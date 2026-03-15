Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle (34570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-et-Valmalle, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie VIAL (12 élus) Saint Paul et Valmalle Destination 2032
|421
|57,91%
|
|Cyril BEL (3 élus) Saint-Paul Pour Vous !
|306
|42,09%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-et-Valmalle
|Taux de participation
|75,61%
|Taux d'abstention
|24,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|744
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Paul-et-Valmalle en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle
19:17 - Saint-Paul-et-Valmalle et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux
Comment la population de Saint-Paul-et-Valmalle peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,76% et une densité de population de 107 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 746 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,09%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,35%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,96%), témoignent d'une population instruite à Saint-Paul-et-Valmalle, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.
17:57 - Le RN perce-t-il à Saint-Paul-et-Valmalle ?
Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Saint-Paul-et-Valmalle en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 25,06% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 48,27% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,65% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 54,87% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,15% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 46,13% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,47% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Manon Bouquin.
16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Paul-et-Valmalle au crible
Dans le cadre de ces municipales 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 31,66 % lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste, en pleine pandémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 84,05 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 48,59 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 80,65 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 67,42 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville se révèle in fine comme une zone soucieuse de voter.
15:59 - Le vote de Saint-Paul-et-Valmalle nettement ancré au centre il y a deux ans
Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Paul-et-Valmalle avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,15% des votes. Manon Bouquin (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Paul-et-Valmalle une vingtaine de jours plus tard avec 46,13%. Sébastien Rome (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,87%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Manon Bouquin culminant à 57,47% des suffrages exprimés dans la commune. .
14:57 - Les électeurs de Saint-Paul-et-Valmalle avaient franchement privilégié l'extrême droite il y a 4 ans
La physionomie politique de Saint-Paul-et-Valmalle laisse apparaître un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Paul-et-Valmalle était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 25,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,25%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Paul-et-Valmalle, les électeurs accordaient 51,73% pour Emmanuel Macron, contre 48,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Paul-et-Valmalle plébiscitaient Manon Bouquin (RN) avec 25,65% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,87%.
12:58 - Municipales à Saint-Paul-et-Valmalle : des impôts en hausse au cœur de la campagne
À Saint-Paul-et-Valmalle, en termes de fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à 856 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 584 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 40,41 % en 2024 (contre 14,96 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 8 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 202 330 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,76 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Le bilan des dernières élections à Saint-Paul-et-Valmalle
Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Paul-et-Valmalle peut s'avérer intéressant. Unique liste en présence, 'Saint paul et valmalle : un nouvel elan pour bien vivre ensemble' a naturellement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux après ce scrutin sans réelle concurrence. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Saint-Paul-et-Valmalle
Dans le cadre des municipales 2026, les électeurs de Saint-Paul-et-Valmalle sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Saint-Paul-et-Valmalle. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Paul-et-Valmalle sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Saint-Paul-et-Valmalle dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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