Résultat municipale 2026 à Saint-Parres-aux-Tertres (10410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Parres-aux-Tertres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Parres-aux-Tertres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Parres-aux-Tertres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Adrien NIEUWMUNSTER
Adrien NIEUWMUNSTER (18 élus) ENSEMBLE, AGISSONS POUR SAINT PARRES 		702 54,25%
  • Adrien NIEUWMUNSTER
  • Regine MERRAD
  • Philippe LECLERCQ
  • Maryse PETIT
  • Jean-Charles BAYOL
  • Anne PAS
  • Pascal DAUTREVAUX
  • Marylene METRY
  • Arnaud POMAREDE
  • Amelie RAMET-LOUBIERE
  • Joel FRANCOIS
  • Marie-Christine FERRARI-BUTEAU
  • Ludovic CRETE
  • Arlette LEJEUNE
  • Denis MARTZEL
  • Cecile MOYA
  • Jean-Marc BUSSY
  • Jacqueline STEVENS
Lucien SPILMANN
Lucien SPILMANN (5 élus) Notre commune notre avenir 		592 45,75%
  • Lucien SPILMANN
  • Cécile PHILIPPON
  • Pierre-Alec GADROY
  • Nathalie TRENEL
  • Eric MACLOU
Participation au scrutin Saint-Parres-aux-Tertres
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 321

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
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