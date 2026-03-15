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19:16 - Saint-Paul-de-Varax : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quel portrait faire de Saint-Paul-de-Varax, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 637 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 896 foyers fiscaux. Dans la localité, 21,08% des résidents sont des enfants, et 6,41% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,29% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 80,56 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Paul-de-Varax, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Paul-de-Varax aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Saint-Paul-de-Varax il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 37,40% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,66% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,67% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti à la flamme arrachait 69,30% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,74% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 56,38% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,27% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Jérôme Buisson.

16:58 - Saint-Paul-de-Varax : 49,91 % d'abstention à la dernière élection municipale L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 49,91 % à Saint-Paul-de-Varax pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score en demi-teinte alors que le Covid jetait une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,60 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 57,33 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 32,16 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,61 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. À l'occasion de ces municipales 2026, cette réalité pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Saint-Paul-de-Varax.

15:59 - Comment Saint-Paul-de-Varax a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les Européennes 2024 à Saint-Paul-de-Varax avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,74%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 12,07% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Paul-de-Varax plébiscitaient ensuite Jérôme Buisson (Rassemblement National) avec 56,38% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Buisson culminant à 58,27% des votes dans la commune.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Saint-Paul-de-Varax ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Paul-de-Varax accordaient leurs suffrages à Jérôme Buisson (RN) avec 29,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,30% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Paul-de-Varax privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,40%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,09%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Paul-de-Varax, les électeurs accordaient 54,66% pour Marine Le Pen, contre 45,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Paul-de-Varax s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La fiscalité à Saint-Paul-de-Varax : une tendance stable depuis 2020 Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Saint-Paul-de-Varax entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,42 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 28 500 euros environ la même année. Un montant loin des 202 770 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Paul-de-Varax s'est établi à près de 28,21 % en 2024 (contre 14,24 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison utile. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Paul-de-Varax a atteint 521 € en 2024 (contre 512 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Paul-de-Varax ? L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Paul-de-Varax s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour, Franck Sucillon a devancé tous ses adversaires en récoltant 283 suffrages (55,70%). Juste derrière, Guy Minassian a capté 44,29% des suffrages. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Saint-Paul-de-Varax, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.