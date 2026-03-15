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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Orens-de-Gameville A mi-chemin des élections municipales, Saint-Orens-de-Gameville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,99% de cadres supérieurs pour 14 229 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 177 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 147 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,76%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Saint-Orens-de-Gameville accueille une communauté diversifiée, avec ses 588 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,77%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 323 € par an. À Saint-Orens-de-Gameville, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Saint-Orens-de-Gameville ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Orens-de-Gameville il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 15,37% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 30,43% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,01% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Orens-de-Gameville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 22,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,58% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,43% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Orens-de-Gameville au crible Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Saint-Orens-de-Gameville avait été marqué par une abstention de 52,43 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 47,57 %) alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 16,29 % dans la ville (et donc 83,71 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 37,39 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 22,56 %, contre 38,78 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Saint-Orens-de-Gameville comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Saint-Orens-de-Gameville classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Orens-de-Gameville avaient favorisé Jacques Oberti (Union de la gauche) avec 34,63% au premier tour, devant Dominique Faure (Ensemble !) avec 33,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jacques Oberti culminant à 64,57% des votes localement. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Saint-Orens-de-Gameville avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (22,47%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,38% des suffrages. L'orientation des électeurs de Saint-Orens-de-Gameville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Orens-de-Gameville : les résultats à analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Orens-de-Gameville plaçait Emmanuel Macron devant avec 32,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,50%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,57% pour Emmanuel Macron, contre 30,43% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Orens-de-Gameville accordaient leurs suffrages à Dominique Faure (Ensemble !) avec 37,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,03%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - La fiscalité locale à Saint-Orens-de-Gameville, un thème de campagne ? Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Orens-de-Gameville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,86 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 108 820 €, en net recul par rapport aux 3 432 060 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Orens-de-Gameville est passé à près de 41,76 % en 2024 (contre 19,86 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Orens-de-Gameville a atteint environ 1 026 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 930 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Orens-de-Gameville Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières municipales à Saint-Orens-de-Gameville. Dès le premier tour, Dominique Faure (Divers centre) a creusé l'écart en rassemblant 2 274 suffrages (54,50%). En deuxième position, Aude Lumeau-Preceptis (Divers gauche) a rassemblé 28,09% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Dominique Faure a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Orens-de-Gameville, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.