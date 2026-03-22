Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nolff : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nolff [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Nolff sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Nolff.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nolff
11:43 - Karine Albanhac, Sabrina Pasco et Yann Le Baraillec forment le trio de tête à Saint-Nolff
Les élections municipales 2026 à Saint-Nolff ont vu Karine Albanhac (Divers gauche) s'imposer il y a une semaine avec 47,64 % des votes. À sa suite, Sabrina Pasco a pris la position de dauphine avec 44,36 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 8,00 %, Yann Le Baraillec (Divers gauche) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Saint-Nolff, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 66,25 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nolff
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nolff a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sabrina Pasco
Liste Divers
Saint-Nolff avance pour vous
|
|
Karine Albanhac
Liste divers gauche
Saint-Nolff citoyen
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nolff
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine ALBANHAC (Ballotage) Saint-Nolff citoyen
|1 102
|47,64%
|Sabrina PASCO (Ballotage) Saint-Nolff avance pour vous
|1 026
|44,36%
|Yann LE BARAILLEC Un nouvel élan pour Saint-Nolff
|185
|8,00%
|Participation au scrutin
|Saint-Nolff
|Taux de participation
|66,25%
|Taux d'abstention
|33,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|2 354
Source : ministère de l’Intérieur
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