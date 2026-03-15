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19:16 - Dynamique électorale à Saint-Papoul : une analyse socio-démographique Dans la commune de Saint-Papoul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,80%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 456 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,43%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,59%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Papoul mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 22,96% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Saint-Papoul ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière élection municipale à Saint-Papoul il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 27,75% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,98% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 26,78% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 54,10% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,22% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 45,00% pour le RN. Il clôturera le scrutin en tête avec 52,31% lors du vote final, synonyme de victoire pour Julien Rancoule.

16:58 - Saint-Papoul : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'absence ou non d'électeurs à Saint-Papoul sera une variable majeure pour ces municipales. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait grimpé à 41,79 % à la fin du premier tour, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus jetait une ombre sur la compétition. De longue date, les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent particulièrement, puisqu'il s'agit d'élire leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 15,61 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,15 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 26,45 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 36,06 % d'abstention. Regarder cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Saint-Papoul comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Le vote de Saint-Papoul nettement ancré à droite il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Papoul, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,22%). Julien Rancoule (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Saint-Papoul près d'un mois plus tard avec 45,00%. Philippe Andrieu (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 30,91%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Rancoule culminant à 52,31% des suffrages exprimés dans la localité. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Saint-Papoul : ce qu'il faut comprendre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Papoul était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 27,75% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,63%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,02%, contre 46,98% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Papoul accordaient leurs suffrages à Julien Rancoule (RN) avec 26,78% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Julien Rancoule virant de nouveau en tête avec 54,10% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Papoul dessine donc une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Papoul se jouait sur la fiscalité ? À Saint-Papoul, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 004 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 600 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 50,98 % en 2024 (contre 20,29 % en 2020). La moyenne en France, estimée à près de 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison utile. Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 12 000 € de recettes en 2024, contre 122 700 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,34 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saint-Papoul Les équilibres politiques locaux actuels à Saint-Papoul restent aujourd'hui encore influencés par le résultat du dernier scrutin municipal. Il est à noter que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel. 15 candidats ont été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Jean François Ourliac a obtenu les meilleurs résultats avec 339 voix (96,03%), devant Laurent Ourliac qui a rassemblé 94,61% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Saint-Papoul, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours dans le pays.