Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine

Tête de listeListe
Christian Deglarges
Christian Deglarges Liste divers droite
Saint-Ouen pour seule ambition
  • Christian Deglarges
  • Sehme Gheleb
  • Fabrice Camille Moreau
  • Virginie Corinne Martine Sanchez
  • Samir Lekhal
  • Chloé Aude Martin
  • Nicolas Perron
  • Miryame Salhi
  • Laurent Jean-François Tur
  • Carole Danièle Barranger
  • Francisco Augusto Cardoso Da Silva
  • Christine Léa Aubadiat
  • Cyril Homo
  • Laurence Rosine Lucette Darreau
  • Alain Max Renier
  • Sandrine Bellott
  • Rachid Louekal
  • Catherine Christelle Couhe
  • Madimaro Dembele
  • Sonia Bejaoui
  • Charles Fometio Fongo
  • Ayse Dikme
  • Samuel Martin Bernard Elimbi Bile
  • Claudie Maryse Varlet
  • Olivier Yann Raynal
  • Ilana Sari
  • Karim Bentahar
  • Sonia Djeghati
  • Rayanne Djaariri
  • Sabrine Zemni
  • Marouan Ben Fateh
  • Mounira Idani
  • Macram Ben Fateh
  • Vladanka Trebjesanin
  • Ryan Amsa Darreau
  • Maria De Fátima Alves Brandao
  • Racem Jallouli
  • Nadia Berdouk
  • Jean-Luc Mario Lenoir
  • Valérie Eliane Payen
  • Bruno Pascal René Vassal
  • Eveline Deglarges
  • Martin Gascon
  • Dilek Ince
  • Younes Mehdi Bouthegmes
  • Rujita-Ioana Faraoneanu
  • Ryan Dao
William Delannoy
William Delannoy Liste divers droite
A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY
  • William Delannoy
  • Gersende Le Maire
  • Rachid Zedouti
  • Nadia Ferguenis
  • Patrick Angrevier
  • Clemence Rodrigues
  • Massinissa Labdaoui
  • Ouiza Ait Aoudia
  • Gabriel Not
  • Anne-Sophie Plouhinec
  • Joaquim Da Silva
  • Marina Venturini
  • Foudil Aït Chabane
  • France Multrier
  • Jean-Pierre Ilemoine
  • Aleksandra Nicolle
  • Aloys de Lobkowicz
  • Anna Maria Ryduchowska
  • Abdellah Maïza
  • Agnès de Los Santos
  • Dominique Oster
  • France Dupuy
  • Baptiste Fouillet
  • Chantal Gourdain
  • Laurent Royer
  • Joana Fahy
  • Gauthier Marere
  • Fabienne Mierzala
  • Luc-Olivier Roussel
  • Béatrice Beugnet
  • Emmanuel Jimenez Lopez
  • Gaëlle Cerf
  • Laurent Faucher
  • Caroline Margerin
  • Rachid Baïri
  • Elisabeth Duquet
  • Laurent Verots
  • Patricia Joëlle Thyrion
  • Frédéric Rouet
  • Nathalie Brébant
  • Hugues Corniere
  • Annie Lallain
  • Giovanni Galasso
  • Cidália Fernandes Das Neves
  • Pascal Daussat
Sidonie Baignères
Sidonie Baignères Liste Les Ecologistes
Saint-Ouen on y tient
  • Sidonie Baignères
  • François Guiot
  • Dina Deffairi-Saissac
  • Driss Naich
  • Sarah Bougrab
  • Reda Gourari
  • Nathalie July
  • Samy Kodasse
  • Fatima Chaabi
  • Vishal Senundon
  • Faiza Ihadjadene
  • Jonathan Mahoto
  • Amal Houideq
  • Youssef Bouchane
  • Marie Detrazegnies
  • Samir Rouabah
  • Aicha Aitsi
  • Yoann Rousseau
  • Julie Flament
  • Ramzi El Kilani
  • Maye Makadji
  • Leon Preira
  • Zohor Regad
  • Alsan Bagtache
  • Treacy Patnelli
  • Alioune Sow
  • Nathalie Laborie
  • Kevin Viera
  • Belinda Saidoun
  • Ilyas Afkir
  • Sarah Ryelandt
  • Mickael Belaid
  • Nora Aït El Ghachi
  • Chamsdine Niane
  • Berangere Rubat Du Merac
  • Harun Ozturk
  • Foulemata Sidibe
  • Sidy Berte
  • Sylvie Parmentier
  • Tony Remondeau
  • Nadia Belkeddas
