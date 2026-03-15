En direct

19:18 - Comprendre l'électorat de Saint-Père-sur-Loire : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Saint-Père-sur-Loire, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 1 030 habitants répartis dans 560 logements, cette localité présente une densité de 96 hab par km². Ses 66 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 308 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,18%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,31% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 35,39% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 177,01 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Père-sur-Loire, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle percée du RN à Saint-Père-sur-Loire aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Saint-Père-sur-Loire il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 30,53% des bulletins exprimés lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,67% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 30,24% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 56,37% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,27% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,28% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 49,27% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Père-sur-Loire : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'envie d'aller voter des électeurs de Saint-Père-sur-Loire sera un enjeu majeur pour ces municipales 2026. La mobilisation s'élevait à 44,15 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score dans la norme alors que la pandémie du coronavirus faisait hésiter le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 77,70 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 55,84 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 66,53 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 53,28 % des électeurs locaux. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Saint-Père-sur-Loire comme une ville assez participative.

15:59 - Saint-Père-sur-Loire : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Père-sur-Loire. Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Père-sur-Loire s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,27%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (12,76%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,48%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Père-sur-Loire avaient ensuite favorisé Mathilde Paris (Rassemblement National) avec 46,28% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 31,40%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Constance de Pélichy (Divers droite) jusqu'au sommet avec 50,73%.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Père-sur-Loire reste un territoire orienté vers l'extrême droite Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Père-sur-Loire était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 30,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,61%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Père-sur-Loire, les électeurs accordaient 50,67% pour Marine Le Pen, contre 49,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Père-sur-Loire soutenaient en priorité Mathilde Paris (RN) avec 30,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,37%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Père-sur-Loire se jouait sur la fiscalité ? En matière d'impôts locaux à Saint-Père-sur-Loire, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 817 euros en 2024 (dernière année connue) contre 500 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 30,33 % en 2024 (contre environ 11,77 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 12 800 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 130 200 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 9,32 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Saint-Père-sur-Loire ? L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Saint-Père-sur-Loire est très révélatrice. Seule en lice, 'Agissons toujours ensemble pour saint-pere' menée par Patrick Foulon a sans surprise rassemblé 265 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Père-sur-Loire, cette géographie électorale pose les bases. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de ce scrutin sans réelle concurrence. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) apporte déjà un élément de réponse assez clair.