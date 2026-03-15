Résultat municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône (95310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ouen-l'Aumône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent LINQUETTE
Laurent LINQUETTE (28 élus) AGIR AVEC VOUS POUR SAINT-OUEN-L'AUMONE 		3 232 57,50%
  • Laurent LINQUETTE
  • Harielle LESUEUR
  • Antoine ARTCHOUNIN
  • Laurence MARINIER
  • Benoît DUFOUR
  • Nabila KADRINE
  • Frédéric MOREIRA
  • Stéphanie POUSSIER
  • Marc BILLAND
  • Yasmine MESSAOUDI
  • Romain TOSELLO-ORSOLA
  • Céline LABOR
  • Serge GOUGEROT
  • Laëtitia CANET
  • Bernard ROZET
  • Elisabete CORREIA MONTEIRO
  • Saïd BOURDACHE
  • Ayda HADIZADEH
  • Paul DARMON
  • Hélène GALHAUT
  • Zine El Abidine N'HASS
  • Chrystelle ZAMI
  • Jordan MORICE
  • Rosa-Maria LACH
  • Alain PIGEARD
  • Aurélie DAOUT-BERGE
  • Christophe BOURBIER
  • Adeline GÉLYS
Véronique PELISSIER
Véronique PELISSIER (4 élus) VOTRE VOIX, NOTRE ACTION 		1 338 23,80%
  • Véronique PELISSIER
  • Guillaume POUJOL DE MOLLIENS
  • Béatrice PRIEZ
  • Wilson TAVARES
Sylvain BERTHE
Sylvain BERTHE (2 élus) SOA GAUCHE CITOYENNE 		705 12,54%
  • Sylvain BERTHE
  • Hadda BANA
Abdelmadjid DRARI
Abdelmadjid DRARI (1 élu) NOTRE CAUSE COMMUNE 		346 6,16%
  • Abdelmadjid DRARI
Participation au scrutin Saint-Ouen-l'Aumône
Taux de participation 42,47%
Taux d'abstention 57,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 5 736

Source : ministère de l’Intérieur

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