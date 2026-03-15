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19:18 - Démographie et politique à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, un lien étroit Dans la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,20%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (89,78%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 5197 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,88%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 12,99% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,00% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,16% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 20,21% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,31% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 34,02% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 37,75% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ? Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sera essentielle dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait vu 48,28 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 3 256 votants s'étaient alors manifestés, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 5 605 personnes qui ont voté au premier tour, soit 79,59 % de participation. L'affluence pour les législatives, chiffrée quant à elle à 47,85 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 71,09 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 52,11 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire se révèle comme une zone civiquement engagée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a-t-elle voté ? Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,31% des votes. Les élections des députés à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Bastian Maldiney (Rassemblement National) en tête du peloton avec 34,02% au premier tour, devant Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 30,53%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Michel Brard (Divers droite) qui a raflé la mise avec 62,25% des suffrages exprimés. La situation politique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 34,26% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,84% pour Emmanuel Macron, contre 37,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu portaient leur choix sur Hélène Macon (Nupes) avec 27,77% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Yannick Haury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,01% des voix.

12:58 - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : la situation fiscale constatée avant les municipales Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 20,25 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 103 340 €, loin des 1 770 510 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a évolué pour se fixer à 41,28 % en 2024 (contre 22,87 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu s'est établi à 763 € en 2024 contre 772 euros en début de mandat.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Stephan Beaugé s'est imposé à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Lors des municipales il y a 6 ans à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Stephan Beaugé (Divers droite) a viré en tête en récoltant 1 765 voix (55,66%). Deuxième, Mathieu Legrand (Divers) a recueilli 1 406 suffrages en sa faveur (44,33%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, cette dynamique pose les bases. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.