Résultat municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Paul-Trois-Châteaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Paul-Trois-Châteaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel CATELINOIS
Jean-Michel CATELINOIS (23 élus) SAINT PAUL PASSION COMMUNE. 		2 280 53,48%
  • Jean-Michel CATELINOIS
  • Béatrice ROUMIEUX
  • Guy FAYOLLE
  • Isabelle CORSINI
  • Pierre DESCOURS
  • Nathalie GLEIZE
  • Alain RIVIERE
  • Céline ARANEGA
  • Bernard LACOTTE
  • Elisa BONALDI
  • Daniel BERNARD
  • Amélie GOUGAUD
  • Benoît MAIGRE
  • Véronique HURBIN
  • Marcel CARUANA
  • Brigitte TERRAS
  • Didier HARTMANN
  • Jacqueline OLEART
  • Yan THIBAULT
  • Samira EL BERMIL
  • Bobby NOGUEIRA
  • Béatrice HUYGHE
  • Marin TESSIER
Kristina HAZARD
Kristina HAZARD (6 élus) Saint-Paul autrement 		1 983 46,52%
  • Kristina HAZARD
  • Jean-Luc PERILLON
  • Marion GILLET
  • El Hassane AIT MOH
  • Marie FONTAINE
  • Frederic FOI
Participation au scrutin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Taux de participation 61,36%
Taux d'abstention 38,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 4 371

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Paul-Trois-Châteaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel CATELINOIS
Jean-Michel CATELINOIS (Ballotage) SAINT PAUL PASSION COMMUNE. 		2 089 48,92%
Kristina HAZARD
Kristina HAZARD (Ballotage) Saint-Paul autrement 		1 243 29,11%
Hervé RENAHY
Hervé RENAHY (Ballotage) Saint Paul tricastinum l'audacieuse 		938 21,97%
Participation au scrutin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Taux de participation 61,65%
Taux d'abstention 38,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 4 391

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