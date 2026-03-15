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19:19 - Comprendre l'électorat de Saint-Parize-le-Châtel : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population de Saint-Parize-le-Châtel sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,40%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,20%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 702 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,55%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Parize-le-Châtel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 14,03% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-Parize-le-Châtel ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Saint-Parize-le-Châtel en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,13% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron dans la ville avec 49,22% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 28,40% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 33,33% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,76% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 44,13% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 56,50% lors du vote final, synonyme de victoire pour Julien Guibert.

16:58 - Aux dernières municipales, 34,18 % d'abstention à Saint-Parize-le-Châtel En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Parize-le-Châtel, la participation sera très observée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 647 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 65,82 %, une mobilisation très élevée alors qu'en raison du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 78,04 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 54,96 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,63 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,66 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Parize-le-Châtel ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Parize-le-Châtel. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Parize-le-Châtel avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 38,76% des inscrits. Les élections législatives à Saint-Parize-le-Châtel provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Julien Guibert (Rassemblement National) en pole position avec 44,13% au premier tour, devant Sandra Germain (Ensemble !) avec 24,85%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Guibert culminant à 56,50% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Saint-Parize-le-Châtel : des suffrages éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans La physionomie politique de Saint-Parize-le-Châtel laisse apparaître un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Parize-le-Châtel choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,13% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 29,61%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,78% pour Emmanuel Macron, contre 49,22% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Parize-le-Châtel plébiscitaient Julien Guibert (RN) avec 28,40% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 43,43% des suffrages.

12:58 - La municipalité de Saint-Parize-le-Châtel a de manière générale augmenté les impôts Si l'on observe la fiscalité de Saint-Parize-le-Châtel, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,80 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 27 300 euros environ. Une recette bien loin des quelque 315 800 euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Parize-le-Châtel atteint désormais un peu plus de 34,39 % en 2024 (contre 10,49 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Parize-le-Châtel s'est chiffrée à 991 euros en 2024 (contre 775 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Saint-Parize, Unis Pour L'avenir" majoritaire à Saint-Parize-le-Châtel S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Saint-Parize-le-Châtel peut s'avérer édifiant. Dès le premier tour à l'époque, André Garcia a fait la course en tête en récoltant 53,10% des soutiens. Derrière, Francis Balacé a recueilli 46,89% des voix. Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Parize-le-Châtel, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.