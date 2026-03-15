Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Ouen-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Ouen-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine
13:46 - La commune de Saint-Ouen-sur-Seine a globalement augmenté sa fiscalité locale
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Ouen-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,63 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 2 000 260 €. Une somme loin des quelque 18,44029 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Ouen-sur-Seine atteint désormais 33,21 % en 2024 (contre 16,92 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. De plus, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 18,29 % en 2024, tout comme en 2020 (contre 40 % à 50 % en moyenne nationale). Concernant la taxe déchets, le taux voté s'est élevé à 7,93 % en 2024 (pour une moyenne en France proche de 9,5 %). Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Ouen-sur-Seine a représenté 1 635 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 320 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Ouen-sur-Seine
Les résultats des précédentes municipales à Saint-Ouen-sur-Seine ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche électorale, William Delannoy (Divers droite) a décroché la première place en obtenant 25,65% des bulletins. En deuxième position, Karim Bouamrane (Parti socialiste) a capté 24,34% des suffrages. Denis Vemclefs (Divers gauche) complétait le trio de tête, glanant 18,78% des voix. Ce résultat particulièrement étroit débouchait sur d'importantes interrogations pour le second tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Karim Bouamrane l'a finalement emporté avec 38,08% des bulletins, face à William Delannoy qui a obtenu 3 815 votants (32,52%) et Denis Vemclefs avec 3 447 électeurs inscrits (29,38%). Le challenger a su renverser la vapeur, signant un retournement de situation spectaculaire. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Parti socialiste a probablement bénéficié des votes des listes de gauche sorties au premier tour, gagnant 1 655 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Saint-Ouen-sur-Seine
Les municipales 2026 doivent permettre aux habitants de Saint-Ouen-sur-Seine de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine est consultable ci-dessous. Pour voter, les votants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Saint-Ouen-sur-Seine. Recevez les résultats du premier tour des élections à Saint-Ouen-sur-Seine dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Christian Deglarges
Liste divers droite
Saint-Ouen pour seule ambition
|
|
William Delannoy
Liste divers droite
A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY
|
|
Sidonie Baignères
Liste Les Ecologistes
Saint-Ouen on y tient
|
|
Carine Waly
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Maïa Bahloul
Liste d'extrême-gauche
100% services publics!
|
|
Karim Bouamrane
Liste d'union à gauche
saint-ouen je t'aime
|
|
Manon Monmirel
Liste de La France insoumise
Pour Saint-Ouen
|
|
Sébastien Phan
Liste divers centre
RESPIRE SAINT OUEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karim Bouamrane (32 élus) Réinventons saint-ouen
|4 467
|38,08%
|
|William Delannoy (7 élus) Saint-ouen sur seine, une vision commune !
|3 815
|32,52%
|
|Denis Vemclefs (6 élus) A gauche! rassemblé.e.s avec denis vemclefs
|3 447
|29,38%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-sur-Seine
|Taux de participation
|47,66%
|Taux d'abstention
|52,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 923
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|William Delannoy Saint-ouen sur seine, une vision commune !
|2 812
|25,65%
|Karim Bouamrane Réinventons saint-ouen
|2 669
|24,34%
|Denis Vemclefs A gauche ! pour une ville solidaire et écologique
|2 059
|18,78%
|Jacqueline Rouillon Le mouvement audonien
|1 167
|10,64%
|Julien Balesi Saint-ouen, ensemble !
|649
|5,92%
|Laurie Lefevre Saint-ouen debout !
|414
|3,77%
|Cyrille Plomb Objectifs audoniens
|371
|3,38%
|Oualid Hathroubi Nous, saint-ouen !
|355
|3,23%
|Tiziana Zumbo Vital Saint ouen, aux actes citoyens !
|232
|2,11%
|Alain Aubry Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|121
|1,10%
|Majdi Jeljeli Tous saint-ouen
|112
|1,02%
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-sur-Seine
|Taux de participation
|44,87%
|Taux d'abstention
|55,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 193
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|William Delannoy (33 élus) Saint-ouen, une passion commune
|6 369
|53,16%
|
|Jacqueline Rouillon (10 élus) Tous unis pour saint-ouen, humaine et solidaire
|5 610
|46,83%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-sur-Seine
|Taux de participation
|55,21%
|Taux d'abstention
|44,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,50%
|Nombre de votants
|12 544
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|William Delannoy Saint-ouen, une passion commune
|4 104
|34,87%
|Jacqueline Rouillon Tous unis pour saint-ouen, humaine et solidaire
|3 714
|31,56%
|Karim Bouamrane Ambition nouvelle pour saint-ouen
|3 176
|26,98%
|Elodie Lecoq Saint-ouen anticapitaliste
|294
|2,49%
|Albert Kalaydjian Saint-ouen réveille toi !
|292
|2,48%
|Alain Aubry Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|188
|1,59%
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-sur-Seine
|Taux de participation
|53,42%
|Taux d'abstention
|46,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|12 135
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