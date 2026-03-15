Résultat municipale 2026 à Saint-Ouen-en-Belin (72220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-en-Belin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ouen-en-Belin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-en-Belin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno RICHET
Bruno RICHET (12 élus) Saint-Ouen-en-Belin, pays de liens, vers une commune vivante et solidaire 		378 58,97%
  • Bruno RICHET
  • Laurence RIMLINGER
  • Damien DEVILLE
  • Yolande BIGOT
  • Frédéric PETER
  • Claire HÉZARD
  • Ferdinand MEYER
  • Sandra COUDRAY
  • Eric MARIE
  • Nathalie JOUSSE
  • Arnaud LE ROUX
  • Marilyn BRIERE
Samuel RADIGUE
Samuel RADIGUE (3 élus) ceucdoifbv 		263 41,03%
  • Samuel RADIGUE
  • Audrey FOUQUET
  • Stephane POUCHIN
Participation au scrutin Saint-Ouen-en-Belin
Taux de participation 61,81%
Taux d'abstention 38,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 654

Source : ministère de l’Intérieur

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