Résultat municipale 2026 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphan BEAUGÉ
Stéphan BEAUGÉ (24 élus) Saint Philbert pour tous 		2 919 61,75%
  • Stéphan BEAUGÉ
  • Valérie BAUDRY
  • Emmanuel GUILLET
  • Sophie IACONO
  • Frédéric SORET
  • Stéphanie FREUCHET
  • Sébastien MICHAUD
  • Virginie ROHR
  • Benoit POULAIN
  • Estelle JOLY
  • Stéphane FRABOUL
  • Hélène BRISSON
  • Florian GEFFRAY
  • Isabelle MICAULT
  • Christophe BATARD
  • Virginie LEROY
  • Cyrille PUEL
  • Viviane GOURHAND
  • Didier GUIBERT
  • Valérie BIRET
  • Thilbault LAROCHE
  • Véronique NEPVEU
  • Sébastien YOUX
  • Mélinda VALLEROY
Caroline GENY
Caroline GENY (4 élus) St-Philbert de Grand Lien 		1 483 31,37%
  • Caroline GENY
  • Guillaume HUCHET
  • Maryse SUIRE
  • Philippe DOUSSOT
Laurent TENAUD
Laurent TENAUD (1 élu) Saint Philbert de Grand Mieux 		325 6,88%
  • Laurent TENAUD
Participation au scrutin Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Taux de participation 64,30%
Taux d'abstention 35,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 4 805

Source : ministère de l’Intérieur

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