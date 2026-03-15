Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône : les infos en direct

Programme de Véronique Pelissier à Saint-Ouen-l'Aumône (VOTRE VOIX, NOTRE ACTION)

Élections municipales

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce moment sera crucial pour les habitants de Saint-Ouen-l'Aumône, car ils auront l'opportunité de choisir leur direction future. La participation à ces élections est essentielle pour faire entendre leur voix.

Dynamisme de la ville

De nombreux habitants expriment un besoin urgent de dynamisme dans la ville. Les commerces disparaissent et les jeunes se sentent exclus, ce qui affecte le lien social. Un nouvel élan est nécessaire pour revitaliser Saint-Ouen-l'Aumône et améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Sentiment d'insécurité

Le sentiment d'insécurité est en hausse parmi les résidents de Saint-Ouen-l'Aumône. Ce phénomène contribue à un climat de méfiance et d'inquiétude au sein de la communauté. Il est impératif d'aborder cette problématique pour restaurer la confiance et la tranquillité des habitants.

Engagement citoyen

Les citoyens sont appelés à s'engager activement dans le processus électoral. Leur participation est essentielle pour façonner l'avenir de Saint-Ouen-l'Aumône. En votant pour des candidats qui partagent leurs préoccupations, ils peuvent contribuer à un changement positif dans leur ville.