Résultat municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Iton (61300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-sur-Iton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ouen-sur-Iton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Iton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel LANDE
Daniel LANDE (13 élus) ENSEMBLE POUR SAINT OUEN SUR ITON 		343 74,24%
  • Daniel LANDE
  • Sylvie TROUILLET
  • Jérôme ANDRILLON
  • Annie LELOUP
  • Pamphile AVENEL
  • Christine LIAGRE
  • Mickaël LEMBRÉ
  • Elodie BENARD
  • Michel COLASSE
  • Adelaïde BEELDENS
  • Cyril BLOT
  • Christine LECOQ
  • Mathieu BETTENCOURT
Damien PINART
Damien PINART (2 élus) NOUVELLE IMPULSION AUDONIENNE 		119 25,76%
  • Damien PINART
  • Gwendoline SAUVAGE
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Iton
Taux de participation 77,15%
Taux d'abstention 22,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 476

Source : ministère de l’Intérieur

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