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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Péray Comment les habitants de Saint-Péray peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 16,90% des résidents sont des enfants, et 10,45% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,71%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4806 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,53%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Péray, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Saint-Péray Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Péray il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 20,28% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 35,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 14,19% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Péray comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 27,15% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,06% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 45,41% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Péray très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Péray, le premier round de l'élection municipale avait vu 40,74 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, une proportion assez classique (l'abstention avait donc culminé à 59,26 %) alors que la pandémie du coronavirus perturbait la compétition. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 81,38 %. La mobilisation atteignait de son côté 60,64 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,33 %, contre seulement 54,50 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative. En marge de cette élection municipale, l'état de la participation agira en définitive sur les résultats de Saint-Péray.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Péray À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Péray avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,15% des inscrits. Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Saint-Péray quelques semaines plus tard avec 29,06%. Michèle Victory (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 26,30%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Michèle Victory (Union de la gauche), avec 54,59%. L'orientation des électeurs de Saint-Péray a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Saint-Péray ? La physionomie politique de Saint-Péray dessine une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Saint-Péray privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (33,35%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 20,28%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Péray, les électeurs accordaient 64,28% pour Emmanuel Macron, contre 35,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Péray plébiscitaient Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 33,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,28%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Péray À Saint-Péray, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 18,75 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 148 300 euros, marquant une forte baisse face aux 1 983 490 € perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Péray est passé à 40,99 % en 2024 (contre 22,46 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Péray a atteint 1 050 euros en 2024 contre 958 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat des élections de 2020 à Saint-Péray S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Péray peut être intéressant. Dès le dimanche du premier tour, Jacques Dubay (Divers droite) a terminé en tête en totalisant 2 101 bulletins (86,71%). À ses trousses, Isabelle Badier (Divers droite) a rassemblé 322 suffrages en sa faveur (13,28%). Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Saint-Péray, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire sans appel, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.