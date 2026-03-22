Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nolff : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nolff

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nolff a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sabrina Pasco
Sabrina Pasco Liste Divers
Saint-Nolff avance pour vous
  • Sabrina Pasco
  • Daniel Bertho
  • Bénédicte Gicquel
  • Éric Andrieu
  • Mathilde Simon
  • Philippe Castell
  • Marie-Thérèse Perennou
  • Michel Lizano
  • Marianne Petit
  • Jean-Bernard Lizano
  • Hélène Martin
  • Daniel Orial
  • Sophie Hervé
  • Cédric Guesdon
  • Céline Janvier
  • Cédric Le Gall
  • Véronique Herquelot
  • Thibault Martin
  • Gwladys Thomas
  • Wilfried Troudet
  • Catherine Ballanger
  • Vincent Le Bagousse
  • Sabrina Autret
  • Jean-Sébastien Alliou
  • Emilie Kerherve
  • Milian Le Calvé
  • Sophie Morice
  • Simon Philippe
  • Gaëlle Rio
Karine Albanhac
Karine Albanhac Liste divers gauche
Saint-Nolff citoyen
  • Karine Albanhac
  • Thierry Besnard
  • Brigitte Nédélec
  • Gwendal Le Derrien
  • Caroline Plus
  • Thaddée Vieille-Cessay
  • Anouk Ferté-Devin
  • François Maumas
  • Pascale Imbert
  • Richard Salondy
  • Julie Bénard-Terrien
  • Pierre Delahaye
  • Marie Feuillet
  • Christophe Brice
  • Caroline Lamouric
  • Gaël Vasseur
  • Magali Greco
  • Alan Knoerlé
  • Laurence Pouhaut
  • Pierre-Yves Matel
  • Sylvie Eslan
  • Stéphane Ménahèze
  • Maud Caudal
  • Yann Hillion
  • Claudie Thomas
  • Evan Bourdin
  • Marie Joannic
  • Eric Le Blouc'h
  • Yolande Gousset

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nolff

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine ALBANHAC
Karine ALBANHAC (Ballotage) Saint-Nolff citoyen 		1 102 47,64%
Sabrina PASCO
Sabrina PASCO (Ballotage) Saint-Nolff avance pour vous 		1 026 44,36%
Yann LE BARAILLEC
Yann LE BARAILLEC Un nouvel élan pour Saint-Nolff 		185 8,00%
Participation au scrutin Saint-Nolff
Taux de participation 66,25%
Taux d'abstention 33,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 2 354

Source : ministère de l’Intérieur

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