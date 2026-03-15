Résultat municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville (31650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Orens-de-Gameville, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique FAURE (26 élus) Continuons ensemble pour Saint-Orens 2026-2032
|3 461
|57,24%
|
|Aude LUMEAU-PRECEPTIS (7 élus) Saint-Orens vraie
|2 585
|42,76%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Orens-de-Gameville
|Taux de participation
|61,66%
|Taux d'abstention
|38,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|6 372
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Orens-de-Gameville [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Orens-de-Gameville en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville
19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Orens-de-Gameville
A mi-chemin des élections municipales, Saint-Orens-de-Gameville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,99% de cadres supérieurs pour 14 229 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 177 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 147 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,76%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Saint-Orens-de-Gameville accueille une communauté diversifiée, avec ses 588 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,77%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 323 € par an. À Saint-Orens-de-Gameville, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Saint-Orens-de-Gameville ?
Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Orens-de-Gameville il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 15,37% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 30,43% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,01% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Orens-de-Gameville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 22,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,58% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,43% lors du vote final.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Orens-de-Gameville au crible
Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Saint-Orens-de-Gameville avait été marqué par une abstention de 52,43 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 47,57 %) alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 16,29 % dans la ville (et donc 83,71 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 37,39 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 22,56 %, contre 38,78 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Saint-Orens-de-Gameville comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.
15:59 - Saint-Orens-de-Gameville classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Orens-de-Gameville avaient favorisé Jacques Oberti (Union de la gauche) avec 34,63% au premier tour, devant Dominique Faure (Ensemble !) avec 33,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jacques Oberti culminant à 64,57% des votes localement. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Saint-Orens-de-Gameville avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (22,47%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,38% des suffrages. L'orientation des électeurs de Saint-Orens-de-Gameville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.
14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Orens-de-Gameville : les résultats à analyser
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Orens-de-Gameville plaçait Emmanuel Macron devant avec 32,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,50%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,57% pour Emmanuel Macron, contre 30,43% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Orens-de-Gameville accordaient leurs suffrages à Dominique Faure (Ensemble !) avec 37,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,03%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.
12:58 - La fiscalité locale à Saint-Orens-de-Gameville, un thème de campagne ?
Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Orens-de-Gameville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,86 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 108 820 €, en net recul par rapport aux 3 432 060 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Orens-de-Gameville est passé à près de 41,76 % en 2024 (contre 19,86 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Orens-de-Gameville a atteint environ 1 026 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 930 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Orens-de-Gameville
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières municipales à Saint-Orens-de-Gameville. Dès le premier tour, Dominique Faure (Divers centre) a creusé l'écart en rassemblant 2 274 suffrages (54,50%). En deuxième position, Aude Lumeau-Preceptis (Divers gauche) a rassemblé 28,09% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Dominique Faure a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Saint-Orens-de-Gameville : les horaires des bureaux de vote
Les 12 bureaux de vote de la ville de Saint-Orens-de-Gameville sont accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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