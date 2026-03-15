Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône

Tête de listeListe
Véronique Pelissier
Véronique Pelissier Liste divers droite
VOTRE VOIX, NOTRE ACTION
  • Véronique Pelissier
  • Guillaume Poujol de Molliens
  • Béatrice Priez
  • Wilson Tavares
  • Isabelle Yatoungou
  • Pascal Depuille
  • Eliane d'Emmerez de Charmoy
  • Mathieu Coi
  • Maëva Diakite
  • Eddy Louves
  • Agnes Pauchet
  • Philippe Greebaum
  • Sandrine Charbonnier
  • Didier Pelissier
  • Justine Hubert
  • Julien Renard
  • Marie Calatayud
  • Alfred Stéphane Boucah-Bekale
  • Micheline President
  • Alec Le Moal
  • Nelly Calatayud
  • David Demiaude
  • Patricia Ramilijaona
  • Jean-Luc Ayivi-Amah
  • Evelyne Lantermino
  • Henri Poirson
  • Jennie Rabefiankinana
  • Jean-Luc Lelong
  • Evelyne Hardy
  • Thomas Oudin
  • Elisabeth Bouygues
  • Prosper Xavier Palmyre
  • Sabine Saboya
  • Francis Sangrouber
  • Paulette Penne
  • Jean-François Schaal
  • Gisèle Beck
Sylvain Berthe
Sylvain Berthe Liste de La France insoumise
SOA GAUCHE CITOYENNE
  • Sylvain Berthe
  • Hadda Bana
  • Grégoire Gangneux
  • Bernadette Dutrannoy
  • Félix Beaujean
  • Geneviève Defraigne Tardieu
  • Karim Saci
  • Marie-Noëlle Fratani
  • Sylvain Tardy
  • Patricia Tanquerey
  • Patrick Bencimon
  • Véronique Metivier
  • Noah Desfontaines
  • Silinethra Phothisene Auguin
  • Alain Chanemougame
  • Pam Christel Abou
  • Daniel Desfontaines
  • Johanna Rua
  • Patrick Bitsi
  • Danielle Guilbaud Manyri
  • Alexis Rua
  • Tiffany Bockstal
  • Yohann Beusnel
  • Dominique Dandonneau
  • Corentin Auguin Photisene
  • Christine Jeusselin
  • Badr Soufi
  • Lina Chekalil
  • Jérôme Abadji
  • Marièle Dehaene
  • Jean-Philippe Pactol
  • Emma Tardy
  • Simon Desfontaines
  • Laureine Rupasinghe
  • Stéphane Rimbert
  • Ariane Godeberge
  • Gilles Simon
Laurent Linquette
Laurent Linquette Liste divers gauche
AGIR AVEC VOUS POUR SAINT-OUEN-L'AUMONE
  • Laurent Linquette
  • Harielle Lesueur
  • Antoine Artchounin
  • Laurence Marinier
  • Benoît Dufour
  • Nabila Kadrine
  • Frédéric Moreira
  • Stéphanie Poussier
  • Marc Billand
  • Yasmine Messaoudi
  • Romain Tosello-Orsola
  • Céline Labor
  • Serge Gougerot
  • Laëtitia Canet
  • Bernard Rozet
  • Elisabete Correia Monteiro
  • Saïd Bourdache
  • Ayda Hadizadeh
  • Paul Darmon
  • Hélène Galhaut
  • Zine El Abidine N'Hass
  • Chrystelle Zami
  • Jordan Morice
  • Rosa-Maria Lach
  • Alain Pigeard
  • Aurélie Daout-Berge
  • Christophe Bourbier
  • Adeline Gélys
  • Ali Bougaa
  • Claire Rozet
  • Rachid Makhlouf
  • Pascale Savary
  • Joël Roman
  • Emmanuèle Prod'Homme
  • Jean-Claude Nérisson
  • Pascale Pecqueux
  • Alain Richard
Abdelmadjid Drari
Abdelmadjid Drari Liste Divers
NOTRE CAUSE COMMUNE
  • Abdelmadjid Drari
  • Marine Bouvron
  • Aboubacar Sylla
  • Hasna Moindjie
  • Ouissem Fouzri
  • Najet Ayadi
  • Luc Deenoo
  • Hakima Drari
  • Moussa Toungara
  • Dior Sow
  • Sekou Diawara
  • Sabrina Gallelli
  • Josias Vieira
  • Massara Toungara
  • Tariq Khbaiz
  • Marie Ngomo
  • Smail Hannad
  • Anissa Bouseba
  • Rayan Saguier
  • Rihame Moussaoui
  • Samba Gandega
  • Clothilde Gomis
  • Malik Camara
  • Vanessa Seknazi
  • Mbarek Khbaiz
  • Marie-Raphaelle Villatte
  • Adams Diawara
  • Wassila Ali
  • Abdou Sylla
  • Massibiry Dao
  • Ydriss Quinol
  • Sabrina Diaf
  • Brahim Hosni
  • Reneia Saadane
  • Issa Koita

