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19:20 - Saint-Pathus : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Saint-Pathus, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 22,95% des résidents sont des enfants, et 3,58% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,89%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3197 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,55%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,85%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pathus mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,28% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Vers une avancée du RN à Saint-Pathus aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Saint-Pathus en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 34,34% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,20% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 35,13% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 58,80% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,60% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,33% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,96% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Béatrice Roullaud.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Saint-Pathus La participation s'élevait à 44,83 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Pathus (une proportion assez classique) alors que l'événement se déroulait en pleine épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 77,19 %. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 40,32 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 70,59 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 50,04 % des électeurs. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se positionne in fine comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Saint-Pathus sera en définitive essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Saint-Pathus Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saint-Pathus, les choix s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (48,60%). Béatrice Roullaud (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Saint-Pathus après la dissolution de l'Assemblée avec 49,33%. Amal Bentounsi (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 26,81%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Roullaud culminant à 58,96% des suffrages exprimés dans la commune. .

14:57 - À Saint-Pathus, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le Rassemblement national Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Pathus plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,34% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,33%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Pathus, les électeurs accordaient 58,20% pour Marine Le Pen, contre 41,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Pathus plébiscitaient Béatrice Roullaud (RN) avec 35,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Roullaud virant de nouveau en tête avec 58,80% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Pathus comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les impôts à Saint-Pathus : une tendance en baisse ces dernières années Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Saint-Pathus, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 747 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 931 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à environ 45,15 % en 2024 (contre environ 22,43 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 31 670 € en 2024. Un apport qui est loin des 1,73901 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 25,12 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Saint-Pathus Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Pathus se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Benoit Pinturier (Divers) a raflé la première place en récoltant 61,69% des suffrages. En deuxième position, Ludovic Landrier (Divers gauche) a recueilli 38,30% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Pathus, cette géographie électorale pose les bases. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.