Résultat municipale 2026 à Saint-Paul (97411) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Paul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel SÉRAPHIN
Emmanuel SÉRAPHIN LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN 		20 325 47,16%
Cyrille MELCHIOR
Cyrille MELCHIOR NOUS, LES SAINT-PAULOIS 		14 728 34,17%
Didier ROBERT
Didier ROBERT POUR SAINT-PAUL 		4 815 11,17%
Jean-Yves MOREL
Jean-Yves MOREL RASSEMBLEMENT SAINT PAULOIS 		2 563 5,95%
Maxime HOARAU
Maxime HOARAU SAINT-PAUL EN MOUVEMENT 		671 1,56%
Participation au scrutin Saint-Paul
Taux de participation 50,51%
Taux d'abstention 49,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 45 172

Source : ministère de l’Intérieur

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