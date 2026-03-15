En direct

19:18 - Les enjeux locaux de Saint-Philibert : tour d'horizon démographique Dans la commune de Saint-Philibert, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 17% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 38,54% de 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (35,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1224 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,87%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,45%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 61,61%, comme à Saint-Philibert, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Philibert lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Saint-Philibert il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 18,14% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,29% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 11,97% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Philibert comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 23,58% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 27,72% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 33,56% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 35,72 % à Saint-Philibert aux dernières municipales À l'occasion de ces élections municipales, la valeur de la participation pèsera sur les résultats de Saint-Philibert. Pour rappel, la participation s'élevait à 35,72 % lors des municipales de 2020, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 84,25 % de participation dans la ville (15,75 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 60,24 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 82,26 %. Juste avant, le scrutin européen avait rassemblé 66,98 % des citoyens locaux. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Saint-Philibert comme une localité soucieuse de voter en comparaison de la moyenne.

15:59 - Saint-Philibert : retour sur la dernière année électorale en date Les Européennes 2024 à Saint-Philibert avaient vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (26,12%), avec derrière elle Jordan Bardella qui avait récolté 23,58% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Philibert avaient ensuite placé en tête Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 43,07% au premier tour, devant Florent de Kersauson (Rassemblement National) avec 27,72%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jimmy Pahun culminant à 66,44% des votes sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Saint-Philibert demeurait à l'époque une zone acquise au bloc central, fortifiant sa position.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Philibert s'était massivement tournée vers le centre-droit Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Philibert soutenaient en priorité Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 44,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,66%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Philibert voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 38,01% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 18,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,71% pour Emmanuel Macron, contre 32,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Philibert comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Philibert Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Saint-Philibert, la facture moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 2 058 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 064 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 32,99 % en 2024 (contre environ 13,43 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 493 080 € en 2024, loin des 462 000 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 7,40 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Demain Continuons Ensemble" majoritaire à Saint-Philibert Les résultats des municipales précédentes à Saint-Philibert se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Sans aucune opposition, 'Demain continuons ensemble' a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Philibert, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle compétition. Un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures.