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19:19 - Saint-Ouen-sur-Iton : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Ouen-sur-Iton mettent en évidence des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,49% et une densité de population de 58 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 484 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,29%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,62%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Ouen-sur-Iton mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,76% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Saint-Ouen-sur-Iton aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Ouen-sur-Iton en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 36,15% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,91% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 29,19% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 40,35% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 49,33% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 43,10% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 47,91% lors du vote final.

16:58 - Saint-Ouen-sur-Iton classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier round des élections municipales à Saint-Ouen-sur-Iton avait été marqué par une abstention de 53,49 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 46,51 %) alors que le pays était troublé par le coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois arrêté à 18,60 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 38,98 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 21,81 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 40,81 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue. En marge de ces municipales 2026, ce paramètre pèsera quoi qu'il en soit lourdement sur les résultats de Saint-Ouen-sur-Iton.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Ouen-sur-Iton La situation politique de Saint-Ouen-sur-Iton a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,33%). Les législatives à Saint-Ouen-sur-Iton près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Gérard Vienne (Rassemblement National) en tête avec 43,10% au premier tour, devant Véronique Louwagie (Divers droite) avec 35,46%. Mais c'est pourtant Véronique Louwagie (Divers droite) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 52,09% des suffrages exprimés.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Saint-Ouen-sur-Iton il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Ouen-sur-Iton accordaient leurs suffrages à Véronique Louwagie (LR) avec 42,16% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,65% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Ouen-sur-Iton plaçait Marine Le Pen en tête avec 36,15% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,54%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,91% pour Marine Le Pen, contre 47,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Ouen-sur-Iton comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité à Saint-Ouen-sur-Iton à l'approche des municipales ? Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Ouen-sur-Iton, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 191 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 644 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 44,57 % en 2024 (contre 17,50 % en 2020). Par comparaison, la moyenne se situe à près de 40 % en France. Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 4 400 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 50 820 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 5,75 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Saint-Ouen-sur-Iton Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Ouen-sur-Iton ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Notons que les électeurs avaient la possibilité de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier tour, Sylvie Gouverneur a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 96,85% des soutiens. En deuxième position, Pamphile Avenel a obtenu 305 voix (95,91%). Clementine Lefebvre était troisième, s'adjugeant 305 bulletins (95,91%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Ouen-sur-Iton, ces équilibres si spécifiques aux communes rurales vont encore compter. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur en France.