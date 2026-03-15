Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Ouen-l'Aumône sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Ouen-l'Aumône.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Ouen-l'Aumône
En matière d'impôts locaux à Saint-Ouen-l'Aumône, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 2 001 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 490 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 40,98 % en 2024 (contre environ 23,80 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 159 330 € de recettes en 2024, loin des 3 471 850 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 8,80 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Saint-Ouen-l'Aumône
Que peut-on retenir de l'issue des municipales précédentes à Saint-Ouen-l'Aumône ? Dès le premier tour, Laurent Linquette (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 1 863 bulletins (50,46%). Derrière, Véronique Pelissier (Les Républicains) a rassemblé 35,88% des bulletins valides. Sylvain Berthe (Divers gauche) a suivi, avec 13,65% des voix. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les opposants devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin d'ébranler cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Saint-Ouen-l'Aumône : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux citoyens de Saint-Ouen-l'Aumône d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Saint-Ouen-l'Aumône. Les 12 bureaux de vote de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône seront ouverts de 8 h à 20 h pour permettre aux votants de prendre une décision. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône
|Tête de listeListe
|
Véronique Pelissier
Liste divers droite
VOTRE VOIX, NOTRE ACTION
|
|
Sylvain Berthe
Liste de La France insoumise
SOA GAUCHE CITOYENNE
|
|
Laurent Linquette
Liste divers gauche
AGIR AVEC VOUS POUR SAINT-OUEN-L'AUMONE
|
|
Abdelmadjid Drari
Liste Divers
NOTRE CAUSE COMMUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Linquette (27 élus) Un nouvel élan pour saint-ouen l'aumone
|1 863
|50,46%
|
|Véronique Pelissier (6 élus) Plus belle ma ville !
|1 325
|35,88%
|
|Sylvain Berthe (2 élus) Décidons soa
|504
|13,65%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-l'Aumône
|Taux de participation
|30,03%
|Taux d'abstention
|69,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 817
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Richard (26 élus) Une ville qui avance
|2 914
|45,97%
|
|Véronique Pelissier (7 élus) Pour vous, proche de vous
|2 456
|38,75%
|
|Massoud Hadi (2 élus) Tous ensemble saint-ouennais
|968
|15,27%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-l'Aumône
|Taux de participation
|52,33%
|Taux d'abstention
|47,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|6 518
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Richard Une ville qui avance
|2 829
|46,85%
|Véronique Pelissier Pour vous, proche de vous
|2 232
|36,96%
|Massoud Hadi Tous ensemble saint-ouennais
|977
|16,18%
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-l'Aumône
|Taux de participation
|50,57%
|Taux d'abstention
|49,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|6 299
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