  • Jonathan Tidika
  • Laura Saintamour
  • M'Hammed Rahoui
  • Oriana Cioffi
  • Rabie Zighem
  • Ledya Hassaïne
Carine Waly
Carine Waly Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
  • Carine Waly
  • Alain Aubry
  • Valérie de Pierrepont
  • Kévin Enfrin
  • Justine Luet
  • Réda Cheradi
  • Marie-Aline Gélabale
  • Progrès Biyong
  • Nawel Ayadi
  • Hippolyte Sebaoun
  • Salimata Diallo
  • Mohamed Lubin
  • Maëlle Javelot
  • Sunday Ukpebor
  • Linda Scoriels
  • Kassime Traore
  • Françoise Yontchue
  • Calin Chirpac
  • Elvire Munoz
  • Timon Fèvre
  • Alice Mauricette
  • Marc Le Sénéchal
  • Ntimansiemi Milani
  • Damien Gergaud
  • Tatiana Cutuc
  • Souleymane Camara
  • Célia Straehli
  • Fabrice Lalloué
  • Nacéra Guennoun
  • Pascal Quenot
  • Cécile Abad
  • Martial Hernandez
  • Messaouda Guetter
  • Daniel Dixit
  • Dalila Aït Mehdi
  • Achour Derrar
  • Corinne Kyvel
  • Ake Auguste Yapo
  • Michelle Guiot
  • Alain Villette
  • Marie M'Bichi Apie
  • Pierre Dalle
  • Jacqueline Gergaud
  • Cyril Chebbi
  • Monique Tesseyre
Maïa Bahloul
Maïa Bahloul Liste d'extrême-gauche
100% services publics!
  • Maïa Bahloul
  • Éric Carrère
  • Micheline Guillemette
  • Christophe Craspag
  • Marie Naigre-Vanot
  • Christopher Freis
  • Raymonde Ziega
  • Clement Champion
  • Delphine Poirrier-Judith
  • Abdoul Marico
  • Maria Bretez
  • Justin Trias-Batle
  • Fanta Diarra
  • Khaled Ben Lagha
  • Fatoumata Maiga
  • Ludovic Van Der Eeken
  • Natacha Lérés
  • M'Hend Bouchafa
  • Iris Wabelo Lufuankenda
  • Eric Toraille
  • Hidayat Lasri
  • Brahima Sacko
  • Ghislaine Cerveau
  • Victorson Mbolgomono
  • Assitan Traoré
  • Antoine Sacayarady
  • Christine Alcindor
  • Bouyagui Bidanessy
  • Kanthio Kebé
  • Jeffry Silva Brito
  • Lily Denard
  • Morad Nait-Sadi
  • Gilberte Zig
  • Yacouba Kone
  • Lucile Dumonteil
  • Najib Bachiri
  • Zineb Zaoui
  • Baboye Dembélé
  • Fatima Boucharaa
  • Abderrahmane Ghabaoui
  • Amina Bouaity
  • Paul Uhalde
  • Baya Touil
  • William Pruvost
  • Rahima Beliouze
Karim Bouamrane
Karim Bouamrane Liste d'union à gauche
saint-ouen je t'aime
  • Karim Bouamrane
  • Emilie Lecroq
  • Florent Sevin
  • Feriel Benameur
  • Adel Ziane
  • Erminie Blondel
  • Benoît Belloni
  • Emna Sghaïer
  • Maxim Desrues
  • Géraldine Beausivoir
  • Thomas Tormos
  • Carla Gasan
  • Jean-François Clerc
  • Heloïse Claudé
  • Jonathan Caro
  • Camille Rey-Gorez
  • Faouzi Bertrand
  • Amélie Castamagne
  • Steve Larranaga
  • Marie-Eléonor Badiane
  • Nicolas Defoor
  • Djamila M'Barki
  • Matthieu Bony
  • Haoua Coulibaly
  • Sébastien Zonghero
  • Samantha Fouquart
  • Olivier Decrock
  • Elisabeth Moissonnier
  • Jerome Hirigoyen
  • Nadya Soltani
  • Ahmed Kemala
  • Jeanne-Marie Monpeurt
  • Xavier Duplouy
  • Merry Liuzzo
  • Kevin Latchimy
  • Frédérique Aboab
  • Philippe Thievenaz
  • Catherine Zimmermann
  • Gérard Leroy
  • Myriam Zennadi
  • Peter Kpodzro
  • Hyam Tayech
  • Eloi Venumiere-Lefebvre
  • Corinne Müllejans
  • Zindine Sadaoui
  • Jaélynn Chipan
  • Issiakha N'Diaye
Manon Monmirel
Manon Monmirel Liste de La France insoumise
Pour Saint-Ouen
  • Manon Monmirel
