Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville
- Résultat municipale 2020 Saint-Orens-de-Gameville
- Résultat municipale 2014 Saint-Orens-de-Gameville
- Bureaux de vote à Saint-Orens-de-Gameville
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Orens-de-Gameville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Orens-de-Gameville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville
13:46 - La fiscalité locale à Saint-Orens-de-Gameville, un thème de campagne ?
Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Orens-de-Gameville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,86 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 108 820 €, en net recul par rapport aux 3 432 060 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Orens-de-Gameville est passé à près de 41,76 % en 2024 (contre 19,86 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Orens-de-Gameville a atteint environ 1 026 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 930 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Orens-de-Gameville
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières municipales à Saint-Orens-de-Gameville. Dès le premier tour, Dominique Faure (Divers centre) a creusé l'écart en rassemblant 2 274 suffrages (54,50%). En deuxième position, Aude Lumeau-Preceptis (Divers gauche) a rassemblé 28,09% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Dominique Faure a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Saint-Orens-de-Gameville : les horaires des bureaux de vote
Les 12 bureaux de vote de la ville de Saint-Orens-de-Gameville sont accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville
|Tête de listeListe
|
Dominique Faure
Liste divers centre
Continuons ensemble pour Saint-Orens 2026-2032
|
|
Aude Lumeau-Preceptis
Liste d'union à gauche
Saint-Orens vraie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Faure (26 élus) Avec vous pour saint-orens
|2 274
|54,50%
|
|Aude Lumeau-Preceptis (5 élus) A saint-orens, le coeur de la ville c'est vous
|1 172
|28,09%
|
|Marc Del Borrello (2 élus) Bien vivre à saint-orens
|500
|11,98%
|
|Maria Laffont Génération citoyenne
|226
|5,41%
|Participation au scrutin
|Saint-Orens-de-Gameville
|Taux de participation
|47,57%
|Taux d'abstention
|52,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 255
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Faure (26 élus) Union et avenir saint-orens
|3 244
|54,25%
|
|Christian Sempe (7 élus) Agir ensemble pour saint orens
|2 735
|45,74%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Orens-de-Gameville
|Taux de participation
|73,82%
|Taux d'abstention
|26,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|6 216
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