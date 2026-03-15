Résultat municipale 2026 à Saint-Ouen (80610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ouen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ouen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie DE ALMEIDA
Sylvie DE ALMEIDA (17 élus) Saint-Ouen, ensemble pour demain 		513 71,75%
  • Sylvie DE ALMEIDA
  • Jean-Pierre CARLE
  • Marie-Micheline DORION
  • Éric PETIT
  • Marie ROYNEAU
  • Eric TOURNEUR
  • Francine CLERENTIN
  • Nicolas LEROY
  • Viviane TEIXEIRA
  • Francis FROIDURE
  • Isabelle LAURENT
  • Guillaume GAUDEFROY
  • Sandrine TASSIN
  • Eddy BURGEAT
  • Celine LECLERC
  • Angelo ALLART
  • Marie-France JORIEUX-DEMOLLIEN
Gaëtan HECQUET
Gaëtan HECQUET (2 élus) SAINT-OUEN, NOTRE PRIORITÉ 		202 28,25%
  • Gaëtan HECQUET
  • Aurore BOUDIER
Participation au scrutin Saint-Ouen
Taux de participation 60,95%
Taux d'abstention 39,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 729

Source : ministère de l’Intérieur

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