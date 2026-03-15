Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Paul

Tête de listeListe
Didier Robert
Didier Robert Liste divers droite
POUR SAINT-PAUL
  • Didier Robert
  • Sabrina Edmond
  • Jean Jacques Charolais
  • Brunella Comtois
  • Jean-Pierre Lao-Ouine
  • Régine Moutanvirin
  • François Cuvelier
  • Melissa Palama-Centon
  • Jordan Dit Tress'Ali Adrien
  • Isabelle Latchimy
  • Raymond Tréport
  • Oumarani Cannane
  • Alix Mera
  • Coralie Brunier
  • Erick Gangama
  • Sonia Baptiste
  • Bruno Taïlou
  • Marie Sandra Noël
  • Johnathan Bima
  • Marie Gertrude Carpanin-Parvady
  • Josian Sevetian
  • Marielle Crescence
  • Fernand Hoareau
  • Sarah Bouaoune
  • Jean-Laurent Dit Darko Nativel
  • Aurélie Dangol Odules
  • Jean Dieuny Enilorac
  • Géraldine Tojéa
  • Frédéric Daly-Erraya
  • Patricia Locame Vaïssette
  • Yannis Racine
  • Marie-Reine Cévamy
  • Karim Lahadji
  • Marie-Jessica Naze
  • Jean-Marc Aure
  • Savannah Lavignon-Vergoz
  • David Naricadou
  • Florence Djunia
  • Jean Eric Camian
  • Karine Robert
  • Yannick Racine
  • Elisa Lebreton
  • Jimmy Egata-Patché
  • Anne Marie Flury
  • Paris Bellon
  • Marie Nathalie Mounichy
  • Erickson Niclin
  • Sandrine Puylaurent
  • Jean Patrick Cernot
  • Marie Becera
  • Patrick Gaze
  • Maéva Labbe
  • Fabrice Lasaone
  • Cindy Nassibou
  • Jean-Pierre Soubou
  • Magui Quoniam
  • Georges Marie Aipar
Emmanuel Séraphin
Emmanuel Séraphin Liste d'union à gauche
LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN
  • Emmanuel Séraphin
  • Huguette Bello
  • Ludovic Lasaone
  • Karine Lebon
  • Salim Nana-Ibrahim
  • Nila Radakichenin
  • Irchad Omarjee
  • Pascaline Chereau-Nemazine
  • Éric René
  • Denise Delavanne
  • Yann Crighton
  • Marina Pongerard Singaïny
  • Edie Sophie
  • Marie-Bernadette Mouniama-Cuvelier
  • Sergio Perfillon
  • Virginie Sallé
  • Sébastien Guyon
  • Alice Moreau Clemente
  • Seeven Rangama-Petchy
  • Mireille Morel-Coianiz
  • Jean Harry Gado
  • Karine Agathe Filain
  • Guillaume Peroux
  • Roxanne Pausé-Damour
  • Kévin Dain
  • Carole Leveneur
  • Eddy Puylaurent
  • Marie-Anick Floriant
  • Dominique Virama-Coutaye
  • Martine Gaze
  • Martini Robert
  • Florence Lim-Houn-Tchen
  • Rumagen Moonesawmy
  • Marie Suzelle Buchle
  • Richelin Clopon
  • Patricia Vallon-Hoarau Crosson
  • Guy Michel Catouaria-Tounéji
  • Laurence Daleau-Gauvin
  • Jean-François Lallemand
  • Christine François
  • Thierry Wilmann
  • Célia Taffet
  • Jean-Max Lucas
  • Emmanuelle Biclaire
  • Eric Soret
  • Marie Liliane Souprayen
  • Georges Potola
  • Françoise Sincere
  • Nicolas Edmond
  • Sarah Vidot
  • Olivier Langlet
  • Karine Cadet
  • Jean Renaud Persée
  • Suzelle Boucher
  • Julian Tauran
  • Edwige Zitte-Lebreton
  • Pascal Esparon
Jean-Yves Morel
Jean-Yves Morel Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT SAINT PAULOIS
  • Jean-Yves Morel
  • Patricia Langlet
  • Thierry K Ourio
