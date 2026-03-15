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19:21 - Élections municipales à Saint-Ouen-sur-Seine : impact de la démographie et de l'économie locale En marge des élections municipales, Saint-Ouen-sur-Seine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30,56% de cadres pour 53 041 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 5 813 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 13 190 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,48% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 11 384 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 279 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 15,11%, révélant une situation économique précaire. À Saint-Ouen-sur-Seine, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Saint-Ouen-sur-Seine ? Le mouvement nationaliste restait loin du match lors des municipales à Saint-Ouen-sur-Seine en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 7,17% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 17,66% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 5,68% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Ouen-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 8,97% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 10,10% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Éric Coquerel.

16:58 - Quelle participation attendre à Saint-Ouen-sur-Seine aux municipales ? Pour rappel, la participation s'élevait à 44,87 % à Saint-Ouen-sur-Seine lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 73,64 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 26,36 %). La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 44,72 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 66,66 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 50,82 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une commune où la participation peine à décoller. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Saint-Ouen-sur-Seine sera en tout cas essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - À Saint-Ouen-sur-Seine, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Ouen-sur-Seine s'était cristallisé autour de l'équipe de Manon Aubry (35,55%), en première position devant Raphaël Glucksmann (19,21%) et Marie Toussaint (11,16%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Ouen-sur-Seine avaient ensuite propulsé aux avants-postes Éric Coquerel (Union de la gauche) avec 64,59% au premier tour, devant Jean-Pierre Monfils (Ensemble !) avec 16,98%. Les votants expédiaient d'ailleurs la question sans hésitation dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Saint-Ouen-sur-Seine, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Ouen-sur-Seine plébiscitaient Eric Coquerel (Nupes) avec 57,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,47% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Ouen-sur-Seine plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 51,82% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,32%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 82,34%, contre 17,66% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Ouen-sur-Seine un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - La commune de Saint-Ouen-sur-Seine a globalement augmenté sa fiscalité locale Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Ouen-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,63 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 2 000 260 €. Une somme loin des quelque 18,44029 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Ouen-sur-Seine atteint désormais 33,21 % en 2024 (contre 16,92 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. De plus, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 18,29 % en 2024, tout comme en 2020 (contre 40 % à 50 % en moyenne nationale). Concernant la taxe déchets, le taux voté s'est élevé à 7,93 % en 2024 (pour une moyenne en France proche de 9,5 %). Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Ouen-sur-Seine a représenté 1 635 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 320 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Ouen-sur-Seine Les résultats des précédentes municipales à Saint-Ouen-sur-Seine ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche électorale, William Delannoy (Divers droite) a décroché la première place en obtenant 25,65% des bulletins. En deuxième position, Karim Bouamrane (Parti socialiste) a capté 24,34% des suffrages. Denis Vemclefs (Divers gauche) complétait le trio de tête, glanant 18,78% des voix. Ce résultat particulièrement étroit débouchait sur d'importantes interrogations pour le second tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Karim Bouamrane l'a finalement emporté avec 38,08% des bulletins, face à William Delannoy qui a obtenu 3 815 votants (32,52%) et Denis Vemclefs avec 3 447 électeurs inscrits (29,38%). Le challenger a su renverser la vapeur, signant un retournement de situation spectaculaire. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Parti socialiste a probablement bénéficié des votes des listes de gauche sorties au premier tour, gagnant 1 655 voix supplémentaires entre les deux tours.