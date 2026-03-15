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19:18 - Saint-Paul-en-Cornillon et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Paul-en-Cornillon, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 629 logements pour 1 348 habitants, la densité de la ville est de 362 hab/km². Avec 120 entreprises, Saint-Paul-en-Cornillon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,06%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 31,40% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 38,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 48,19 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Paul-en-Cornillon, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Paul-en-Cornillon ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Saint-Paul-en-Cornillon en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,70% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 18,48% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Paul-en-Cornillon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,97% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,18% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,54% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Paul-en-Cornillon : le point sur la participation La mobilisation des électeurs de Saint-Paul-en-Cornillon sera un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 46,57 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays (l'abstention avait donc culminé à 53,43 %) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 80,16 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 56,79 % des électeurs (soit environ 614 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,80 %, bien au-delà des 50,00 % enregistrés en 2022. Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Saint-Paul-en-Cornillon comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Paul-en-Cornillon Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Paul-en-Cornillon avaient placé en tête Gerbert Rambaud (Rassemblement National) avec 38,18% au premier tour, devant Sylvie Bonnet (Les Républicains) avec 31,97%. Mais c'est pourtant Sylvie Bonnet (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 58,46% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Saint-Paul-en-Cornillon s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,97%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,67%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,29%). Le panorama politique de Saint-Paul-en-Cornillon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Saint-Paul-en-Cornillon il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Paul-en-Cornillon plébiscitaient Dino Cinieri (LR) avec 29,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,39%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Paul-en-Cornillon accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 24,68%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,30% pour Emmanuel Macron, contre 39,70% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Saint-Paul-en-Cornillon : la fiscalité observée avant les municipales Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Paul-en-Cornillon, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 1 035 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 853 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 37,70 % en 2024 (contre près de 22,40 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 22 300 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 269 610 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 10,51 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Saint-Paul-en-Cornillon Dans la commune de Saint-Paul-en-Cornillon, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore conditionnés par l'issue des dernières élections. Dès le premier tour, Sylvie Fayolle a fait la course en tête en recueillant 70,24% des suffrages. À sa poursuite, Nicolas Gayton a obtenu 29,75% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Paul-en-Cornillon, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité si large représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.