Résultat municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Nom-la-Bretèche, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe ANTOINE TOUS ENSEMBLE POUR SAINT NOM LA BRETECHE
|984
|37,99%
|Gilles STUDNIA OUI ! AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN
|850
|32,82%
|Thomas BATIGNE AGISSONS POUR SAINT-NOM !
|756
|29,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Nom-la-Bretèche
|Taux de participation
|62,53%
|Taux d'abstention
|37,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|2 623
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Nom-la-Bretèche en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche
19:20 - Saint-Nom-la-Bretèche : élections municipales et dynamiques démographiques
En marge des municipales, Saint-Nom-la-Bretèche émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 54,94% de cadres pour 4 877 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 642 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 489 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (13,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 367 résidents étrangers, représentant 7,53% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,25%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 7 455 € par mois. Finalement, à Saint-Nom-la-Bretèche, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.
17:57 - Vote RN à Saint-Nom-la-Bretèche : ce que disent les chiffres
Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Nom-la-Bretèche en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,81% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 20,69% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 5,61% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Nom-la-Bretèche comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,21% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 21,93% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 30,77% le dimanche suivant.
16:58 - Saint-Nom-la-Bretèche : 44,34 % de votants aux dernières municipales
La participation des électeurs de Saint-Nom-la-Bretèche constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales avait vu 44,34 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, dans la moyenne nationale. C'étaient 1 754 votants qui s'étaient manifestés alors que le pays était durement frappé par le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 354 habitants qui ont voté au premier tour, soit 84,44 % de participation. La participation aux législatives, établie quant à elle à 59,99 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 80,41 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 67,46 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Saint-Nom-la-Bretèche ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Nom-la-Bretèche. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Nom-la-Bretèche avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 29,76% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Nom-la-Bretèche portaient leur choix sur Béatrice Piron (Majorité présidentielle) avec 42,55% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Piron culminant à 69,23% des voix sur place.
14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saint-Nom-la-Bretèche s'était clairement orientée à le centre-droit
Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Nom-la-Bretèche plébiscitaient Béatrice Piron (Ensemble !) avec 51,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Piron virant de nouveau en tête avec 85,08% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Nom-la-Bretèche plaçait Emmanuel Macron devant avec 48,61% des inscrits, tandis qu'Éric Zemmour aggrégeait 14,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 79,31% pour Emmanuel Macron, contre 20,69% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Nom-la-Bretèche
Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Saint-Nom-la-Bretèche entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,64 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 169 810 € la même année. Un montant loin des 2 874 510 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Nom-la-Bretèche est passé à environ 29,69 % en 2024 (contre 12,22 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Nom-la-Bretèche a représenté 1 994 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 875 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Nom-la-Bretèche ?
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour marqués par le verdict des dernières élections en date à Saint-Nom-la-Bretèche. Au terme du premier tour à l'époque, Gilles Studnia (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 881 bulletins (52,34%). En deuxième position, Jean-Philippe Antoine (Divers centre) a obtenu 531 suffrages en sa faveur (31,55%). Cette victoire sans appel de Gilles Studnia a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Saint-Nom-la-Bretèche
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les municipales 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche est en ligne plus bas dans cette page. Sachez également que les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Saint-Nom-la-Bretèche sont les suivants : de 8 h à 20 h. Pour visualiser les résultats à Saint-Nom-la-Bretèche, rendez vous ici dès 20h.
Villes voisines de Saint-Nom-la-Bretèche
- Saint-Nom-la-Bretèche (78860)
- Ecole primaire à Saint-Nom-la-Bretèche
- Maternités à Saint-Nom-la-Bretèche
- Crèches et garderies à Saint-Nom-la-Bretèche
- Salaires à Saint-Nom-la-Bretèche
- Impôts à Saint-Nom-la-Bretèche
- Dette et budget de Saint-Nom-la-Bretèche
- Climat et historique météo de Saint-Nom-la-Bretèche
- Accidents à Saint-Nom-la-Bretèche
- Délinquance à Saint-Nom-la-Bretèche
- Inondations à Saint-Nom-la-Bretèche
- Nombre de médecins à Saint-Nom-la-Bretèche
- Pollution à Saint-Nom-la-Bretèche
- Entreprises à Saint-Nom-la-Bretèche
- Prix immobilier à Saint-Nom-la-Bretèche