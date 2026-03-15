Résultat municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Nom-la-Bretèche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe ANTOINE
Jean-Philippe ANTOINE TOUS ENSEMBLE POUR SAINT NOM LA BRETECHE 		984 37,99%
Gilles STUDNIA
Gilles STUDNIA OUI ! AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN 		850 32,82%
Thomas BATIGNE
Thomas BATIGNE AGISSONS POUR SAINT-NOM ! 		756 29,19%
Participation au scrutin Saint-Nom-la-Bretèche
Taux de participation 62,53%
Taux d'abstention 37,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 2 623

Source : ministère de l’Intérieur

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