Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle (34570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-et-Valmalle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-et-Valmalle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie VIAL
Jean-Marie VIAL (12 élus) Saint Paul et Valmalle Destination 2032 		421 57,91%
  • Jean-Marie VIAL
  • Evelyne GELLY
  • Jean-François MAVIGNER
  • Aïcha YAHIAOUI
  • Frédéric GELY
  • Alexandra ROUQUETTE
  • Arnaud LEGA
  • Clara ROUQUET
  • Jean-Michel CHATRY
  • Stéphanie ODENT-BRUN
  • Jean-Michel DEDEBAN
  • Lucile AIMES
Cyril BEL
Cyril BEL (3 élus) Saint-Paul Pour Vous ! 		306 42,09%
  • Cyril BEL
  • Audrey VASSEUR
  • Eric REYNAUD
Participation au scrutin Saint-Paul-et-Valmalle
Taux de participation 75,61%
Taux d'abstention 24,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 744

Source : ministère de l’Intérieur

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