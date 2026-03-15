Résultat municipale 2026 à Saint-Pathus (77178) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-Pathus. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Pathus, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pathus [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Benoit DANTEC
Benoit DANTEC Saint-Pathus autrement 		1 062 44,12%
Sabrina MALEJACQ
Sabrina MALEJACQ RASSEMBLEMENT POUR SAINT-PATHUS 		698 29,00%
Christophe DELPORTE FONTAINE
Christophe DELPORTE FONTAINE LA NOUVELLE VISION DE SAINT-PATHUS 		647 26,88%
Participation au scrutin Saint-Pathus Partiels *
Taux de participation 53,00%
Taux d'abstention 47,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 471

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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