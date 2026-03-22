Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Paul sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Paul.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Paul
11:53 - Les élections ont déjà livré un verdict instructif
Pour le lancement des municipales à Saint-Paul, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin s'est soldé par une participation de 50,51 % localement. Pour ce premier tour, c'est Emmanuel Séraphin (Union de la gauche) qui a pris la tête en rassemblant 47,16 % des bulletins valides. Ensuite, Cyrille Melchior (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 34,17 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 11,17 %, Didier Robert, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Jean-Yves Morel, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 5,95 % des voix, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Paul
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Paul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Séraphin
Liste d'union à gauche
LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN
|
|
Cyrille Melchior
Liste divers droite
NOUS, LES SAINT-PAULOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel SÉRAPHIN (Ballotage) LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN
|20 325
|47,16%
|Cyrille MELCHIOR (Ballotage) NOUS, LES SAINT-PAULOIS
|14 728
|34,17%
|Didier ROBERT (Ballotage) POUR SAINT-PAUL
|4 815
|11,17%
|Jean-Yves MOREL RASSEMBLEMENT SAINT PAULOIS
|2 563
|5,95%
|Maxime HOARAU SAINT-PAUL EN MOUVEMENT
|671
|1,56%
|Participation au scrutin
|Saint-Paul
|Taux de participation
|50,51%
|Taux d'abstention
|49,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|45 172
Source : ministère de l’Intérieur
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