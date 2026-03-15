Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-en-Cornillon (42240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Paul-en-Cornillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-en-Cornillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-en-Cornillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie FAYOLLE
Sylvie FAYOLLE (14 élus) AGIR POUR BIEN VIVRE Á SAINT PAUL EN CORNILLON 		497 75,19%
  • Sylvie FAYOLLE
  • Patrick PERRIN
  • Isabelle POITRINAL
  • Joël VIAL
  • Monique HERNANDEZ
  • Jérôme FERRATON
  • Valérie ABRIAL
  • Cyril FAURE
  • Véronique PAQUIER
  • Josselin DURAND
  • Anne BRIOT
  • Stéphane PAYRE
  • Dominique CELETTE
  • Jean-Maurice VERNEZ
Nicolas GAYTON
Nicolas GAYTON (1 élu) PROPOSONS ENSEMBLE 		164 24,81%
  • Nicolas GAYTON
Participation au scrutin Saint-Paul-en-Cornillon
Taux de participation 62,26%
Taux d'abstention 37,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 678

Source : ministère de l’Intérieur

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