  • Marie Saïd-Indiana
  • Thierry Drule
  • Natacha Puylaurent
  • Richelain Catherine
  • Vanessa Perrot
  • Jean-Noël Taraconat
  • Adjila Grosset-Hoarau
  • Johan Bardi
  • Samura Sevetian
  • Franckie Pierre
  • Marion Ligdamis
  • Micheville Galmar
  • Claudia Laup
  • Harry Sadeyen
  • Kelly Galais
  • Johann Bima
  • Béatrice Nourry
  • Jean-Noël Amalou
  • Betty Nellée
  • Cédric Bima
  • Cassandra Patouma
  • Dominique Montauban
  • Odile Bataille
  • Clotaire Dumont
  • Angélina Begue
  • Loic Moigneu
  • Anne Gaëlle Lauret
  • Richeville Paulo
  • Floriane Galmar
  • Léonus Adolphe
  • Auréla Tincor
  • Giovanny Gonneau
  • Nicolette Lagourde
  • Johny Maquiha
  • Marie-Claire Refesse
  • Loukmane Cadjee
  • Marie-Lise Thomas
  • Jean Elysien Arne
  • Chantal Julienne
  • Guy Pingret
  • Léda Lauret
  • Bernardin Gilboir
  • Aurore Itema
  • Jean-Michel Romely
  • Gilette Louise
  • Jean Bernard Odon
  • Corine Bruno
  • André Fourel
  • Clélie Alba
  • Jonnhy Galmar
  • Line Alefe
  • Roger Martinez
Cyrille Melchior
Cyrille Melchior Liste divers droite
NOUS, LES SAINT-PAULOIS
  • Cyrille Melchior
  • Eglantine Victorine
  • Tristan Floriant
  • Annie Pignolet Dumont
  • Cédric Boyer
  • Audrey Cesar
  • Dominique Apaya-Gadabaya
  • Sandrine Langlet
  • René Rattinon
  • Kelly Ah-Kouen
  • Jean Guylain Moutama-Chediapin
  • Jasmine Latchimy
  • Robert Sadéyen
  • Edwige Telmar Stark
  • Hassam Moussa
  • Sabrina Sinimalé
  • Sébastien Jean Winy Ibar
  • Audrey Fontaine
  • Giovanny Poire
  • Gislaine Basquaise
  • Yannick Gence
  • Marina Noël Valverde
  • Didier Loricourt
  • Nadine Mariaye
  • Alain Bernard Moisson
  • Saroja-Devi Mounichy
  • Jean Pierre Amoudom
  • Dany Martin
  • Jean-Marc Bénard
  • Lucie Paula
  • Olivier Saunier
  • Magalie Lahisafy
  • Christian Pausé
  • Lalia Julie
  • Evan Marcourt
  • Cedella Arne
  • Iréné Ajaguin-Soleyen
  • Jeanne Hoarau
  • Patrick Dorla
  • Natacha Gonfo
  • Damien Parassouramin
  • Marie-Josèphe Hoarau
  • Yacoub Panchbhaya
  • Sabine Samélor
  • Idriss Acadine
  • Emilie Agesidame
  • Cédrix Ramouche
  • Laury Thomas
  • Guy Max Lakia-Soucalie
  • Béatrice Grondin
  • Eddy Lameilleur
  • Lorenza Sautron
  • Lino Charlettine
  • Hélyète Micheline Thomas Ep Achlouj
  • Marcel Théodore Azum
  • Marie Jacqueline Peroumal Candama
  • Patrick Alain Premont
Maxime Hoarau
Maxime Hoarau Liste divers centre
SAINT-PAUL EN MOUVEMENT
  • Maxime Hoarau
  • Valérie Bal
  • Jean-Claude Lafosse
  • Marie-Erica Adrien
  • Jean François Zopire
  • Brunila Hoarau
  • Georges Nany Andiapin
  • Marcellienne Marie Couteyen-Carpaye
  • Georges-Marie Mahot
  • Jasmine Mounichy
  • Jean Raymond Servical
  • Aurore Riviere
  • Maxime Romain Boulenc
  • Marie Reine-May Euphrasie
  • Georges-Marie Lartin
  • Marie Laurence Langromme
  • Johan Wilfrid Tailou
  • Angélique Hoarau
  • Auguste Hilaric
  • Audrey Hoarau
  • Mathieu Servical
  • Sandrine Foumbo Benao
  • Vital Vidot
  • Ornella Madouré-Anama
  • Georges Grondin
  • Lise Rachel Fichora
