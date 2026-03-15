Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville

Tête de listeListe
Dominique Faure
Dominique Faure Liste divers centre
Continuons ensemble pour Saint-Orens 2026-2032
  • Dominique Faure
  • Annicet Kounougous
  • Carole Fabre-Candebat
  • Étienne Lourme
  • Colette Crouzeilles
  • David Andrieu
  • Alice Valera
  • Pierre Audoubert
  • Agnès Mestre
  • Jean-Luc Dupressoire
  • Françoise Texier
  • David Renvazé
  • Sophie Clément
  • François Ubeda
  • Florence Aussenac
  • Bendehiba Harrat
  • Marie-Thérèse Castel
  • Fabien Jacquel
  • Charlotte Batlle
  • Didier Hanoun
  • Lara Popelier
  • Bruno Cachau
  • Agnès Thuault
  • Didier Don
  • Katia Malzieu
  • David Bernard
  • Sophie Pitoux
  • Olivier Casamitjana
  • Audrey Ben Said Ayad
  • Hakim Kettir
  • Régine-Marie Courtade
  • Guillaume Antony
  • Christine Deroin
  • Serge Jop
  • Josiane Lassus Pigat
Aude Lumeau-Preceptis
Aude Lumeau-Preceptis Liste d'union à gauche
Saint-Orens vraie
  • Aude Lumeau-Preceptis
  • Louis-Antoine Vergnaud
  • Véronique Desfours
  • Serge Calmettes
  • Claire Charles
  • Nicolas Claverie
  • Rachida Aradj
  • Jean Assemat
  • Sonia Mateo
  • Cédric Latgé
  • Nacera Belaili
  • Simon Lepicard
  • Monique Décremps
  • Jean-François Flecher
  • Nathalie Akoutan
  • Christophe Lloret
  • Charlotte Briant
  • Willy Oka
  • Anne Vogel
  • Xavier Penot
  • Sophie Peco
  • Jean Dalla Zanna
  • Rachel Lafforgue
  • Lucas Cambra
  • Martine Zerbib
  • Serge Mexes
  • Isabelle Capelle-Specq
  • Sylvain Raynal
  • Marie-José Godard
  • Romain Delordre
  • Gwénaëlle Parisot
  • Marc Moreau
  • Léa Maixandeau
  • Christian Sempé
  • Agnès Bouvier-Saumier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Faure
Dominique Faure (26 élus) Avec vous pour saint-orens 		2 274 54,50%
  • Dominique Faure
  • Alain Massa
  • Carole Fabre-Candebat
  • Serge Jop
  • Colette Crouzeilles
  • Annicet Kounougous
  • Josiane Lassus-Pigat
  • Étienne Lourme
  • Agnès Mestre
  • Jean-Luc Dupressoire
  • Sophie Clement
  • André Puis
  • Georgette Peral
  • David Andrieu
  • Marie-France Taburiau
  • François Ubeda
  • Florence Aussenac
  • Thierry Arcari
  • Geneviève Fernandez
  • David Renvaze
  • Alice Valera
  • Bendehiba Harrat
  • Elise Raimbault
  • Jean-Pierre Godfroy
  • Françoise Texier
  • Pierre Audoubert
Aude Lumeau-Preceptis
Aude Lumeau-Preceptis (5 élus) A saint-orens, le coeur de la ville c'est vous 		1 172 28,09%
  • Aude Lumeau-Preceptis
  • Gautier Givaja
  • Sophie Bareille
  • Louis-Antoine Vergnaud
  • Béatrice Delpit
Marc Del Borrello
Marc Del Borrello (2 élus) Bien vivre à saint-orens 		500 11,98%
  • Marc Del Borrello
  • Sophie Ichkanian
Maria Laffont
Maria Laffont Génération citoyenne 		226 5,41%
Participation au scrutin Saint-Orens-de-Gameville
Taux de participation 47,57%
Taux d'abstention 52,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 255

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Faure
Dominique Faure (26 élus) Union et avenir saint-orens 		3 244 54,25%
  • Dominique Faure
  • Marc Del Borrello
  • Eliane Cubero-Castan
  • Alain Massa
  • Marielle Gaudois
  • Serge Jop
  • Maria Laffont
  • Annicet Kounougous
  • Carole Fabre-Candebat
  • Étienne Lourme
  • Colette Crouzeilles
  • Fabien Jacquel
  • Josiane Lassus-Pigat
  • André Puis
  • Sophie Clement
  • Jean Farenc
  • Véronique Rousset
  • François Ubeda
  • Caroline Colomina
  • David Andrieu
  • Christelle Poirier
  • Thierry Arcari
  • Georgette Peral
  • Jean-Claude Pionnie
  • Audrey Jullie
  • David Renvaze
Christian Sempe
Christian Sempe (7 élus) Agir ensemble pour saint orens 		2 735 45,74%
  • Christian Sempe
  • Aude Lumeau-Preceptis
  • Claude Merono
  • Anne-Marie Revel
  • Michel Sarrailh
  • Agnès Saumier
  • Jean-Pierre Godfroy
Participation au scrutin Saint-Orens-de-Gameville
Taux de participation 73,82%
Taux d'abstention 26,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 6 216

Villes voisines de Saint-Orens-de-Gameville

En savoir plus sur Saint-Orens-de-Gameville