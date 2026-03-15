En direct

19:19 - Saint-Ours : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Saint-Ours, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 691 habitants répartis dans 875 logements, cette commune présente une densité de 30 habitants par km². L'existence de 114 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (78,17%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,34% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,70% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 273,61 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Ours montre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Saint-Ours ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Ours en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 27,85% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 47,71% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,06% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Ours comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,37% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,38% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 60,26 % d'abstention à Saint-Ours Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 39,74 % à Saint-Ours lors des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays), l'épidémie de Covid ayant fortement impacté le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 061 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,42 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 56,68 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,66 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,10 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche à l'arrivée comme une zone relativement attachée au vote. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Saint-Ours, ce paramètre aura en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Ours ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Saint-Ours avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,32%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,09% des suffrages. Isabelle Dupré (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Ours après la dissolution avec 38,37%. Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 33,87%. Au second tour, c'est en revanche Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 53,62% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Saint-Ours a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Ours était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Ours votaient en priorité pour Marine Le Pen (27,85%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,29% pour Emmanuel Macron, contre 47,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Ours portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 42,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,91%. Cette physionomie politique de Saint-Ours révèle une commune politiquement très disputée.

12:58 - Fiscalité à Saint-Ours : une question brûlante pour les municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Ours, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,97 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 24 210 €, marquant une forte baisse face aux 214 340 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Ours s'est établi à un peu moins de 37,47 % en 2024 (contre 16,99 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Ours a atteint 1 123 euros en 2024 (contre 766 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Ours À Saint-Ours, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour l'avenir' a naturellement engrangé 387 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Saint-Ours, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. La liste des candidatures fournit sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.