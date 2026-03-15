Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-de-Varax (01240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Paul-de-Varax a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-de-Varax, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-de-Varax [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément CHAVET
Clément CHAVET (16 élus) continuons ensemble pour demain 		412 61,13%
  • Clément CHAVET
  • Doriane DIOT
  • Thierry PISTRE
  • Sophie DUPAYRAT
  • Cédric MANCINI
  • Blandine DESBOS
  • Grégoire CADOZ
  • Audrey CALLY
  • Julien DESBOS
  • Justine ESTEVE
  • Jérôme BERNARD
  • Caroline FRUCTUS
  • Quentin RUEZ
  • Flavie FAURE
  • Fabien POTIN
  • Évelyne ABRAM-PASSOT
Johny TAYAR
Johny TAYAR (3 élus) Saint-Paul-de-Varax, entre étangs et avenir 		262 38,87%
  • Johny TAYAR
  • Charlène ROSERAT
  • Bernard GILLET
Participation au scrutin Saint-Paul-de-Varax
Taux de participation 59,61%
Taux d'abstention 40,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 707

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ain ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Ain. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Paul-de-Varax