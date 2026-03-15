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19:20 - Élections municipales à Saint-Ouen : impact de la démographie et de l'économie locale À Saint-Ouen, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 25,03%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (65,92%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (33,33%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 693 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,07%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,66%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,05% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Saint-Ouen Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Ouen il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 49,26% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 71,27% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 31,54% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 38,09% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 68,66% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 60,36% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,32% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par François Ruffin.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Ouen aux dernières élections ? Pour cette municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs à Saint-Ouen sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 49,83 % lors du dernier scrutin local, un taux inférieur aux 55,3 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 30,94 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 59,31 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 41,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 52,88 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, la municipalité se révèle donc sensiblement comme une contrée marquée par l'abstention.

15:59 - À Saint-Ouen, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Le panorama politique de Saint-Ouen a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Les Européennes de 2024 à Saint-Ouen avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (68,66%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 6,70% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Ouen avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nathalie Ribeiro Billet (Rassemblement National) avec 60,36% au premier tour, devant François Ruffin (Union de la gauche) avec 27,42%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Ribeiro Billet culminant à 62,32% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Ouen apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Ouen se positionne comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Ouen accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 49,26%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 16,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,27% pour Marine Le Pen, contre 28,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Ouen accordaient leurs suffrages à François Ruffin (Nupes) avec 46,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,91% des suffrages.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Saint-Ouen ? Concernant la pression fiscale à Saint-Ouen, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 665 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 470 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 64,26 % en 2024 (contre environ 38,72 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 4 970 € de recettes en 2024, loin des 108 630 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 10,67 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Saint-Ouen Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Ouen ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Sylvie De Almeida a terminé en tête en obtenant 68,18% des voix. Juste derrière, Nathalie Turpin a capté 100 suffrages en sa faveur (17,57%). Laurent Froidure était troisième, obtenant 81 bulletins (14,23%). Cette victoire au premier tour de Sylvie De Almeida a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Ouen, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.