Résultat municipale 2026 à Saint-Péray (07130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Péray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Péray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Péray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric GERLAND
Frédéric GERLAND (25 élus) Saint-Péray au coeur 		2 691 66,64%
  • Frédéric GERLAND
  • Stéphanie FORT-BRISQUET
  • Matthieu LE GALL
  • Sandrine CHARLES
  • Philippe PEALAT
  • Sandrine VILLE
  • Thomas BEAL
  • Nathalie MATHON-VOSSEY
  • Florian GIRAUD
  • Anne STIPO
  • James GUERIN
  • Stéphanie MARQUET-RICHARD
  • Jean-Philippe HERAUD
  • Céline HART
  • Joël BRANCO
  • Anne CORDOLA
  • David LAM KAM
  • Isabelle DUPRE RATEL
  • Bernard RAMILLON
  • Agnès ANTOINE
  • Axel CATERIN
  • Christiane DUFOUR
  • Stéphan CHABOUD
  • Sarah MARTIN
  • Julien DESMEDT
Agnès QUENTIN-NODIN
Agnès QUENTIN-NODIN (3 élus) Saint-Péray Vision d'Avenir 		826 20,46%
  • Agnès QUENTIN-NODIN
  • Nicolas CHOUTET
  • Rasha CHARRIERE
Flore REBISCHUNG
Flore REBISCHUNG (1 élu) Saint-Péray est à vous 		521 12,90%
  • Flore REBISCHUNG
Participation au scrutin Saint-Péray
Taux de participation 62,26%
Taux d'abstention 37,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 4 094

Source : ministère de l’Intérieur

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