Résultat municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ouen-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karim BOUAMRANE
Karim BOUAMRANE saint-ouen je t'aime 		8 014 46,63%
Manon MONMIREL
Manon MONMIREL Pour Saint-Ouen 		3 294 19,16%
William DELANNOY
William DELANNOY A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY 		2 294 13,35%
Sidonie BAIGNÈRES
Sidonie BAIGNÈRES Saint-Ouen on y tient 		1 441 8,38%
Sébastien PHAN
Sébastien PHAN RESPIRE SAINT OUEN 		1 273 7,41%
Christian DEGLARGES
Christian DEGLARGES Saint-Ouen pour seule ambition 		607 3,53%
Carine WALY
Carine WALY LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS 		173 1,01%
Maïa BAHLOUL
Maïa BAHLOUL 100% services publics! 		92 0,54%
Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine
Taux de participation 54,75%
Taux d'abstention 45,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 17 503

Source : ministère de l’Intérieur

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