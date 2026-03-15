Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Dax : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Dax

Tête de listeListe
Julien Bazus
Julien Bazus Liste divers gauche
ENSEMBLE, SAINT-PAUL AVANCE
  • Julien Bazus
  • Sylvie Péducasse
  • Jean Lavielle
  • Hélène Deyris
  • Alain Godot
  • Valérie Lacoste-Mary
  • Sébastien Ducasse
  • Julie Gougne
  • Dominique Mare
  • Christine Beyris
  • Erik Roulet
  • Céline Eymet
  • Emmanuel Vignes
  • Justine Chasseur
  • Jean-Yves Trevian
  • Michèle Serré
  • Frédéric Duran
  • Françoise Larroque
  • Thierry Lheureux
  • Isabelle Osmond-Oliveres
  • Vincenzo Mondi
  • Françoise Jouvie-Desmoulins
  • Mathieu Bonte
  • Enrica Cassiaut
  • Mickaël Méchin
  • Marie Godot
  • Luc Aveline
  • Martine Gatuingt
  • Cecilio Real
  • Brigitte Bucau Diakite
  • Mani Cristobal
  • Dominique Mora
  • Jacques Maillefer
  • Suzanne Roux
  • André Humeau
Catherine Raba
Catherine Raba Liste divers centre
Construisons notre avenir, Protégeons notre cadre de vie
  • Catherine Raba
  • Patrick Darget
  • Aurélie Larriviere
  • Eric Castets
  • Nathalie Durquety
  • Dominique Romain
  • Amélie Zanin
  • Thierry Berthelier
  • Sandrine Buisson
  • Nicolas Kuntz
  • Martine Galin
  • Bruno Dupuy
  • Corinne Dutouya
  • Arthur Chasseur
  • Maryse Poeydomenge
  • Jérome Dubuc
  • Laurence Giraldé
  • Philippe Puyoo
  • Valérie Larrouquere
  • Jean-Pierre Dejean
  • Sylvie Monnereau
  • Alexandre Vraine
  • Marjorie Bourderi
  • Pascal Cougnon
  • Diana Blanchard
  • Eric Van Dijk
  • Johanna Mouturier
  • Michel Quesada
  • Nathalie Lottin
  • Xavier Lacrouzade
  • Martine Labat
  • Bernard Carrere
  • Michèle Camiade Boquillon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Bazus
Julien Bazus (24 élus) St paul ensemble et autrement 		1 845 39,08%
  • Julien Bazus
  • Sylvie Peducasse
  • Jean Lavielle
  • Martine Gay
  • Alain Godot
  • Christine Beyris
  • Sébastien Ducasse
  • Delphine Grellier Leglise
  • Joel Leonard
  • Catherine Favard
  • André Humeau
  • Annette Demba-Sauquere
  • Frederic Duran
  • Chantal Cometti
  • Jean Yves Trevian
  • Helene Deyris
  • Emmanuel Vignes
  • Marine Bru
  • Nicolas Pecastaings
  • Michele Serres
  • Thierry Lheureux
  • Catherine Beaulieu
  • Jacques Maillefer
  • Dominique Mora
Catherine Delmon
Catherine Delmon (5 élus) Saint-paul-les-dax, l'avenir ensemble 		1 579 33,45%
  • Catherine Delmon
  • Bruno Dubroca
  • Catherine Di Mauro
  • Laurent Lafourcade
  • Carmen Iacopino
Jean Petrau
Jean Petrau (4 élus) Unis pour agir 		1 296 27,45%
  • Jean Petrau
  • Christine Girodet
  • André Duvignau
  • Julie Ydjedd
Participation au scrutin Saint-Paul-lès-Dax
Taux de participation 50,56%
Taux d'abstention 49,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 837

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Delmon
Catherine Delmon Saint-paul-les-dax, l'avenir ensemble 		1 345 33,35%
Julien Bazus
Julien Bazus St paul ensemble et autrement 		1 297 32,16%
Jean Petrau
Jean Petrau Unis pour agir 		1 048 25,99%
Nicole Mascaras
Nicole Mascaras Couleurs saint paul 		342 8,48%
Participation au scrutin Saint-Paul-lès-Dax
Taux de participation 43,36%
Taux d'abstention 56,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 149

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Delmon
Catherine Delmon (25 élus) Saint-paul-les-dax : l'avenir ensemble 		2 802 50,10%
  • Catherine Delmon
  • André Duvignau
  • Catherine Di Mauro
  • Jean-Pierre Dufau
  • France Candau
  • Christian Berthoux
  • Christine Girodet
  • Bruno Dubroca
  • Cécilia Couralet
  • Hervé Verdeyrou
  • Marie-Christine Le Meur
  • Julien Pouymayou
  • Carmen Dubset Iacopino
  • Philippe Puyoo
  • Nathalie Mailharrou
  • Jean-Michel Bergeras
  • Claudia Bessouat
  • David Fiorotto
  • Sophie Guillaume
  • Aurélien Happe
  • Jacqueline Sauvin
  • Dominique Romain
  • Catherine Lagrasse
  • Xavier Lacrouzade
  • Nathalie Pere
Philippe Lacouture
Philippe Lacouture (4 élus) Un nouvel essor pour saint paul les dax 		1 263 22,58%
  • Philippe Lacouture
  • Chantal Terreros
  • Jean-Pierre Pradelles
  • Nicole Mascaras
Jean Lavielle
Jean Lavielle (3 élus) Saint paul les dax une ville d'avance 		1 053 18,83%
  • Jean Lavielle
  • Christine Beyris-Bru
  • Joël Leonard
Sylvie Peducasse
Sylvie Peducasse (1 élu) Transformons saint-paul 		474 8,47%
  • Sylvie Peducasse
Participation au scrutin Saint-Paul-lès-Dax
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,77%
Nombre de votants 5 811

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Delmon
Catherine Delmon Saint-paul-les-dax : l'avenir ensemble 		2 399 43,08%
Jean Lavielle
Jean Lavielle Saint paul les dax une ville d'avance 		1 277 22,93%
Philippe Lacouture
Philippe Lacouture Un nouvel essor pour saint paul les dax 		1 256 22,55%
Sylvie Peducasse
Sylvie Peducasse Transformons saint-paul 		636 11,42%
Participation au scrutin Saint-Paul-lès-Dax
Taux de participation 64,70%
Taux d'abstention 35,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,90%
Nombre de votants 5 855

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