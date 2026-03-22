Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Ouen-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Ouen-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine
11:52 - Karim Bouamrane largement en tête des municipales dimanche dernier
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Ouen-sur-Seine, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a vu 54,75 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Karim Bouamrane (Union de la gauche) qui a dominé en rassemblant 46,63 % des bulletins valides. Derrière, Manon Monmirel (La France insoumise) a obtenu la seconde place avec 19,16 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Karim Bouamrane s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 22,29 points gagnés. Pour compléter ce tableau, avec 13,35 %, William Delannoy (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Sidonie Baignères, portant la nuance Europe Ecologie-Les Verts, a obtenu 8,38 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Ouen-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Ouen-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
William Delannoy
Liste divers droite
A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY
|
|
Karim Bouamrane
Liste d'union à gauche
saint-ouen je t'aime
|
|
Manon Monmirel
Liste de La France insoumise
Pour Saint-Ouen
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karim BOUAMRANE (Ballotage) saint-ouen je t'aime
|8 014
|46,63%
|Manon MONMIREL (Ballotage) Pour Saint-Ouen
|3 294
|19,16%
|William DELANNOY (Ballotage) A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY
|2 294
|13,35%
|Sidonie BAIGNÈRES Saint-Ouen on y tient
|1 441
|8,38%
|Sébastien PHAN RESPIRE SAINT OUEN
|1 273
|7,41%
|Christian DEGLARGES Saint-Ouen pour seule ambition
|607
|3,53%
|Carine WALY LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|173
|1,01%
|Maïa BAHLOUL 100% services publics!
|92
|0,54%
|Participation au scrutin
|Saint-Ouen-sur-Seine
|Taux de participation
|54,75%
|Taux d'abstention
|45,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|17 503
Source : ministère de l’Intérieur
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