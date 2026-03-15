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19:21 - Saint-Ouen-l'Aumône : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-Ouen-l'Aumône est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 25 614 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 189 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 4 608 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 12,08%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 425 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Ouen-l'Aumône, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Saint-Ouen-l'Aumône Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Saint-Ouen-l'Aumône en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 17,28% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 32,81% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,59% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Ouen-l'Aumône comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,63% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 23,17% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,38% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Saint-Ouen-l'Aumône aux municipales ? Pour rappel, la participation atteignait 30,03 % à Saint-Ouen-l'Aumône lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 71,75 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, il est instructif d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 39,87 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 61,15 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 42,09 %. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une zone en déficit de participation. Pour cette municipale, cette réalité à Saint-Ouen-l'Aumône sera en tout cas primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Ouen-l'Aumône Le scrutin des Européennes 2024 à Saint-Ouen-l'Aumône avait vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (29,19%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 23,63% des voix. Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Ouen-l'Aumône près d'un mois plus tard avec 48,16%. Nadejda Remy (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 23,17%. Le second round n'a pas changé grand chose, Ayda Hadizadeh culminant à 71,62% des votes sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Saint-Ouen-l'Aumône restait à l'époque un territoire très à gauche, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Saint-Ouen-l'Aumône lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Ouen-l'Aumône tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 38,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,19% pour Emmanuel Macron, contre 32,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Ouen-l'Aumône plébiscitaient Sylvie Geoffroy-Martin (Nupes) avec 35,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,21%. Cette physionomie politique de Saint-Ouen-l'Aumône dessine donc une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Ouen-l'Aumône En matière d'impôts locaux à Saint-Ouen-l'Aumône, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 2 001 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 490 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 40,98 % en 2024 (contre environ 23,80 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 159 330 € de recettes en 2024, loin des 3 471 850 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 8,80 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Saint-Ouen-l'Aumône Que peut-on retenir de l'issue des municipales précédentes à Saint-Ouen-l'Aumône ? Dès le premier tour, Laurent Linquette (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 1 863 bulletins (50,46%). Derrière, Véronique Pelissier (Les Républicains) a rassemblé 35,88% des bulletins valides. Sylvain Berthe (Divers gauche) a suivi, avec 13,65% des voix. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Ouen-l'Aumône, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les opposants devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin d'ébranler cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.