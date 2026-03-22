Résultat municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer (17420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Palais-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre BERNARDAUD (21 élus) Ensemble pour Saint-Palais
|1 489
|50,12%
|
|Fabienne LABARRIERE (5 élus) SAINT-PALAIS AU COEUR
|1 079
|36,32%
|
|Didier HECKEL (1 élu) S'engager pour Saint-Palais
|403
|13,56%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Palais-sur-Mer
|Taux de participation
|69,75%
|Taux d'abstention
|30,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|3 032
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Palais-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre BERNARDAUD (Ballotage) Ensemble pour Saint-Palais
|1 129
|38,14%
|Fabienne LABARRIERE (Ballotage) SAINT-PALAIS AU COEUR
|945
|31,93%
|Didier HECKEL (Ballotage) S'engager pour Saint-Palais
|578
|19,53%
|Jean PROU (Ballotage) TOUS POUR SAINT PALAIS
|308
|10,41%
|Participation au scrutin
|Saint-Palais-sur-Mer
|Taux de participation
|69,17%
|Taux d'abstention
|30,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|3 006
Election municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Palais-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Palais-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Palais-sur-Mer
18:36 - Le choc de la dernière séquence électorale à Saint-Palais-sur-Mer
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Palais-sur-Mer avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 30,22% des votes. Christophe Plassard (Horizons) avait ensuite enlevé le premier tour des élections législatives à Saint-Palais-sur-Mer après la dissolution avec 45,93%. Aymeric Mongelous (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 37,62%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Plassard culminant à 60,03% des votes localement. La situation politique de Saint-Palais-sur-Mer a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Une victoire sans appel à la dernière élection à Saint-Palais-sur-Mer
Se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Saint-Palais-sur-Mer peut se révéler éclairant. Dès le dimanche du premier tour, Claude Baudin (Divers droite) a surclassé ses adversaires en totalisant 971 bulletins (60,12%). Dans la position du principal opposant, Guy Demont (Divers droite) a recueilli 644 votes (39,87%). Cette victoire au premier tour de Claude Baudin a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Palais-sur-Mer, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Saint-Palais-sur-Mer, c'est une triangulaire qui se présente
Selon la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Didier Heckel sous l'étiquette LRN, Fabienne Labarriere (LDVD) et Pierre Bernardaud sous l'étiquette LDVD. Jean Prou a pour sa part opté pour le retrait, malgré une qualification acquise au tour précédent. Les 4 bureaux de vote de la commune de Saint-Palais-sur-Mer fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Saint-Palais-sur-Mer avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Palais-sur-Mer dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 30,83 %. Au terme de ce vote, c'est Pierre Bernardaud (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 38,14 % des suffrages exprimés. Ensuite, Fabienne Labarriere (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 31,93 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Didier Heckel, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Jean Prou, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 10,41 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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