  • Damien Savigny
  • Arielle Rose Sellier
  • Allan Marius Robert
  • Marie Julie Poulot
  • Dayanne François
  • Marine Baptiste
  • Damien Grondin
  • Georgina Tetu
  • Anaclet Orus
  • Ludivine Labbe
  • Michel Wong-Ku
  • Alexandrine Lacoudray
  • Jean Patrick Mouniama-Mounican
  • Marie Nadège Metanire
  • Alexandre Acama-Virama
  • Karine Nougarède
  • Jean-Paul Hoarau
  • Karine Vincent
  • Yoland Marc Métanire
  • Marie Laure Poudroux
  • Maximin Yvon Velechy
  • Elodie Labbe
  • Joseph Loic Zitte
  • Karen Acama Virama
  • Florent Centon
  • Marie Micheline Sery
  • Kenny Talassia
  • Maryline Leperlier
  • Jean-Fabrice Tauran

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Huguette Bello
Huguette Bello (45 élus) Liste conduite par huguette bello 		26 056 61,75%
  • Huguette Bello
  • Emmanuel Seraphin
  • Mélissa Cousin
  • Tristan Floriant
  • Denise Delavanne
  • Alexis Poinin-Coulin
  • Suzelle Boucher
  • Salim Nana-Ibrahim
  • Pascaline Chereau-Nemazine
  • Zakaria Cadjee
  • Virgine Salle
  • Irchad Omarjee
  • Melissa Palama-Santon
  • Julius Metanire
  • Marie-Bernadette Mouniama-Cuvelier
  • Jean-Noel Jean-Baptiste
  • Laetitia Lebreton
  • Guylain Moutama-Chediapin
  • Mireille Morel-Coianiz
  • Dominique Virama-Coutaye
  • Marie-Anick Floriant
  • Michel Clemente
  • Roxanne Pause-Damour
  • Perceval Gaillard
  • Helene Rougeau
  • Yann Crighton
  • Martine Gaze
  • Patrick Legros
  • Carole Leveneur
  • Jean-Philippe Marie-Louise
  • Celine Charolais
  • Jean Marceau
  • Karine Lebon
  • Guyto Bellon
  • Edwige Zitte-Lebreton
  • Sebastien Guiyon
  • Nila Radakichenin
  • Sylvain Saria
  • Patricia Vallon-Hoarau Crosson
  • Julian Tauran
  • Marie-Suzelle Buchle
  • Yolain Olivate
  • Huguette Grondin
  • Antoine Luc Florestan
  • Jacqueline Carpin
Alain Benard
Alain Benard (10 élus) Saint paul libre et solidaire 		16 138 38,24%
  • Alain Benard
  • Lucie Paula
  • Joseph Sinimale
  • Eglantine Victorine
  • Cyrille Melchior
  • Isabelle Cadet
  • Jean François Nativel
  • Audrey Fontaine
  • Karl Bellon
  • Fatima Adam
Participation au scrutin Saint-Paul
Taux de participation 53,86%
Taux d'abstention 46,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 44 582

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Huguette Bello
Huguette Bello Liste conduite par huguette bello 		13 304 36,59%
Joseph Sinimale
Joseph Sinimale Continuons a batir saint paul 		7 232 19,89%
Alain Benard
Alain Benard Libres et solidaires avec alain benard 		5 310 14,60%
Jean François Nativel
Jean François Nativel L'alternativ' pour saint-paul 2020 		2 156 5,92%
Fabrice Marouvin-Viramale
Fabrice Marouvin-Viramale Une nouvelle page pour saint paul 		1 647 4,52%
Giovanny Poire
Giovanny Poire Dobout pou saint paul 		1 537 4,22%
Yoland Velleyen
Yoland Velleyen Ensemble c'est possible - yoland velleyen 		981 2,69%
Sandra Sinimale
Sandra Sinimale Le choix de l'avenir 		814 2,23%
Thierry Araye
Thierry Araye Fier(e) d'etre saint paulois(e) 		734 2,01%
Érick Gangama
