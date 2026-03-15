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19:20 - Saint-Nom-la-Bretèche : élections municipales et dynamiques démographiques En marge des municipales, Saint-Nom-la-Bretèche émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 54,94% de cadres pour 4 877 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 642 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 489 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (13,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 367 résidents étrangers, représentant 7,53% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,25%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 7 455 € par mois. Finalement, à Saint-Nom-la-Bretèche, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Vote RN à Saint-Nom-la-Bretèche : ce que disent les chiffres Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Nom-la-Bretèche en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,81% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 20,69% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 5,61% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Nom-la-Bretèche comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,21% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 21,93% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 30,77% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Nom-la-Bretèche : 44,34 % de votants aux dernières municipales La participation des électeurs de Saint-Nom-la-Bretèche constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales avait vu 44,34 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, dans la moyenne nationale. C'étaient 1 754 votants qui s'étaient manifestés alors que le pays était durement frappé par le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 354 habitants qui ont voté au premier tour, soit 84,44 % de participation. La participation aux législatives, établie quant à elle à 59,99 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 80,41 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 67,46 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Saint-Nom-la-Bretèche ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Nom-la-Bretèche. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Nom-la-Bretèche avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 29,76% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Nom-la-Bretèche portaient leur choix sur Béatrice Piron (Majorité présidentielle) avec 42,55% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Piron culminant à 69,23% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saint-Nom-la-Bretèche s'était clairement orientée à le centre-droit Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Nom-la-Bretèche plébiscitaient Béatrice Piron (Ensemble !) avec 51,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Piron virant de nouveau en tête avec 85,08% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Nom-la-Bretèche plaçait Emmanuel Macron devant avec 48,61% des inscrits, tandis qu'Éric Zemmour aggrégeait 14,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 79,31% pour Emmanuel Macron, contre 20,69% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Nom-la-Bretèche Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Saint-Nom-la-Bretèche entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,64 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 169 810 € la même année. Un montant loin des 2 874 510 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Nom-la-Bretèche est passé à environ 29,69 % en 2024 (contre 12,22 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Nom-la-Bretèche a représenté 1 994 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 875 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Nom-la-Bretèche ? Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour marqués par le verdict des dernières élections en date à Saint-Nom-la-Bretèche. Au terme du premier tour à l'époque, Gilles Studnia (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 881 bulletins (52,34%). En deuxième position, Jean-Philippe Antoine (Divers centre) a obtenu 531 suffrages en sa faveur (31,55%). Cette victoire sans appel de Gilles Studnia a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Nom-la-Bretèche, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.