  • Rémi Fargeas
  • Julie Morin
  • Henri Lelorrain
  • Alice Kargar-Ghanat Alnoudji
  • Mohamed Haoutar
  • Mélanie Mermoz
  • Abdellah El-Massaoudi
  • Lavinia Fournier
  • Ludovic Noble
  • Emmanuelle Oudard
  • Emilien Vinot
  • Lydia Couchaux
  • Ronan Arveuf
  • Alyssa Vitale
  • Eric Coquerel
  • Anne-Capucine Blot
  • Matthieu Kruger
  • Estelle Jean
  • Mathieu Malaquin
  • Louise Lagabbe
  • François-Xavier Chamagne
  • Mylène Essiane Avini
  • Samora Curier-Araque
  • Emilie Boutin
  • Christophe Thieulin
  • Françoise Carré
  • Daniel Maunoury
  • Lysa Bonin
  • Ouhaid Kaid
  • Morgane Naud
  • Gaël Naras
  • Malika Noble
  • Lionel Rouquier
  • Naïma Amiri
  • Bruno Bessiere
  • Leah Lorain
  • Quentin Pascal
  • Mathilda Ventre
  • Abdellah Fraygui
  • Solène Paillot
  • Benoît Caut
  • Romane Grauer
  • Jean-Claude Capresse
  • Yasmine Kavass
Sébastien Phan
Sébastien Phan Liste divers centre
RESPIRE SAINT OUEN
  • Sébastien Phan
  • Patricia Bonose
  • Jean-Pierre Monfils
  • Maryvonne Lebredonchel
  • Mustapha Kissi
  • Sylvie L'Ollivier
  • Hassen Bibi
  • Evelyne Adelus
  • Karim Abid
  • Martine Malard
  • Patrick Miras
  • Dominique Delaporte
  • Hamza Traoré
  • Nawel Menouar Zahzouh
  • Baba Sackho
  • Nadia Akkaoui
  • Wissam Ben Mimoun
  • Ines Lahna
  • Kevin Tatar
  • Sarah Belaid
  • Jean-Pierre Ahouandogbo
  • Aida Hamdi
  • Fabry Benzeman
  • Manuela Delannay
  • Dominique Prin
  • Marion Dumas
  • Jean-Michel Bernadet
  • Rose Roy
  • Christian Harand
  • Vanessa Bayonne
  • Nicolas Chechan
  • Dana Duverney
  • Abderrazak Haouaneb
  • Hazina Iciriddir
  • Albert Apavou
  • Nioumassata Camara
  • Alain Girard
  • Claudine Revelly
  • Theo Mahut
  • Bai Coffi
  • Philippe Mayot
  • Monique Remy
  • Jean Palies
  • Françoise Lefebvre
  • Frederic Cerf
  • Nathalie Bertaux
  • Bertrand Lepatre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Karim Bouamrane
Karim Bouamrane (32 élus) Réinventons saint-ouen 		4 467 38,08%
  • Karim Bouamrane
  • Dina Deffairi-Saissac
  • Adel Ziane
  • Sophie Dernois
  • Steve Larranaga
  • Heloise Claude
  • Sébastien Zonghero
  • Géraldine Beausivoir
  • Jean-François Clerc
  • Sidonie Baigneres
  • Driss Naich
  • Sabrina Decanton
  • Roman Stachejko
  • Elsa Romaniello
  • Charles Ernould
  • Merry Pouderoux
  • Lamine Amimer
  • Emna Sghaïer
  • Xavier Duplouy
  • Essaadia Laalioui
  • Florian Dautil
  • Carla Gasan
  • Clément Praud
  • Hélène Puech
  • Jonathan Caro
  • Nadya Soltani
  • Zakaria Zigh
  • Michèle Coadic
  • Faouzi Bertrand
  • Britt Pettersen
  • Florent Sevin
  • Laurence Rabate
William Delannoy
William Delannoy (7 élus) Saint-ouen sur seine, une vision commune ! 		3 815 32,52%
  • William Delannoy
  • Marina Venturini
  • Jean-Pierre Ilemoine
  • France Multrier
  • Foudil Ait-Chabane
  • Mélanie Quillacq
  • Jean-François Quillere
Denis Vemclefs
Denis Vemclefs (6 élus) A gauche! rassemblé.e.s avec denis vemclefs 		3 447 29,38%
  • Denis Vemclefs
  • Kadeissa Diagne
  • Henri Lelorrain
  • Emilie Lecroq
  • Shahin Vallée
  • Djamila M'barki
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine
Taux de participation 47,66%
