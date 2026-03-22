Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nolff : les résultats du 2e tour

Programme de Sabrina Pasco à Saint-Nolff (Saint-Nolff avance pour vous)

Gestion financière

La commune de Saint-Nolff a réussi à assainir ses finances, héritant d'une situation difficile en 2014. Grâce à une gestion rigoureuse, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, préservant ainsi le pouvoir d'achat des habitants. Cette gestion saine a permis de réinvestir dans des projets pour le bien-être de la communauté.

Urbanisme et développement

Des projets d'urbanisme sont en cours pour accompagner l'avenir de Saint-Nolff, incluant la révision du Plan Local d'Urbanisme et la création de nouveaux équipements. La commune se concentre sur une urbanisation maîtrisée et l'accueil de nouvelles familles. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie tout en respectant l'environnement local.

Services et sécurité

La modernisation des services à la population est une priorité, avec un soutien accru aux associations et une action sociale active. La création d'une police communale vise à renforcer la sécurité de proximité pour les habitants. Ces efforts sont essentiels pour garantir un cadre de vie serein et agréable pour tous les Nolfféens.

Environnement et cadre de vie

La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations de la commune, avec des initiatives telles que la plantation d'arbres et la gestion des énergies. Des projets de sécurisation des déplacements doux et l'intégration d'un réseau de chaleur bois sont également en cours. Ces actions visent à embellir Saint-Nolff tout en respectant la biodiversité locale.