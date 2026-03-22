Résultat municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer (17420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Palais-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Palais-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BERNARDAUD
Pierre BERNARDAUD (21 élus) Ensemble pour Saint-Palais 		1 489 50,12%
  • Pierre BERNARDAUD
  • Anne-Laure PEROT
  • Jean STEINMETZ
  • Diane DERYAN
  • Guillaume CHEREL
  • Sophie WALDTEUFEL
  • Olivier JOUSLIN DE NORAY
  • Nathalie MICHELIN
  • Romain GUILLEMOT
  • Valérie BERTHELOT
  • Alain LIBEROS
  • Nathalie AUDOIRE
  • Eric PILLOTON
  • Agnès HILLAIRET
  • Pascal RENARD
  • Léa DARSON
  • Gilles SAINT-GEORGES-CHAUMET
  • Audrey BRISSON
  • Christian LINO
  • Eva BEAUVAIS
  • Alain BLANCHET
Fabienne LABARRIERE
Fabienne LABARRIERE (5 élus) SAINT-PALAIS AU COEUR 		1 079 36,32%
  • Fabienne LABARRIERE
  • Gérard LAVIGNE
  • Christine DEFAUT
  • François MARTIN
  • Juliette PICHENOT
Didier HECKEL
Didier HECKEL (1 élu) S'engager pour Saint-Palais 		403 13,56%
  • Didier HECKEL
Participation au scrutin Saint-Palais-sur-Mer
Taux de participation 69,75%
Taux d'abstention 30,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 032

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Palais-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BERNARDAUD
Pierre BERNARDAUD (Ballotage) Ensemble pour Saint-Palais 		1 129 38,14%
Fabienne LABARRIERE
Fabienne LABARRIERE (Ballotage) SAINT-PALAIS AU COEUR 		945 31,93%
Didier HECKEL
Didier HECKEL (Ballotage) S'engager pour Saint-Palais 		578 19,53%
Jean PROU
Jean PROU (Ballotage) TOUS POUR SAINT PALAIS 		308 10,41%
Participation au scrutin Saint-Palais-sur-Mer
Taux de participation 69,17%
Taux d'abstention 30,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 3 006

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