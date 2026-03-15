Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Romans (26750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Paul-lès-Romans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-lès-Romans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-lès-Romans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BOS
Pascal BOS (17 élus) Saint-Paul demain 		666 71,77%
  • Pascal BOS
  • Chrystelle MONTELIMARD
  • Daniel LEROY
  • Emmanuelle MARTINEZ
  • Bernard GUICHARD
  • Véronique HECTOR-BELLIER
  • Grégory WANTIEZ
  • Morgane BARBIER
  • Richard BAËZA
  • Marianne BRUYAT
  • Christophe MOYROUD
  • Amandine RIVOIRE
  • Daniel BIHLET
  • Madalina IAGAR
  • Emmanuel DUBREUCQ
  • Claire BEAUMIER
  • Sébastien PADEY
Romain TEUFERT
Romain TEUFERT (2 élus) SAINT-PAUL-LES-ROMANS AUTREMENT 		262 28,23%
  • Romain TEUFERT
  • Valéria BEAUDROIT
Participation au scrutin Saint-Paul-lès-Romans
Taux de participation 62,48%
Taux d'abstention 37,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 964

Source : ministère de l’Intérieur

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