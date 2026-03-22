Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nom-la-Bretèche

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nom-la-Bretèche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilles Studnia
Gilles Studnia Liste divers droite
OUI ! AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN
  • Gilles Studnia
  • Bérangère Savre
  • Édouard Leo
  • Amélie de Saint Mars
  • Gérard Parfait
  • Julie Do Huu Tin
  • Christian Perroud
  • Christelle Ebom-Hanlog
  • Emmanuel Gonce
  • Sandra Martins Kraus
  • Christian Ghez
  • Anne Gaube Catrier
  • Ilias Karrouz
  • Anne-Sophie Idier
  • Michaël Ceccaldi
  • Soumia Achchaq
  • Éric Kieffer
  • Anne Heinkele
  • Antoine Ferran
  • Tianju Lepetit-Auriault
  • Jean Chraibi
  • Maya Mimoun
  • Rémi Villain
  • Monica Garga
  • Louis Delvolvé
  • Martine Desmedt
  • Matthieu Guenin
  • Françoise Harrois
  • Vincent Pignot
Thomas Batigne
Thomas Batigne Liste divers droite
AGISSONS POUR SAINT-NOM !
  • Thomas Batigne
  • Christine Caillat
  • Dominique Gerbert
  • Stephanie Nogues
  • Romain Le Sage-Giacomini
  • Antoinette Lefebvre
  • Pierre Vezy
  • Christelle Bardeille
  • Olivier Lescieux de Francmesnil
  • Veronique Bruneau
  • Xavier Tumminello
  • Melanie Pons Blanzin
  • Bruno Didier
  • Pascale Courmont
  • Michel Moreau
  • Sophie Tauzy
  • Axel Faivre
  • Vanessa Brinkmeyer Martinet
  • Jean-Marc Fructus
  • Anne-Valerie Roger
  • Fabien Mildrede
  • Sylvie Sormail
  • Frederic Faure
  • Veronique Lozevis
  • Philippe Desbois
  • Prudence Reynier de Montlaux
  • Alexandre Gautier de Charnace
Jean-Philippe Antoine
Jean-Philippe Antoine Liste divers centre
TOUS ENSEMBLE POUR SAINT NOM LA BRETECHE
  • Jean-Philippe Antoine
  • Sophie Daumard
  • Jerome Fenaillon
  • Nathalie Zenou
  • Carl Mauger
  • Magali Hannecart
  • Laurent Brunet
  • Virginie Barboux
  • Brice Rega
  • Laurence Babonneau
  • Marc Lepetit
  • Marie-Catherine Asseman
  • Matthieu Chatignoux
  • Anne Rudowski
  • Stephane Orain
  • Sophie Personne
  • Alexis Chavelas
  • Vanessa Aboulker
  • Julien Matalou
  • Hella Bengaïda
  • Nicolas Fournier
  • Ines Garcia
  • Pascal Burg
  • Clementine Orcel
  • Guy Maori
  • Amalia Tancrez
  • Boris Bethuys

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe ANTOINE
Jean-Philippe ANTOINE (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR SAINT NOM LA BRETECHE 		984 37,99%
Gilles STUDNIA
Gilles STUDNIA (Ballotage) OUI ! AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN 		850 32,82%
Thomas BATIGNE
Thomas BATIGNE (Ballotage) AGISSONS POUR SAINT-NOM ! 		756 29,19%
Participation au scrutin Saint-Nom-la-Bretèche
Taux de participation 62,53%
Taux d'abstention 37,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 2 623

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Nom-la-Bretèche

En savoir plus sur Saint-Nom-la-Bretèche