Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Omer : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Omer [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Omer sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Omer.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Omer
13:46 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Saint-Omer en amont des municipales 2026 ?
Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Omer, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté environ 872 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 759 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 47,37 % en 2024 (contre 25,11 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 507 000 euros de recettes en 2024, contre quelque 3,23885 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 24,29 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.
11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Continuons Ensemble" majoritaire à Saint-Omer
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Saint-Omer ? Au soir du premier tour à l'époque, François Decoster (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 2 420 voix (65,77%). À ses trousses, Bruno Magnier (Divers gauche) a recueilli 1 259 bulletins valides (34,22%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Saint-Omer, ce décor offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Omer ?
Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Omer. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les votants de Saint-Omer sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Saint-Omer. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Omer
|Tête de listeListe
|
Gwenaële Sorreau
Liste divers gauche
SAINT-OMER VIVANTE ET SOLIDAIRE!
|
|
François Decoster
Liste d'union au centre
Saint-Omer pour tous et pour chacun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Decoster (28 élus) Continuons ensemble
|2 420
|65,77%
|
|Bruno Magnier (5 élus) Avec vous quotidiennement pour être très efficace
|1 259
|34,22%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Omer
|Taux de participation
|43,22%
|Taux d'abstention
|56,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 842
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Decoster (25 élus) Saint-omer, autrement !
|2 776
|47,09%
|
|Bruno Magnier (7 élus) Saint-omer, le coeur de l'agglomération
|2 598
|44,07%
|
|Quentin Bourgeois (1 élu) Renouveau audomarois-saint-omer bleu marine
|521
|8,83%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Omer
|Taux de participation
|64,40%
|Taux d'abstention
|35,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|6 032
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Decoster Saint-omer, autrement !
|2 363
|43,42%
|Bruno Magnier Saint-omer, le coeur de l'agglomération
|2 298
|42,22%
|Quentin Bourgeois Renouveau audomarois-saint-omer bleu marine
|781
|14,35%
|Participation au scrutin
|Saint-Omer
|Taux de participation
|60,24%
|Taux d'abstention
|39,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|5 643
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