Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Dax : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Dax [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Paul-lès-Dax sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Paul-lès-Dax.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Paul-lès-Dax
13:46 - La commune a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Saint-Paul-lès-Dax ?
Du côté de la fiscalité de Saint-Paul-lès-Dax, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 911 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 918 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 37,89 % en 2024 (contre 20,42 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 %. Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 568 340 € en 2024. Un produit qui est loin des 4,1983 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 19,30 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.
11:59 - La liste "St Paul Ensemble Et Autrement" grande gagnante des dernières élections municipales à Saint-Paul-lès-Dax
Dans la ville de Saint-Paul-lès-Dax, les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour influencés par le résultat du dernier scrutin. Au terme du premier tour à l'époque, Catherine Delmon (Divers gauche) a pris les commandes en obtenant 33,35% des soutiens. À sa poursuite, Julien Bazus (Divers gauche) a recueilli 32,16% des votes. Jean Petrau (Divers centre) suivait, réunissant 1 048 suffrages (25,99%). Avec une marge aussi réduite, la clôture du deuxième tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Julien Bazus l'a finalement emporté avec 39,08% des voix, face à Catherine Delmon qui a obtenu 1 579 électeurs (33,45%) et Jean Petrau obtenant 1 296 électeurs (27,45%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement consacré un spectaculaire changement de dynamique. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a certainement tiré parti du report de voix des listes éliminées, récupérant 500 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Saint-Paul-lès-Dax : les horaires des 12 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les citoyens de Saint-Paul-lès-Dax sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Saint-Paul-lès-Dax. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Paul-lès-Dax seront ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. Les résultats à Saint-Paul-lès-Dax seront affichés ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Dax
|Tête de listeListe
|
Julien Bazus
Liste divers gauche
ENSEMBLE, SAINT-PAUL AVANCE
|
|
Catherine Raba
Liste divers centre
Construisons notre avenir, Protégeons notre cadre de vie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Bazus (24 élus) St paul ensemble et autrement
|1 845
|39,08%
|
|Catherine Delmon (5 élus) Saint-paul-les-dax, l'avenir ensemble
|1 579
|33,45%
|
|Jean Petrau (4 élus) Unis pour agir
|1 296
|27,45%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-lès-Dax
|Taux de participation
|50,56%
|Taux d'abstention
|49,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 837
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Delmon Saint-paul-les-dax, l'avenir ensemble
|1 345
|33,35%
|Julien Bazus St paul ensemble et autrement
|1 297
|32,16%
|Jean Petrau Unis pour agir
|1 048
|25,99%
|Nicole Mascaras Couleurs saint paul
|342
|8,48%
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-lès-Dax
|Taux de participation
|43,36%
|Taux d'abstention
|56,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 149
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Delmon (25 élus) Saint-paul-les-dax : l'avenir ensemble
|2 802
|50,10%
|
|Philippe Lacouture (4 élus) Un nouvel essor pour saint paul les dax
|1 263
|22,58%
|
|Jean Lavielle (3 élus) Saint paul les dax une ville d'avance
|1 053
|18,83%
|
|Sylvie Peducasse (1 élu) Transformons saint-paul
|474
|8,47%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-lès-Dax
|Taux de participation
|64,22%
|Taux d'abstention
|35,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,77%
|Nombre de votants
|5 811
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Delmon Saint-paul-les-dax : l'avenir ensemble
|2 399
|43,08%
|Jean Lavielle Saint paul les dax une ville d'avance
|1 277
|22,93%
|Philippe Lacouture Un nouvel essor pour saint paul les dax
|1 256
|22,55%
|Sylvie Peducasse Transformons saint-paul
|636
|11,42%
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-lès-Dax
|Taux de participation
|64,70%
|Taux d'abstention
|35,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,90%
|Nombre de votants
|5 855
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