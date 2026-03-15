Résultat municipale 2026 à Saint-Perreux (56350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Perreux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Perreux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Perreux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierrick LAUNAY
Pierrick LAUNAY (13 élus) Ensemble pour Saint-Perreux 		458 69,71%
  • Pierrick LAUNAY
  • Anne-Sophie RÉGENT
  • Mario GUICHARD
  • Marie-Noëlle MAHEO (ÉPOUSE GREGOIRE)
  • Nicolas JARNIER
  • Mélanie LEMASSON
  • Yannick SEVESTRE
  • Marie PENCREC'H
  • Victor HERVÉ
  • Sophie HEMERY
  • Olivier JALOUX
  • Emmanuelle CARVENNEC
  • Nicolas BOUCHOT
Margot MEUNIER
Margot MEUNIER (2 élus) Saint-Perreux en commun 		199 30,29%
  • Margot MEUNIER
  • Daniel NOIREAULT
Participation au scrutin Saint-Perreux
Taux de participation 71,67%
Taux d'abstention 28,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 668

Source : ministère de l’Intérieur

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