Résultat municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville (31650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Orens-de-Gameville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique FAURE
Dominique FAURE (26 élus) Continuons ensemble pour Saint-Orens 2026-2032 		3 461 57,24%
  • Dominique FAURE
  • Annicet KOUNOUGOUS
  • Carole FABRE-CANDEBAT
  • Étienne LOURME
  • Colette CROUZEILLES
  • David ANDRIEU
  • Alice VALERA
  • Pierre AUDOUBERT
  • Agnès MESTRE
  • Jean-Luc DUPRESSOIRE
  • Françoise TEXIER
  • David RENVAZÉ
  • Sophie CLÉMENT
  • François UBEDA
  • Florence AUSSENAC
  • Bendehiba HARRAT
  • Marie-Thérèse CASTEL
  • Fabien JACQUEL
  • Charlotte BATLLE
  • Didier HANOUN
  • Lara POPELIER
  • Bruno CACHAU
  • Agnès THUAULT
  • Didier DON
  • Katia MALZIEU
  • David BERNARD
Aude LUMEAU-PRECEPTIS
Aude LUMEAU-PRECEPTIS (7 élus) Saint-Orens vraie 		2 585 42,76%
  • Aude LUMEAU-PRECEPTIS
  • Louis-Antoine VERGNAUD
  • Véronique DESFOURS
  • Serge CALMETTES
  • Claire CHARLES
  • Nicolas CLAVERIE
  • Rachida ARADJ
Participation au scrutin Saint-Orens-de-Gameville
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 6 372

Source : ministère de l’Intérieur

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