Taux d'abstention 52,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 923

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
William Delannoy
William Delannoy Saint-ouen sur seine, une vision commune ! 		2 812 25,65%
Karim Bouamrane
Karim Bouamrane Réinventons saint-ouen 		2 669 24,34%
Denis Vemclefs
Denis Vemclefs A gauche ! pour une ville solidaire et écologique 		2 059 18,78%
Jacqueline Rouillon
Jacqueline Rouillon Le mouvement audonien 		1 167 10,64%
Julien Balesi
Julien Balesi Saint-ouen, ensemble ! 		649 5,92%
Laurie Lefevre
Laurie Lefevre Saint-ouen debout ! 		414 3,77%
Cyrille Plomb
Cyrille Plomb Objectifs audoniens 		371 3,38%
Oualid Hathroubi
Oualid Hathroubi Nous, saint-ouen ! 		355 3,23%
Tiziana Zumbo Vital
Tiziana Zumbo Vital Saint ouen, aux actes citoyens ! 		232 2,11%
Alain Aubry
Alain Aubry Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		121 1,10%
Majdi Jeljeli
Majdi Jeljeli Tous saint-ouen 		112 1,02%
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine
Taux de participation 44,87%
Taux d'abstention 55,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 193

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
William Delannoy
William Delannoy (33 élus) Saint-ouen, une passion commune 		6 369 53,16%
  • William Delannoy
  • Wahiba Zedouti-Rhouzli
  • Lias Kemache
  • Marina Venturini
  • Cyrille Plomb
  • Brigitte Bachelier-Zucchiatti
  • Jean-Pierre Ilemoine
  • Giuseppina Zumbo Vital
  • Francis Vary
  • Karine Kousmann
  • Foudil Ait-Chabane
  • Chantal Gourdain
  • Mohamed Bentahar
  • Etienna Etienne
  • Jean Fouquart
  • France Multrier
  • Hugues Corniere
  • Sykvie Jan
  • Pascal Daussat
  • Claudette Nirascou
  • Damien Dubus
  • Lynda Bouaziz
  • Julien Duro
  • Valérie Payen
  • Didier Leforestier
  • Cidalia Fernandes Das Neves
  • Martin Gascon
  • Anaïs Faverie
  • Samir Laidi
  • Patricia Thyrion
  • Christian Deglarges
  • Annie Lallain
  • Idir Abid
Jacqueline Rouillon
Jacqueline Rouillon (10 élus) Tous unis pour saint-ouen, humaine et solidaire 		5 610 46,83%
  • Jacqueline Rouillon
  • Frédéric Durand
  • Hayat Dhalfa
  • Denis Vemclefs
  • Émilie Lecroq
  • Mustapha Krimat
  • Samira Kateb
  • Driss Aït Youssef
  • Asma Guenifi Tougne
  • Gérard Robert
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine
Taux de participation 55,21%
Taux d'abstention 44,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,50%
Nombre de votants 12 544

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
William Delannoy
William Delannoy Saint-ouen, une passion commune 		4 104 34,87%
Jacqueline Rouillon
Jacqueline Rouillon Tous unis pour saint-ouen, humaine et solidaire 		3 714 31,56%
Karim Bouamrane
Karim Bouamrane Ambition nouvelle pour saint-ouen 		3 176 26,98%
Elodie Lecoq
Elodie Lecoq Saint-ouen anticapitaliste 		294 2,49%
Albert Kalaydjian
Albert Kalaydjian Saint-ouen réveille toi ! 		292 2,48%
Alain Aubry
Alain Aubry Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		188 1,59%
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine
Taux de participation 53,42%
Taux d'abstention 46,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 12 135

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