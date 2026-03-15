Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Omer : les infos en direct

Programme de Gwenaële Sorreau à Saint-Omer (SAINT-OMER VIVANTE ET SOLIDAIRE!)

Justice sociale

Le projet met l'accent sur la nécessité d'une plus grande justice sociale à Saint-Omer. Il est essentiel de prendre en compte les inégalités sociales et territoriales qui affectent les habitant·es. Les plus fragiles de la société ne doivent pas subir les conséquences des crises actuelles.

Environnement et biodiversité

La protection de l'environnement et de la biodiversité est au cœur des engagements pris pour Saint-Omer. Les actions proposées visent à adapter la ville aux changements climatiques tout en préservant les ressources naturelles. Cela inclut des initiatives pour promouvoir une agriculture durable et une alimentation de qualité.

Mobilité et urbanisme

Le projet prévoit une réflexion sur la mobilité et l'urbanisme pour améliorer la qualité de vie des habitant·es. Cela comprend des plans de circulation repensés et des aménagements pour favoriser les modes de transport doux. L'objectif est de réduire la pollution et d'améliorer l'accès aux espaces publics.

Participation citoyenne

La gouvernance partagée et la participation des citoyen·nes sont des piliers du projet pour Saint-Omer. Les habitant·es sont invités à s'impliquer dans la co-construction des actions de la ville. Cette approche vise à raviver la démocratie locale et à renforcer le lien entre les autorités et la population.