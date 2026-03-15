Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville : les infos en direct

Programme de Dominique Faure à Saint-Orens-de-Gameville (Continuons ensemble pour Saint-Orens 2026-2032)

Engagement citoyen

La participation citoyenne est au cœur des politiques de la commune, favorisant un dialogue constant entre les élus et les habitants. L'équipe municipale souhaite impliquer les Saint-Orannais dans les décisions qui les concernent, renforçant ainsi la démocratie contributive. Ce processus permet de mieux répondre aux attentes et besoins de la population.

Modernisation des infrastructures

Un des objectifs majeurs pour la période 2026-2032 est la rénovation et l'amélioration des infrastructures publiques. Cela inclut l'ouverture de nouvelles crèches, la rénovation des écoles et la création de nouveaux espaces de loisirs. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et à répondre aux besoins croissants de la population.

Développement durable

La transition écologique est une priorité pour la commune, avec des projets visant à végétaliser la ville et à protéger les espaces naturels. L'installation de panneaux photovoltaïques et le développement d'un réseau cyclable sont des exemples concrets de cet engagement. Ces actions visent à concilier urbanisation et respect de l'environnement.

Sécurité et tranquillité

Le renforcement de la sécurité est un enjeu important pour la municipalité, avec l'augmentation des effectifs de la police municipale et le déploiement de la vidéoprotection. Ces mesures visent à garantir un cadre de vie serein pour tous les habitants. La commune s'engage à protéger ses citoyens tout en préservant son identité et son ambiance conviviale.