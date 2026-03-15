Résultat municipale 2026 à Saint-Ours (63230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Ours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ours, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Ours [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane PONCÉ (17 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT-OURS
|685
|71,43%
|
|Alain CAZE (2 élus) SAINT-OURS EN MOUVEMENT
|274
|28,57%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Ours
|Taux de participation
|72,85%
|Taux d'abstention
|27,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Nombre de votants
|993
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Ours [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Ours en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Ours
19:19 - Saint-Ours : quand les données démographiques façonnent les urnes
Dans les rues de Saint-Ours, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 691 habitants répartis dans 875 logements, cette commune présente une densité de 30 habitants par km². L'existence de 114 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (78,17%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,34% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,70% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 273,61 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Ours montre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Saint-Ours ?
Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Ours en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 27,85% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 47,71% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,06% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Ours comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,37% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,38% lors du vote final.
16:58 - Aux dernières municipales, 60,26 % d'abstention à Saint-Ours
Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 39,74 % à Saint-Ours lors des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays), l'épidémie de Covid ayant fortement impacté le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 061 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,42 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 56,68 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,66 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,10 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche à l'arrivée comme une zone relativement attachée au vote. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Saint-Ours, ce paramètre aura en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.
15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Ours ?
Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Saint-Ours avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,32%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,09% des suffrages. Isabelle Dupré (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Ours après la dissolution avec 38,37%. Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 33,87%. Au second tour, c'est en revanche Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 53,62% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Saint-Ours a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Ours était complexe à positionner sur l'échiquier politique
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Ours votaient en priorité pour Marine Le Pen (27,85%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,29% pour Emmanuel Macron, contre 47,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Ours portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 42,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,91%. Cette physionomie politique de Saint-Ours révèle une commune politiquement très disputée.
12:58 - Fiscalité à Saint-Ours : une question brûlante pour les municipales 2026 ?
Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Ours, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,97 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 24 210 €, marquant une forte baisse face aux 214 340 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Ours s'est établi à un peu moins de 37,47 % en 2024 (contre 16,99 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Ours a atteint 1 123 euros en 2024 (contre 766 € en 2020).
11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Ours
À Saint-Ours, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour l'avenir' a naturellement engrangé 387 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Saint-Ours, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. La liste des candidatures fournit sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.
09:57 - Les municipales à Saint-Ours, c'est aujourd'hui
En 2026, les votants de Saint-Ours sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Le bureau de vote de la commune de Saint-Ours sera accessible de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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