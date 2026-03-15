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19:18 - Les données démographiques de Saint-Nizier-sous-Charlieu révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Saint-Nizier-sous-Charlieu sur le résultat des municipales ? Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,09% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,31%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 972 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,47%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Nizier-sous-Charlieu mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,57% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Saint-Nizier-sous-Charlieu Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Saint-Nizier-sous-Charlieu il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,32% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,44% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 19,17% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Nizier-sous-Charlieu comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,97% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,39% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 37,15% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Nizier-sous-Charlieu aux dernières élections ? La mobilisation s'élevait à 49,47 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Nizier-sous-Charlieu, dans la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 052 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 82,97 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 52,95 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 75,29 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 57,63 % des électeurs (soit environ 735 votants). Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de ces municipales à Saint-Nizier-sous-Charlieu, cette particularité aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a dominé les scrutins en 2024 à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Nizier-sous-Charlieu avaient propulsé aux avants-postes Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avec 43,59% au premier tour, devant Sandrine Granger (Rassemblement National) avec 36,39%. Le second round n'a pas changé grand chose, Antoine Vermorel-Marques culminant à 53,21% des votes dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Saint-Nizier-sous-Charlieu s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,97%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,63%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,17%). La situation politique de Saint-Nizier-sous-Charlieu a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Saint-Nizier-sous-Charlieu : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Nizier-sous-Charlieu plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,41% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 27,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,56% pour Emmanuel Macron, contre 44,44% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Nizier-sous-Charlieu soutenaient en priorité Nathalie Sarles (Ensemble !) avec 28,37% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) en première position avec 55,49% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-Nizier-sous-Charlieu révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Quelle a été l'évolution des impôts locaux à Saint-Nizier-sous-Charlieu au cours des dernières années ? Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Nizier-sous-Charlieu, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,52 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 14 400 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 169 300 euros récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Nizier-sous-Charlieu a évolué pour se fixer à près de 25,90 % en 2024 (contre 10,60 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saint-Nizier-sous-Charlieu s'est établi à environ 777 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 525 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Saint-Nizier-sous-Charlieu L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Nizier-sous-Charlieu est riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin, Fabrice Chenaud a surclassé ses adversaires en rassemblant 458 suffrages (79,10%). Dans la position du principal opposant, Jean-Paul Bournas a obtenu 121 bulletins valides (20,89%). Cette victoire écrasante de Fabrice Chenaud a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Nizier-sous-Charlieu, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.