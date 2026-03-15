Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Omer : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Omer

Tête de listeListe
Gwenaële Sorreau
Gwenaële Sorreau Liste divers gauche
SAINT-OMER VIVANTE ET SOLIDAIRE!
  • Gwenaële Sorreau
  • Simon Roussel
  • Léa Bouchu
  • Vincent Olivé
  • Sandrine Caremel
  • Thierry Tribalat
  • Émilie Lacour
  • Baptiste Camus
  • Laura Turquet
  • Pierre Dioudonnat
  • Odile Guillermet
  • Nathanaël Caillaux
  • Carole Péron
  • Louis Dumont
  • Juliette Magnier
  • Rafaël Delavier
  • Justine Doirisse
  • Kévin Meulewater
  • Marie-David Guérin Mascaux
  • Blaise Djoko
  • Marie Hénard
  • Valentin Lefait
  • Adeline Boulant
  • Willy Kerrinckx
  • Charlotte Denis
  • Brian Fack
  • Caroline Halipré
  • Maxime Plard
  • Marie-Josèphe Flandrin
  • Sébastien Queniart
  • Aurore Régniez
  • David Poulet
  • Valérie Colineau
  • Olivier Bally
  • Anne Cuvelier
François Decoster
François Decoster Liste d'union au centre
Saint-Omer pour tous et pour chacun
  • François Decoster
  • Muriel Volle Montera
  • Frédéric Sablon
  • Céline Lapacz
  • Bruno Humetz
  • Steffie Decocq
  • Jonathan Truant
  • Chloé Lux
  • Christophe Molin
  • Sarah Singer
  • Philippe Boidin
  • Caroline Berthelemy
  • Franck Brulin
  • Morgane Quiniou-Heroguel
  • Jean-Raphaël Adou
  • Vittoria Lepetit
  • Vincent Magnier
  • Claudette Debast
  • Maxence Lecat
  • Christine Maerten
  • Bertrand Dewaghe
  • Katty Penel
  • Jean-Pierre Watelle
  • Véronique Nonnon
  • Ali Harchaoui
  • Chloé Boyaval
  • Jean Fouque
  • Annie Tregouet
  • Mohamed Marzak
  • Florine Perart
  • Guy Vandecandelaere
  • Véronique Bouveur
  • Fabien Jones
  • Christine Vandesteene
  • Roger Winock

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Decoster
François Decoster (28 élus) Continuons ensemble 		2 420 65,77%
  • François Decoster
  • Muriel Volle
  • Frédéric Sablon
  • Céline Lapacz
  • Bruno Humetz
  • Christine Vandesteene
  • Jonathan Truant
  • Céline-Marie Canard
  • Christophe Molin
  • Claire Brochard-Montagner
  • Philippe Boidin
  • Caroline Berthelemy
  • Sébastien Cailliau
  • Morgane Quiniou-Heroguel
  • Léo Dubois
  • Sandra Fenoglio
  • Jean Fouque
  • Claudette Debast
  • Claude Bourdon
  • Laura Schrive
  • Bertrand Dewaghe
  • Annie Tregouet
  • Pierre-Eric Joyez
  • Steffie Decocq
  • Jean-Raphaël Adou
  • Paola Garcia-Gomez
  • Mohamed Marzak
  • Véronique Nonnon
Bruno Magnier
Bruno Magnier (5 élus) Avec vous quotidiennement pour être très efficace 		1 259 34,22%
  • Bruno Magnier
  • Noëlla Coupin
  • Francis Doyer
  • Veronique Dhaneus
  • Herve Leleu
Participation au scrutin Saint-Omer
Taux de participation 43,22%
Taux d'abstention 56,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 842

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Decoster
François Decoster (25 élus) Saint-omer, autrement ! 		2 776 47,09%
  • François Decoster
  • Muriel Volle
  • Frédéric Sablon
  • Magali Leblond
  • Guillaume Delvaux
  • Sabine Lengaigne
  • Bruno Humetz
  • Manuella Cheval
  • Roger Winock
  • Caroline Berthelemy
  • Jean Fouque
  • Christine Vandesteene
  • Pierre Heumel
  • Céline-Marie Canard
  • Philippe Boidin
  • Chantal Ritaine
  • Bertrand Dewaghe
  • Isabelle Dacquigny
  • Jonathan Truant
  • Claudette Debast
  • Jean-Louis Chochoy
  • Thérèse Gressier
  • Mohamed Marzak
  • Danièle Vannelle
  • Laurent Allouchery
Bruno Magnier
Bruno Magnier (7 élus) Saint-omer, le coeur de l'agglomération 		2 598 44,07%
  • Bruno Magnier
  • Florelle Oboeuf
  • Francis Doyer
  • Michèle Gautherot
  • Thierry Tribalat
  • Annie Ducasse
  • Stany Specq
Quentin Bourgeois
Quentin Bourgeois (1 élu) Renouveau audomarois-saint-omer bleu marine 		521 8,83%
  • Quentin Bourgeois
Participation au scrutin Saint-Omer
Taux de participation 64,40%
Taux d'abstention 35,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 6 032

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Decoster
François Decoster Saint-omer, autrement ! 		2 363 43,42%
Bruno Magnier
Bruno Magnier Saint-omer, le coeur de l'agglomération 		2 298 42,22%
Quentin Bourgeois
Quentin Bourgeois Renouveau audomarois-saint-omer bleu marine 		781 14,35%
Participation au scrutin Saint-Omer
Taux de participation 60,24%
Taux d'abstention 39,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 5 643

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