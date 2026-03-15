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19:20 - Le poids démographique et économique de Saint-Ouen-en-Belin aux municipales La structure démographique et socio-économique de Saint-Ouen-en-Belin détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des municipales. Dans le village, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,95% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,61%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 693 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,58%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen-en-Belin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,19% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Saint-Ouen-en-Belin ? Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière municipale à Saint-Ouen-en-Belin en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 31,32% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,28% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 28,64% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 48,63% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,72% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 40,92% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 44,98% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 59,76 % d'abstention à Saint-Ouen-en-Belin Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Saint-Ouen-en-Belin, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. Les archives de 2020 indiquent que 400 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 40,24 % (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 762 personnes qui ont voté au premier tour, soit 74,56 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 47,68 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,89 % au premier tour, contre 41,06 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Comment a voté Saint-Ouen-en-Belin lors de la dernière année électorale ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Ouen-en-Belin, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,72%). Romain Lemoigne (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Saint-Ouen-en-Belin après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 40,92%. Eric Martineau (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 26,19%. Au second tour, c'est en revanche Eric Martineau (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 55,02% des suffrages exprimés. .

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Saint-Ouen-en-Belin ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Ouen-en-Belin soutenaient en priorité Bruno Pinçon (RN) avec 28,64% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,37% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Ouen-en-Belin quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,32% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,75%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Ouen-en-Belin, les électeurs accordaient 53,72% pour Emmanuel Macron, contre 46,28% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Ouen-en-Belin s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Ouen-en-Belin À Saint-Ouen-en-Belin, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 688 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 585 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 46,51 % en 2024 (contre près de 24,66 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 3 100 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 162 600 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 14,92 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Saint-Ouen-en-Belin À Saint-Ouen-en-Belin, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Faire de saint ouen une commune solidaire et durable au coeur du belinois' a naturellement rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Ouen-en-Belin, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. La publication des candidatures donne déjà un début de réponse assez éloquent.