRE D'AVENIR
|216
|39,85%
|Elisabeth CROZET (Ballotage) ENSEMBLE, AVANÇONS POUR SAINT-NECTAIRE ET SES VILLAGES
|210
|38,75%
|Eric PAPON (Ballotage) AGIR MAINTENANT pour Saint-Nectaire et ses Villages
|116
|21,40%
|Participation au scrutin
|Saint-Nectaire
|Taux de participation
|79,21%
|Taux d'abstention
|20,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Nombre de votants
|564
Election municipale 2026 à Saint-Nectaire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Nectaire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Nectaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nectaire
18:34 - Saint-Nectaire : retour sur les élections de 2024
Nicolas Bonnet (Union de la gauche) avait gagné le premier tour des législatives à Saint-Nectaire suite à la dissolution en 2024 avec 29,09%. Nadine Pers (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 28,45%. C'est pourtant Nadine Pers (Rassemblement National) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 36,04% des suffrages exprimés. Les élections européennes précédemment à Saint-Nectaire avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (30,70%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 15,77% des suffrages. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Saint-Nectaire s'affirmait alors toujours comme une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Des résultats particulièrement serrés aux dernières élections à Saint-Nectaire
L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Nectaire s'avère très instructive. Précisons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, ce scrutin s'étant tenu en l'absence de liste, avec uniquement des candidatures individuelles. 2 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Elisabeth Crozet a réuni le plus de suffrages avec 258 soutiens (51,29%). À la suite, Jean-Pierre Julien a obtenu 50,09% des bulletins valides. Amélie Thollet suivait, obtenant 242 suffrages (48,11%). Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 36 participants. Lors de ce second tour, Jacques Babut a terminé en tête avec 274 bulletins (53,20%), suivi par Céline Souchal qui a obtenu 273 votants (53,00%) et Alphonse Bellonte avec 51,26% des votes. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. À l'occasion des élections 2026 à Saint-Nectaire, cette logique si singulière sera une fois encore observée avec attention. Il convient néanmoins de préciser que, depuis une réforme du mode de scrutin, l'élection par liste s'est imposée partout en France, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant désormais les candidatures individuelles.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Saint-Nectaire pour le 2e tour ?
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures pour ce deuxième tour cette semaine, les votants retrouvent donc ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Alphonse Bellonte et Elisabeth Crozet. En dépit d'un score suffisant, Eric Papon a décidé de ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. Les 712 inscrits de la ville seront en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Saint-Nectaire, pour accomplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Alphonse Bellonte, Elisabeth Crozet et Eric Papon forment le trio de tête à Saint-Nectaire
Alphonse Bellonte a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nectaire dimanche dernier, avec 39,85 % des votes. À sa suite, Elisabeth Crozet a obtenu la seconde place avec 38,75 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Eric Papon a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Nectaire, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 79,21 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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