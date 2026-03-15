Résultat municipale 2026 à Saint-Nizier-sous-Charlieu (42190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Nizier-sous-Charlieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Nizier-sous-Charlieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nizier-sous-Charlieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice CHENAUD
Fabrice CHENAUD (15 élus) BIEN VIVRE A SAINT-NIZIER 		459 55,98%
  • Fabrice CHENAUD
  • Cécile BURDIN
  • Guillaume DESCAVE
  • Ophelie BASSI
  • Beranger PRAS
  • Nelly PONTET
  • Bernard BRETON
  • Nadège LABROSSE
  • Ambroise FOUILLAND
  • Frédérique SOLÉ
  • Richard DUBESSAY
  • Cathy BERGUE
  • Nicolas CASSERAT
  • Alexia DUBEY
  • Marc ANTIER
Jean Victor THEVENET
Jean Victor THEVENET (4 élus) ENGAGES ET SOLIDAIRES POUR SAINT NIZIER 		361 44,02%
  • Jean Victor THEVENET
  • Pauline MERCIER
  • Daniel DURAND
  • Mélina BOYER
Participation au scrutin Saint-Nizier-sous-Charlieu
Taux de participation 64,04%
Taux d'abstention 35,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 844

Source : ministère de l’Intérieur

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