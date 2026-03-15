Résultat municipale 2026 à Saint-Père-sur-Loire (45600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Père-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Père-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Père-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent DUCLOY
Florent DUCLOY (12 élus) En route vers Saint-Père-sur-Loire 2026 		268 51,74%
  • Florent DUCLOY
  • Isabelle PINOTEAU
  • Rémi BEDU
  • Priscilla BEZARD FUNTEN
  • Martial BADAROUX
  • Delphine DACHEZ
  • Yohann TEYSSEDOU
  • Martine PIETRE
  • Jérôme BERTRAND
  • Claudia SASSO
  • Walid MISSAOUI
  • Angela LE BRETON MARINHO
Jacky CLOUTIER
Jacky CLOUTIER (3 élus) PRESERVONS SAINT-PERE, CONSTRUISONS L'AVENIR 		250 48,26%
  • Jacky CLOUTIER
  • Christelle ZUSATZ
  • Philippe CORBIN
Participation au scrutin Saint-Père-sur-Loire
Taux de participation 67,56%
Taux d'abstention 32,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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