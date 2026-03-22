Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Ouen-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Ouen-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
William Delannoy
William Delannoy Liste divers droite
A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY
  • William Delannoy
  • Gersende Le Maire
  • Rachid Zedouti
  • Nadia Ferguenis
  • Patrick Angrevier
  • Clemence Rodrigues
  • Massinissa Labdaoui
  • Ouiza Ait Aoudia
  • Gabriel Not
  • Anne-Sophie Plouhinec
  • Joaquim Da Silva
  • Marina Venturini
  • Foudil Aït Chabane
  • France Multrier
  • Jean-Pierre Ilemoine
  • Aleksandra Nicolle
  • Aloys de Lobkowicz
  • Anna Maria Ryduchowska
  • Abdellah Maïza
  • Agnès de Los Santos
  • Dominique Oster
  • France Dupuy
  • Baptiste Fouillet
  • Chantal Gourdain
  • Laurent Royer
  • Joana Fahy
  • Gauthier Marere
  • Fabienne Mierzala
  • Luc-Olivier Roussel
  • Béatrice Beugnet
  • Emmanuel Jimenez Lopez
  • Gaëlle Cerf
  • Laurent Faucher
  • Caroline Margerin
  • Rachid Baïri
  • Elisabeth Duquet
  • Laurent Verots
  • Patricia Joëlle Thyrion
  • Frédéric Rouet
  • Nathalie Brébant
  • Hugues Corniere
  • Annie Lallain
  • Giovanni Galasso
  • Cidália Fernandes Das Neves
  • Pascal Daussat
Karim Bouamrane
Karim Bouamrane Liste d'union à gauche
saint-ouen je t'aime
  • Karim Bouamrane
  • Emilie Lecroq
  • Florent Sevin
  • Feriel Benameur
  • Adel Ziane
  • Erminie Blondel
  • Benoît Belloni
  • Emna Sghaïer
  • Maxim Desrues
  • Géraldine Beausivoir
  • Thomas Tormos
  • Carla Gasan
  • Jean-François Clerc
  • Heloïse Claudé
  • Jonathan Caro
  • Camille Rey-Gorez
  • Faouzi Bertrand
  • Amélie Castamagne
  • Steve Larranaga
  • Marie-Eléonor Badiane
  • Nicolas Defoor
  • Djamila M'Barki
  • Matthieu Bony
  • Haoua Coulibaly
  • Sébastien Zonghero
  • Samantha Fouquart
  • Olivier Decrock
  • Elisabeth Moissonnier
  • Jerome Hirigoyen
  • Nadya Soltani
  • Ahmed Kemala
  • Jeanne-Marie Monpeurt
  • Xavier Duplouy
  • Merry Liuzzo
  • Kevin Latchimy
  • Frédérique Aboab
  • Philippe Thievenaz
  • Catherine Zimmermann
  • Gérard Leroy
  • Myriam Zennadi
  • Peter Kpodzro
  • Hyam Tayech
  • Eloi Venumiere-Lefebvre
  • Corinne Müllejans
  • Zindine Sadaoui
  • Jaélynn Chipan
  • Issiakha N'Diaye
Manon Monmirel
Manon Monmirel Liste de La France insoumise
Pour Saint-Ouen
  • Manon Monmirel
  • Rémi Fargeas
  • Julie Morin
  • Henri Lelorrain
  • Alice Kargar-Ghanat Alnoudji
  • Mohamed Haoutar
  • Mélanie Mermoz
  • Abdellah El-Massaoudi
  • Lavinia Fournier
  • Ludovic Noble
  • Emmanuelle Oudard
  • Emilien Vinot
  • Lydia Couchaux
  • Ronan Arveuf
  • Alyssa Vitale
  • Eric Coquerel
  • Anne-Capucine Blot
  • Matthieu Kruger
  • Estelle Jean
  • Mathieu Malaquin
  • Louise Lagabbe
  • François-Xavier Chamagne
  • Mylène Essiane Avini
  • Samora Curier-Araque
  • Emilie Boutin
  • Christophe Thieulin
  • Françoise Carré
  • Daniel Maunoury
  • Lysa Bonin
  • Ouhaid Kaid
  • Morgane Naud
  • Gaël Naras
  • Malika Noble
  • Lionel Rouquier
  • Naïma Amiri
  • Bruno Bessiere
  • Leah Lorain
  • Quentin Pascal
  • Mathilda Ventre
  • Abdellah Fraygui
  • Solène Paillot
  • Benoît Caut
  • Romane Grauer
  • Jean-Claude Capresse
  • Yasmine Kavass

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Karim BOUAMRANE
Karim BOUAMRANE (Ballotage) saint-ouen je t'aime 		8 014 46,63%
Manon MONMIREL
Manon MONMIREL (Ballotage) Pour Saint-Ouen 		3 294 19,16%
William DELANNOY
William DELANNOY (Ballotage) A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY 		2 294 13,35%
Sidonie BAIGNÈRES
Sidonie BAIGNÈRES Saint-Ouen on y tient 		1 441 8,38%
Sébastien PHAN
Sébastien PHAN RESPIRE SAINT OUEN 		1 273 7,41%
Christian DEGLARGES
Christian DEGLARGES Saint-Ouen pour seule ambition 		607 3,53%
Carine WALY
Carine WALY LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS 		173 1,01%
Maïa BAHLOUL
Maïa BAHLOUL 100% services publics! 		92 0,54%
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine
Taux de participation 54,75%
Taux d'abstention 45,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 17 503

Source : ministère de l’Intérieur

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