Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-Trois-Châteaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel CATELINOIS (23 élus) SAINT PAUL PASSION COMMUNE.
|2 280
|53,48%
|
|Kristina HAZARD (6 élus) Saint-Paul autrement
|1 983
|46,52%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-Trois-Châteaux
|Taux de participation
|61,36%
|Taux d'abstention
|38,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|4 371
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Paul-Trois-Châteaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel CATELINOIS (Ballotage) SAINT PAUL PASSION COMMUNE.
|2 089
|48,92%
|Kristina HAZARD (Ballotage) Saint-Paul autrement
|1 243
|29,11%
|Hervé RENAHY (Ballotage) Saint Paul tricastinum l'audacieuse
|938
|21,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Paul-Trois-Châteaux
|Taux de participation
|61,65%
|Taux d'abstention
|38,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|4 391
Election municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Paul-Trois-Châteaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux
18:37 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Paul-Trois-Châteaux a-t-elle voté ?
La situation politique de Saint-Paul-Trois-Châteaux a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Paul-Trois-Châteaux avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 36,37% des inscrits. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Paul-Trois-Châteaux plébiscitaient ensuite Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 41,49% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Adhémar Autrand culminant à 53,06% des votes sur place.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Paul-Trois-Châteaux
À Saint-Paul-Trois-Châteaux, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Michel Catelinois (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 66,19% des suffrages. À sa poursuite, Jean-Luc Lenoir (Divers centre) a recueilli 33,80% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire retentissante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de l'élection de Saint-Paul-Trois-Châteaux
D'après les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la bataille électorale doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec Jean-Michel Catelinois sous l'étiquette LDVC et la liste de Kristina Hazard (LDVC). Il convient de mentionner le retrait de Hervé Renahy, qui pouvait pourtant se présenter après un résultat initial qualificatif. À 18 heures, les 7 bureaux de vote de Saint-Paul-Trois-Châteaux fermeront.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux ?
Pour le lancement des municipales à Saint-Paul-Trois-Châteaux, le vote a mobilisé 61,65 % des électeurs dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Jean-Michel Catelinois (Divers centre) qui a pris la pole position en s'adjugeant 48,92 % des voix. Dans son sillage, Kristina Hazard (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 29,11 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Jean-Michel Catelinois a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 17 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 21,97 %, Hervé Renahy (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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