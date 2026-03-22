Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pathus : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pathus [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pathus sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pathus.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pathus
11:46 - Qui est en tête à Saint-Pathus avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Pathus, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 47,00 %. À l'issue du dépouillement, c'est Benoit Dantec (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 44,12 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Sabrina Malejacq (Rassemblement National) s'est classée deuxième avec 29,00 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, avec 26,88 %, Christophe Delporte Fontaine s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pathus
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pathus a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benoit Dantec
Liste divers droite
Saint-Pathus autrement
|
|
Sabrina Malejacq
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-PATHUS
|
|
Christophe Delporte Fontaine
Liste Divers
LA NOUVELLE VISION DE SAINT-PATHUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pathus
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoit DANTEC (Ballotage) Saint-Pathus autrement
|1 062
|44,12%
|Sabrina MALEJACQ (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR SAINT-PATHUS
|698
|29,00%
|Christophe DELPORTE FONTAINE (Ballotage) LA NOUVELLE VISION DE SAINT-PATHUS
|647
|26,88%
|Participation au scrutin
|Saint-Pathus
|Taux de participation
|53,00%
|Taux d'abstention
|47,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|2 471
Source : ministère de l’Intérieur
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