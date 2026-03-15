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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Parres-aux-Tertres Quel portrait faire de Saint-Parres-aux-Tertres, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 214 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 246 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,39%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,71% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 41,57% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 463,48 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Saint-Parres-aux-Tertres incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Les données clés du vote RN à Saint-Parres-aux-Tertres Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Saint-Parres-aux-Tertres il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,22% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 42,55% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 27,32% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste validait 42,40% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,43% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 41,85% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jordan Guitton.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Parres-aux-Tertres ? La participation atteignait 53,13 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Parres-aux-Tertres (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 78,82 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 54,33 % des électeurs (soit environ 1 183 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,22 %, bien au-delà des 53,51 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune assez participative en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre des municipales de 2026 à Saint-Parres-aux-Tertres, ce paramètre aura en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Parres-aux-Tertres a-t-elle voté ? Le scrutin des Européennes de 2024 à Saint-Parres-aux-Tertres avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (39,43%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,30% des votes. Les élections des députés à Saint-Parres-aux-Tertres près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Jordan Guitton (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,85% au premier tour, devant Philippe Beury (Ensemble !) avec 25,61%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. La situation politique de Saint-Parres-aux-Tertres a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Saint-Parres-aux-Tertres ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Parres-aux-Tertres choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,43% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 27,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,45% pour Emmanuel Macron, contre 42,55% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Parres-aux-Tertres portaient leur choix sur Grégory Besson-Moreau (Ensemble !) avec 32,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,60% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Parres-aux-Tertres s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Parres-aux-Tertres : une incidence sur les élections municipales Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Parres-aux-Tertres, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,51 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 37 920 € la même année. Un montant loin des quelque 530 600 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Parres-aux-Tertres s'est établi à 40,77 % en 2024 (contre 20,15 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Parres-aux-Tertres a représenté 1 554 euros en 2024 contre 1 030 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Parres-aux-Tertres ? Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore déterminés par l'issue du dernier scrutin communal à Saint-Parres-aux-Tertres. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jack Hirtzig a fait la course en tête en obtenant 662 soutiens (61,63%). Dans la position du principal opposant, Joël François a recueilli 412 voix (38,36%). Ce succès d'emblée de Jack Hirtzig a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Parres-aux-Tertres, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal défi pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.