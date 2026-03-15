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19:17 - Élections à Saint-Paul-lès-Romans : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Paul-lès-Romans, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 848 logements pour 1 927 habitants, la densité de la commune est de 122 habitants par km². Avec 204 entreprises, Saint-Paul-lès-Romans permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,21% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,61% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 834,63 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Paul-lès-Romans démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Saint-Paul-lès-Romans Le RN n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Saint-Paul-lès-Romans en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 27,90% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,26% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 23,02% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Paul-lès-Romans comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,56% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,12% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 48,09% lors du vote final et la victoire de Thibaut Monnier.

16:58 - Saint-Paul-lès-Romans : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de l'élection municipale à Saint-Paul-lès-Romans, l'absence ou non de votants jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 55,70 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 44,30 %) alors que l'épidémie de coronavirus touchait le pays. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 19,70 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 41,46 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,12 % au premier tour, contre 50,81 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Saint-Paul-lès-Romans : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique de Saint-Paul-lès-Romans a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Paul-lès-Romans avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,56%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,53% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Paul-lès-Romans avaient ensuite propulsé aux avants-postes Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 44,12% au premier tour, devant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) avec 25,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thibaut Monnier culminant à 48,09% des votes dans la localité.

14:57 - À Saint-Paul-lès-Romans, une population politiquement difficile à cerner Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Paul-lès-Romans plébiscitaient Emmanuelle Anthoine (LR) avec 26,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuelle Anthoine virant de nouveau en tête avec 61,07% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Paul-lès-Romans quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 28,08% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 27,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,74% pour Emmanuel Macron, contre 49,26% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Paul-lès-Romans un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Saint-Paul-lès-Romans à l'approche des municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Saint-Paul-lès-Romans, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 523 euros en 2024 (année des dernières données) contre 943 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 31,41 % en 2024 (contre près de 13,90 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne du pays, qui s'établit à environ 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 19 800 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 262 500 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 9,96 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Saint-Paul-lès-Romans À Saint-Paul-lès-Romans, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, 'Saint paul s'anime saison 2' a logiquement recueilli 515 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Paul-lès-Romans, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette année, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures.