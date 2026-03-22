Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pathus : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pathus

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pathus a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benoit Dantec
Benoit Dantec Liste divers droite
Saint-Pathus autrement
  • Benoit Dantec
  • Kelly Velin
  • Benjamin Regnier
  • Nadia Ruas
  • Benjamin Femy
  • Marielle Michiels
  • Nicolas Dominguez
  • Isabelle Gaudard
  • Olivier Eliacin
  • Corinne Limery
  • Lionel Baudin
  • Aurélie Aubert
  • Eric Zuliani
  • Aurélie Ribeiro
  • Michel Claudin
  • Sylotte Pierre
  • Sébastien Zabel
  • Marine Meninat
  • Sofiane Badji
  • Isabelle Luce-Dubas
  • Alain Menard
  • Séverine Collas
  • Damien Legrand
  • Virginie Ertzscheid
  • Mikaël Roussy
  • Sofiana Lounis
  • Lionel Arnaud
  • Géraldine Vasseur
  • Alexandre Louisin
  • Annie Odin
  • Eric Narfit
Sabrina Malejacq
Sabrina Malejacq Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-PATHUS
  • Sabrina Malejacq
  • Bruno Heyne
  • Millie Aissi
  • Fabrice Naudin
  • Chloé Lacombe
  • Alexandre Neau
  • Magdalena Desile
  • Lionel Maléjacq
  • Mélody Guyon
  • Kévin Costa
  • Martine Carte
  • Cédric Panigoni
  • Diane Gama
  • Benjamin Halimi
  • Catherine Cardon
  • Raynald Marchand
  • Josette Bustanoby
  • Jean-Pierre Lacomblez
  • Véronique Turaglio
  • Emmanuel Jézéquel
  • Vanessa Bongrand
  • Jean-Marc Bontemps
  • Sophie Arguence
  • William Cormi
  • Stéphanie Dupont
  • Jean-Baptiste Geneau
  • Angeline Empinet
  • Gérald Boularand
  • Monique Bécue
  • Georges Lacombe
  • Nicole Charriot
Christophe Delporte Fontaine
Christophe Delporte Fontaine Liste Divers
LA NOUVELLE VISION DE SAINT-PATHUS
  • Christophe Delporte Fontaine
  • Coralie Jobelin
  • Marc Nizou
  • Nathalie Moine
  • Lacehne Otmani
  • Murielle Descamps
  • Massama Camara
  • Mariette Ververt
  • Tony Vendetti
  • Helena Rodrigues
  • Mark Gomes
  • Angelita Ducamp
  • Maxime Picard
  • Patricia Fernandez
  • Jerome Gosselin
  • Elisabeth Ba
  • Ali Ait Tabet
  • Melissa Gace
  • Xavier Paganini
  • Assia Yahiaoui
  • Sébastien Martin
  • Anna Omel
  • Damien Dubois
  • Noemie Lapierre
  • Frederic Rimbert
  • Christelle Paganini
  • Nordine Addoun
  • Fabienne Clement
  • Abdelaziz Mamay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pathus

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoit DANTEC
Benoit DANTEC (Ballotage) Saint-Pathus autrement 		1 062 44,12%
Sabrina MALEJACQ
Sabrina MALEJACQ (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR SAINT-PATHUS 		698 29,00%
Christophe DELPORTE FONTAINE
Christophe DELPORTE FONTAINE (Ballotage) LA NOUVELLE VISION DE SAINT-PATHUS 		647 26,88%
Participation au scrutin Saint-Pathus
Taux de participation 53,00%
Taux d'abstention 47,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 471

Source : ministère de l’Intérieur

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