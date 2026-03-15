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19:18 - Saint-Perreux : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Saint-Perreux, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 049 habitants répartis dans 623 logements, ce village présente une densité de 168 habitants par km². Ses 48 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (22,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 53,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 57,05% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 717,73 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Perreux, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Saint-Perreux Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Saint-Perreux en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 18,79% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,43% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 11,27% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Perreux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,43% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 23,17% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 26,10% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Perreux : 55,02 % d'abstention à la dernière élection municipale Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal à Saint-Perreux avait été marqué par une abstention de 55,02 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 44,98 %) alors que le Covid commençait à toucher la population. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 16,20 % localement. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux échéances locales, il est pertinent d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,06 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 23,85 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,45 %. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Saint-Perreux comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. Cette contingence à Saint-Perreux sera quoi qu'il en soit l'un des pivots de cette élection municipale.

15:59 - À Saint-Perreux, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Saint-Perreux s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée. Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Perreux s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,43%), talonnée par Raphaël Glucksmann (19,13%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,98%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Paul Molac (Régionaliste) en tête avec 40,00% au premier tour, devant Katel Le Cuillier (Rassemblement National) avec 23,17%. Le second round n'a pas changé grand chose, Paul Molac culminant à 73,90% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Perreux était complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Perreux plébiscitaient Paul Molac (Régionaliste) avec 42,86% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Paul Molac virant de nouveau en tête avec 79,40% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Perreux qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 32,59% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,65%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Perreux, les électeurs accordaient 66,57% pour Emmanuel Macron, contre 33,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Perreux comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux à Saint-Perreux, un enjeu de campagne ? À Saint-Perreux, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 564 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 561 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 43,26 % en 2024 (contre 25,10 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 10 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 183 700 euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,94 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Saint-Perreux Les résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Perreux ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Ensemble pour saint-perreux' a naturellement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Perreux, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.