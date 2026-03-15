Résultat municipale 2026 à Saint-Philibert (56470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Philibert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Philibert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Philibert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François LE COTILLEC
François LE COTILLEC (15 élus) Saint-Philibert, entre terre et mer, un avenir ensemble 		647 56,02%
  • François LE COTILLEC
  • Noémie JOUNOT
  • Luc RAULT BARDON
  • Anne JACOB
  • Erwan MARTIN-LAUZER
  • Anne-Charlotte JAFFREDO
  • Arnaud LE LEVREUR
  • Françoise SIRIGU
  • Éric CAILLOCE
  • Armelle LE FOURNIER
  • Samuel DURAND
  • Marine BARDOU
  • Pierre-Jean JANNIN
  • Anne-Marie DU BOISBAUDRY
  • Loïc JOFFE
Marie DEVOIS
Marie DEVOIS (4 élus) Bien vivre à Saint-Philibert 		508 43,98%
  • Marie DEVOIS
  • Jean-Luc HOUDART
  • Caroline VALETTE
  • Emmanuel DE LA TOUR
Participation au scrutin Saint-Philibert
Taux de participation 76,50%
Taux d'abstention 23,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 1 188

Source : ministère de l’Intérieur

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