Érick Gangama L'humain au coeur de nos actions 		564 1,55%
Michelle Lartin - Graja
Michelle Lartin - Graja Unissons nos voix pour le changement 		495 1,36%
Jean-Pierre Armoudom
Jean-Pierre Armoudom Pour saint paul nout tout ensemb 		474 1,30%
Claude Moutouallaguin
Claude Moutouallaguin Saint-paul ville phare de l'ocean indien 		389 1,06%
Richelain Catherine
Richelain Catherine Allons faire saint-paul ! 		290 0,79%
Gilbert Felicite
Gilbert Felicite Saint paul nouvelle generation 		264 0,72%
Maxime Hoarau
Maxime Hoarau Oté bann saint paulois rouv zot zié 		168 0,46%
Participation au scrutin Saint-Paul
Taux de participation 46,35%
Taux d'abstention 53,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 38 204

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Sinimale
Joseph Sinimale (43 élus) Un homme juste pour saint-paul 		28 398 53,59%
  • Joseph Sinimale
  • Geneviève Sevagamy
  • Yoland Velleyen
  • Jessie Mansard
  • Cyrille Melchior
  • Isabelle Latchimy
  • Patrick Flores
  • Audrey Fontaine
  • Guy Saint-Alme
  • Patricia Hoarau
  • Claude Moutouallaguin-Allagapachetty
  • Sandra Sinimale
  • Olivier Saunier
  • Patricia Locame-Machado
  • Fabrice Marouvin-Viramale
  • Josie Bourbon
  • Marc-André Hoarau
  • Kelly Bima
  • Jean-Marc Aure
  • Sonia Baptiste
  • Érick Gangama
  • Magalie Lahisafy
  • Benoit Alcinoüs
  • Magalie Gado
  • Thierry Martineau
  • Nadine Sevetian
  • Alex Pota
  • Annie Pignolet-Dumont
  • Maurice Tevanin Singaïny
  • Géraldine Barlieu
  • Kévy Grosset
  • Cathy Bertrand
  • Pascal Fontaine
  • Virginie Peron
  • Dominique Romely
  • Nathalie Hoareau
  • Patrick Dorla
  • Gertrude Carpanin Parvady
  • Axel Ravenne
  • Davilla Verdun
  • Yacoub Panchbhaya
  • Julie Tang Tong Hi
  • Christian Clain
Huguette Bello
Huguette Bello (12 élus) Liste conduite par huguette bello 		24 591 46,40%
  • Huguette Bello
  • Jean-Marie Lasson
  • Mélissa Cousin
  • Jean-Marc Gamarus
  • Gislaine Basquaise
  • Emmanuel Seraphin
  • Myrna Dalleau
  • Patrick Legros
  • Lynda Hoarau
  • Jean-Claude Melin
  • Laurence Lougnon
  • Guylain Moutama Chediapin
Participation au scrutin Saint-Paul
Taux de participation 72,29%
Taux d'abstention 27,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 54 901

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Sinimale
Joseph Sinimale Un homme juste pour saint-paul 		21 231 47,24%
Huguette Bello
Huguette Bello Liste conduite par huguette bello 		20 876 46,45%
Ary Yee Chong Tchi Kan
Ary Yee Chong Tchi Kan Solidarite-partage 		680 1,51%
Michelle Lartin Ép. Graja
Michelle Lartin Ép. Graja Le cap 		676 1,50%
Dolores Pelops
Dolores Pelops Saint-paul sa meme nout futur 		667 1,48%
Moussa Ibrahim Behra
Moussa Ibrahim Behra Saint-paul avenir autrement 		521 1,15%
Maxime Hoarau
Maxime Hoarau Ote bann saint-paulois rouv zot zie 		286 0,63%
Participation au scrutin Saint-Paul
Taux de participation 62,18%
Taux d'abstention 37,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,83%
Nombre de votants 47 220

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