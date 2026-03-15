Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Paul sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Paul.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Paul
13:46 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Saint-Paul depuis 2020 ?
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Paul, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,55 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 4 376 970 € la même année. Une recette bien loin des 21,50738 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Paul atteint désormais près de 41,77 % en 2024 (contre 28,83 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à 30,91 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (contre un peu plus de 40 % en moyenne en France). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est maintenu à 16,00 % environ en 2024, sans évolution depuis quatre ans , , la moyenne nationale se situant aux alentours de 9,5 %. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Paul s'est établi à 802 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 779 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Paul
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Paul ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Huguette Bello (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 36,59% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Joseph Sinimale (Divers droite) a capté 7 232 voix (19,89%). Une marge importante. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Huguette Bello l'a finalement emporté avec 26 056 bulletins (61,75%), face à Alain Benard qui a obtenu 16 138 électeurs inscrits (38,24%). La mainmise de la liste 'Liste conduite par huguette bello' s'est intensifiée pour se transformer en un triomphe éclatant et incontestable. La candidate étiquetée Union de la gauche a probablement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de gauche, récupérant 12 752 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Paul ?
Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche à Saint-Paul. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, le 2nd tour avait été repoussé à cause du premier confinement. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Saint-Paul. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 121 bureaux de vote de Saint-Paul sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Saint-Paul dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Paul
|Tête de listeListe
|
Didier Robert
Liste divers droite
POUR SAINT-PAUL
|
|
Emmanuel Séraphin
Liste d'union à gauche
LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN
|
|
Jean-Yves Morel
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT SAINT PAULOIS
|
|
Cyrille Melchior
Liste divers droite
NOUS, LES SAINT-PAULOIS
|
|
Maxime Hoarau
Liste divers centre
SAINT-PAUL EN MOUVEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Huguette Bello (45 élus) Liste conduite par huguette bello
|26 056
|61,75%
|
|Alain Benard (10 élus) Saint paul libre et solidaire
|16 138
|38,24%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Paul
|Taux de participation
|53,86%
|Taux d'abstention
|46,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|44 582
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Huguette Bello Liste conduite par huguette bello
|13 304
|36,59%
|Joseph Sinimale Continuons a batir saint paul
|7 232
|19,89%
|Alain Benard Libres et solidaires avec alain benard
|5 310
|14,60%
|Jean François Nativel L'alternativ' pour saint-paul 2020
|2 156
|5,92%
|Fabrice Marouvin-Viramale Une nouvelle page pour saint paul
|1 647
|4,52%
|Giovanny Poire Dobout pou saint paul
|1 537
|4,22%
|Yoland Velleyen Ensemble c'est possible - yoland velleyen
|981
|2,69%
|Sandra Sinimale Le choix de l'avenir
|814
|2,23%
|Thierry Araye Fier(e) d'etre saint paulois(e)
|734
|2,01%
|Érick Gangama L'humain au coeur de nos actions
|564
|1,55%
|Michelle Lartin - Graja Unissons nos voix pour le changement
|495
|1,36%
|Jean-Pierre Armoudom Pour saint paul nout tout ensemb
|474
|1,30%
|Claude Moutouallaguin Saint-paul ville phare de l'ocean indien
|389
|1,06%
|Richelain Catherine Allons faire saint-paul !
|290
|0,79%
|Gilbert Felicite Saint paul nouvelle generation
|264
|0,72%
|Maxime Hoarau Oté bann saint paulois rouv zot zié
|168
|0,46%
|Participation au scrutin
|Saint-Paul
|Taux de participation
|46,35%
|Taux d'abstention
|53,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|38 204
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Sinimale (43 élus) Un homme juste pour saint-paul
|28 398
|53,59%
|
|Huguette Bello (12 élus) Liste conduite par huguette bello
|24 591
|46,40%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Paul
|Taux de participation
|72,29%
|Taux d'abstention
|27,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|54 901
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Sinimale Un homme juste pour saint-paul
|21 231
|47,24%
|Huguette Bello Liste conduite par huguette bello
|20 876
|46,45%
|Ary Yee Chong Tchi Kan Solidarite-partage
|680
|1,51%
|Michelle Lartin Ép. Graja Le cap
|676
|1,50%
|Dolores Pelops Saint-paul sa meme nout futur
|667
|1,48%
|Moussa Ibrahim Behra Saint-paul avenir autrement
|521
|1,15%
|Maxime Hoarau Ote bann saint-paulois rouv zot zie
|286
|0,63%
|Participation au scrutin
|Saint-Paul
|Taux de participation
|62,18%
|Taux d'abstention
|37,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,83%
|Nombre de votants
|47 220
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