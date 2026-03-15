Résultat municipale 2026 à Saint-Parize-le-Châtel (58490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Parize-le-Châtel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Parize-le-Châtel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Parize-le-Châtel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydie COMPERE
Lydie COMPERE (12 élus) AGIR A VOS COTES 		384 52,60%
  • Lydie COMPERE
  • Fernand BARBOSA
  • Evelyne HOMBOURGER
  • Jean-Philippe CROLAND
  • Catherine HIBLOT
  • Olivier PHILIPPEAU
  • Séverine ROY-LAURETTE
  • Christian JOLY
  • Marine BOISSON
  • Matthieu MOREAU
  • Morgane RIQUE
  • Stéphane SEMIAO
Francis BALACÉ
Francis BALACÉ (3 élus) ST PARIZE AUTREMENT 		346 47,40%
  • Francis BALACÉ
  • Océane SIGURET
  • Philippe BEAU
Participation au scrutin Saint-Parize-le-Châtel
Taux de participation 71,94%
Taux d'abstention 28,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 746

Source : ministère de l’Intérieur

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