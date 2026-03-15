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19:21 - Saint-Paul : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Saint-Paul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 440 hab par km² et un taux de chômage de 24,15%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,62%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 38094 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (31,42%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (15,56%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Paul mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,19% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Saint-Paul Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Saint-Paul en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 18,51% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,74% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 8,16% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score trop limité, à Saint-Paul comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 26,65% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 22,59% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Paul. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,31% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Paul La fuite des électeurs s'élevait à 53,65 % à Saint-Paul pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale, l'épidémie de Covid ayant frappé de plein fouet la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois arrêté à 48,43 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 75,93 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 56,66 % au premier tour, contre 73,90 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît à l'arrivée comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. En parallèle de cette élection municipale 2026, cette contingence pèsera en tout cas sur les résultats de Saint-Paul.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Paul Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Paul. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saint-Paul avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,65%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 21,31% des votes. Concernant le scrutin législatif quelques semaines plus tard, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Saint-Paul plaçaient en tête le rassemblement des gauches (41,11%), devant les marinistes (22,59%). Le second tour n'a fait que confirmer le premier, le rassemblement des gauches culminant à 63,69% des voix sur place.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Saint-Paul lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Paul comme une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Paul voyait en effet Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 41,31% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,74% pour Marine Le Pen, contre 48,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Saint-Paul plaçaient en tête la tendance Divers gauche (41,77%) devant les régionalistes (10,03%). Le second tour entérinait la victoire des Divers gauche, rassemblant 61,73% des suffrages exprimés.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Saint-Paul depuis 2020 ? Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Paul, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,55 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 4 376 970 € la même année. Une recette bien loin des 21,50738 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Paul atteint désormais près de 41,77 % en 2024 (contre 28,83 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à 30,91 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (contre un peu plus de 40 % en moyenne en France). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est maintenu à 16,00 % environ en 2024, sans évolution depuis quatre ans , , la moyenne nationale se situant aux alentours de 9,5 %. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Paul s'est établi à 802 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 779 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Paul Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Paul ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Huguette Bello (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 36,59% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Joseph Sinimale (Divers droite) a capté 7 232 voix (19,89%). Une marge importante. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Huguette Bello l'a finalement emporté avec 26 056 bulletins (61,75%), face à Alain Benard qui a obtenu 16 138 électeurs inscrits (38,24%). La mainmise de la liste 'Liste conduite par huguette bello' s'est intensifiée pour se transformer en un triomphe éclatant et incontestable. La candidate étiquetée Union de la gauche a probablement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de gauche, récupérant 12 752 voix supplémentaires entre les deux tours.