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Linquette
Laurent Linquette (27 élus) Un nouvel élan pour saint-ouen l'aumone 		1 863 50,46%
  • Laurent Linquette
  • Annaëlle Chatelain
  • Gilbert Derus
  • Marie-Claude Clain
  • Benoit Dufour
  • Harielle Lesueur
  • Frédéric Moreira
  • Farida Ait Si Ali
  • Alain Richard
  • Marie Mazaudier
  • Cédric Ben Amar
  • Ayda Hadizadeh
  • Antoine Artchounin
  • Laurence Marinier
  • Roland Mazaudier
  • Chrystelle Zami
  • Romain Tosello-Orsola
  • Yasmine Messaoudi
  • Serge Gougerot
  • Françoise Lescoët
  • Saïd Bourdache
  • Adeline Gelys
  • Bernard Rozet
  • Emmanuèle Prod'homme
  • Ali Bougaa
  • Elisabete Correia Monteiro
  • Marc Billand
Véronique Pelissier
Véronique Pelissier (6 élus) Plus belle ma ville ! 		1 325 35,88%
  • Véronique Pelissier
  • Guillaume Poujol De Molliens
  • Béatrice Priez
  • Amine Khadir
  • Isabelle Yatoungou
  • Henri Poirson
Sylvain Berthe
Sylvain Berthe (2 élus) Décidons soa 		504 13,65%
  • Sylvain Berthe
  • Marie-Noëlle Fratani
Participation au scrutin Saint-Ouen-l'Aumône
Taux de participation 30,03%
Taux d'abstention 69,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 817

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Richard
Alain Richard (26 élus) Une ville qui avance 		2 914 45,97%
  • Alain Richard
  • Isabelle Duchet
  • Christophe Scavo
  • Rose-Marie Saint-Germes Akar
  • Jean-Pierre Colombier
  • Annaelle Chatelain
  • Gilbert Derus
  • Nicole Champion
  • Antoine Artchounin
  • Nedjma Abdellali
  • Cédric Laperteaux
  • Marie Mazaudier
  • Laurent Linquette
  • Valérie Labsy
  • Frédéric Maupin
  • Marie-Claude Clain
  • Alfrédo Martin
  • Françoise Lescoet
  • Thierry Salles
  • Harielle Lesueur
  • Roland Mazaudier
  • Laurence Marinier
  • Philippe Greenbaum
  • Adeline Gelys
  • Cedric Ben Amar
  • Ayda Hadizadeh
Véronique Pelissier
Véronique Pelissier (7 élus) Pour vous, proche de vous 		2 456 38,75%
  • Véronique Pelissier
  • Amine Khadir
  • Béatrice Lequien
  • Yves-Marie Letiec
  • Valérie Mothe
  • Jean-François Schaal
  • Isabelle Yatoungou
Massoud Hadi
Massoud Hadi (2 élus) Tous ensemble saint-ouennais 		968 15,27%
  • Massoud Hadi
  • Jacqueline Beguin
Participation au scrutin Saint-Ouen-l'Aumône
Taux de participation 52,33%
Taux d'abstention 47,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 6 518

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Richard
Alain Richard Une ville qui avance 		2 829 46,85%
Véronique Pelissier
Véronique Pelissier Pour vous, proche de vous 		2 232 36,96%
Massoud Hadi
Massoud Hadi Tous ensemble saint-ouennais 		977 16,18%
Participation au scrutin Saint-Ouen-l'Aumône
Taux de participation 50,57%
Taux d'abstention 49,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,14%
Nombre de votants 6 299

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