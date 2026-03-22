Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Nom-la-Bretèche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Nom-la-Bretèche.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche
11:46 - Que disaient les résultats des élections à Saint-Nom-la-Bretèche la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Nom-la-Bretèche, c'est Jean-Philippe Antoine (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance avec 37,99 % des voix. Gilles Studnia (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 32,82 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même progressé avec 6,44 points de plus. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thomas Batigne (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Saint-Nom-la-Bretèche, le vote a enregistré un taux d'abstention de 37,47 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Nom-la-Bretèche
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Nom-la-Bretèche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilles Studnia
Liste divers droite
OUI ! AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN
|
|
Thomas Batigne
Liste divers droite
AGISSONS POUR SAINT-NOM !
|
|
Jean-Philippe Antoine
Liste divers centre
TOUS ENSEMBLE POUR SAINT NOM LA BRETECHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe ANTOINE (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR SAINT NOM LA BRETECHE
|984
|37,99%
|Gilles STUDNIA (Ballotage) OUI ! AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN
|850
|32,82%
|Thomas BATIGNE (Ballotage) AGISSONS POUR SAINT-NOM !
|756
|29,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Nom-la-Bretèche
|Taux de participation
|62,53%
|Taux d'abstention
|37,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|2 623
Source : ministère de l’Intérieur
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