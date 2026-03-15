Résultat municipale 2026 à Saint-Papoul (11400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Papoul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Papoul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Papoul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique SERRES
Monique SERRES (12 élus) Saint Papoul a des ailes 		281 51,00%
  • Monique SERRES
  • Benjamin DEMANGEL
  • My NILSSON
  • Laurent MAIGNOT
  • Alexandra MARION ARTH
  • Régis FONQUERGNE
  • Marianne PAVAN
  • Kevin HERRY
  • Amandine FRATELLINI
  • Jean-Luc AGUZOU
  • Myriam COLLIGNON
  • Marc SERNY
Béatrix CAMPAGNARO
Béatrix CAMPAGNARO (3 élus) Ensemble, un avenir pour St Papoul 		270 49,00%
  • Béatrix CAMPAGNARO
  • Jérôme BAYSSET
  • Alix GARRABET
Participation au scrutin Saint-Papoul
Taux de participation 82,03%
Taux d'abstention 17,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 566

Source : ministère de l’Intérieur

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