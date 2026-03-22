Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Paul

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Paul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Séraphin
Emmanuel Séraphin Liste d'union à gauche
LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN
  • Emmanuel Séraphin
  • Huguette Bello
  • Ludovic Lasaone
  • Karine Lebon
  • Salim Nana-Ibrahim
  • Nila Radakichenin
  • Irchad Omarjee
  • Pascaline Chereau-Nemazine
  • Éric René
  • Denise Delavanne
  • Yann Crighton
  • Marina Pongerard Singaïny
  • Edie Sophie
  • Marie-Bernadette Mouniama-Cuvelier
  • Sergio Perfillon
  • Virginie Sallé
  • Sébastien Guyon
  • Alice Moreau Clemente
  • Seeven Rangama-Petchy
  • Mireille Morel-Coianiz
  • Jean Harry Gado
  • Karine Agathe Filain
  • Guillaume Peroux
  • Roxanne Pausé-Damour
  • Kévin Dain
  • Carole Leveneur
  • Eddy Puylaurent
  • Marie-Anick Floriant
  • Dominique Virama-Coutaye
  • Martine Gaze
  • Martini Robert
  • Florence Lim-Houn-Tchen
  • Rumagen Moonesawmy
  • Marie Suzelle Buchle
  • Richelin Clopon
  • Patricia Vallon-Hoarau Crosson
  • Guy Michel Catouaria-Tounéji
  • Laurence Daleau-Gauvin
  • Jean-François Lallemand
  • Christine François
  • Thierry Wilmann
  • Célia Taffet
  • Jean-Max Lucas
  • Emmanuelle Biclaire
  • Eric Soret
  • Marie Liliane Souprayen
  • Georges Potola
  • Françoise Sincere
  • Nicolas Edmond
  • Sarah Vidot
  • Olivier Langlet
  • Karine Cadet
  • Jean Renaud Persée
  • Suzelle Boucher
  • Julian Tauran
  • Edwige Lebreton
  • Pascal Esparon
Cyrille Melchior
Cyrille Melchior Liste divers droite
NOUS, LES SAINT-PAULOIS
  • Cyrille Melchior
  • Eglantine Victorine
  • Tristan Floriant
  • Annie Pignolet Dumont
  • Cédric Boyer
  • Audrey Cesar
  • Dominique Apaya-Gadabaya
  • Sandrine Langlet
  • René Rattinon
  • Kelly Ah-Kouen
  • Jean Guylain Moutama-Chediapin
  • Jasmine Latchimy
  • Robert Sadéyen
  • Edwige Telmar Stark
  • Hassam Moussa
  • Sabrina Sinimalé
  • Sébastien Jean Winy Ibar
  • Audrey Fontaine
  • Giovanny Poire
  • Gislaine Basquaise
  • Yannick Gence
  • Marina Noël Valverde
  • Didier Loricourt
  • Nadine Mariaye
  • Alain Bernard Moisson
  • Saroja-Devi Mounichy
  • Jean Pierre Amoudom
  • Dany Martin
  • Jean-Marc Bénard
  • Lucie Paula
  • Olivier Saunier
  • Magalie Lahisafy
  • Christian Pausé
  • Lalia Julie
  • Evan Marcourt
  • Cedella Arne
  • Iréné Ajaguin-Soleyen
  • Jeanne Hoarau
  • Patrick Dorla
  • Natacha Gonfo
  • Damien Parassouramin
  • Marie-Josèphe Hoarau
  • Yacoub Panchbhaya
  • Sabine Samélor
  • Idriss Acadine
  • Emilie Agesidame
  • Cédrix Ramouche
  • Laury Thomas
  • Guy Max Lakia-Soucalie
  • Béatrice Grondin
  • Eddy Lameilleur
  • Lorenza Sautron
  • Lino Charlettine
  • Hélyète Micheline Thomas Ep Achlouj
  • Marcel Théodore Azum
  • Marie Jacqueline Peroumal Candama
  • Patrick Alain Premont

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel SÉRAPHIN
Emmanuel SÉRAPHIN (Ballotage) LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN 		20 325 47,16%
Cyrille MELCHIOR
Cyrille MELCHIOR (Ballotage) NOUS, LES SAINT-PAULOIS 		14 728 34,17%
Didier ROBERT
Didier ROBERT (Ballotage) POUR SAINT-PAUL 		4 815 11,17%
Jean-Yves MOREL
Jean-Yves MOREL RASSEMBLEMENT SAINT PAULOIS 		2 563 5,95%
Maxime HOARAU
Maxime HOARAU SAINT-PAUL EN MOUVEMENT 		671 1,56%
Participation au scrutin Saint-Paul
Taux de participation 50,51%
Taux d'abstention 49,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 45 172

Source : ministère de l’Intérieur

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