Résultat municipale 2026 à Saint-Ours (63230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PONCÉ
Stéphane PONCÉ (17 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT-OURS 		685 71,43%
  • Stéphane PONCÉ
  • Pascale DUBOEUF
  • Romain MURAT
  • Laure CONIL
  • Alain RIAHI
  • Angélique BONJEAN
  • Philippe BEUNIER
  • Noémie BATISTA
  • Didier EGOUX
  • Christine DESMOT
  • Nicolas ROY
  • Lucie PAUL
  • José DO COUTO
  • Stéphanie BESSERVE
  • François CHAMBRE
  • Christine BAZET
  • François LARDY
Alain CAZE
Alain CAZE (2 élus) SAINT-OURS EN MOUVEMENT 		274 28,57%
  • Alain CAZE
  • Laéticia BARDEY
Participation au scrutin Saint-Ours
Taux de participation 72,85%
Taux d'abstention 27,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Nombre de votants 993

Source : ministère de l’Intérieur

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