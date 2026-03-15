Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Philippe : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Philippe [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Philippe sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Philippe.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Philippe
13:45 - Olivier RIVIERE a-t-il baissé les impôts à Saint-Philippe ?
Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Philippe, le produit fiscal par ménage s'est établi à 373 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 477 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 42,86 % en 2024 (contre 34,68 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 48 120 € en 2024, loin des 693 120 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 25,32 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - L'élection municipale de 2020 à Saint-Philippe : des résultats scellés dès le premier tour
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Philippe. À l'occasion du premier vote, Olivier Riviere (Divers centre) a pris la première place en rassemblant 1 716 soutiens (51,78%). Derrière, Wilfrid Bertile (Divers gauche) a engrangé 1 214 suffrages en sa faveur (36,63%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Philippe, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Saint-Philippe : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les habitants de Saint-Philippe sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Saint-Philippe se trouve plus bas dans cette page. Les 7 bureaux de vote de la ville de Saint-Philippe seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Saint-Philippe dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Philippe
|Tête de listeListe
|
Annielle Payet
Liste divers gauche
UNIS POUR SAINT-PHILIPPE AVEC ANNIELLE PAYET
|
|
Olivier Riviere
Liste divers centre
S'UNIR POUR L'AVENIR
|
|
Marcel Joël Damour
Liste d'extrême droite
SAINT-PHILIPPE RASSEMBLÉ AVEC JOËL DAMOUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Riviere (23 élus) Agir ensemble et laisser dire !
|1 716
|51,78%
|
|Wilfrid Bertile (5 élus) Ensemble pour saint-philippe, liste conduite par wilfrid bertile
|1 214
|36,63%
|
|Yohan Cervantes (1 élu) Imaginer et agir en solidarite
|384
|11,58%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Philippe
|Taux de participation
|71,62%
|Taux d'abstention
|28,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 401
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Riviere (23 élus) Saint-philippe, en avant
|1 763
|53,44%
|
|Didier Dalleau (3 élus) Ensemble pour saint philippe
|681
|20,64%
|
|Fridelin Courtois (2 élus) Ensemble reveillons saint philippe
|539
|16,33%
|
|Yohan Cervantes (1 élu) Saint-philippe nout' patrimoine
|316
|9,57%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Philippe
|Taux de participation
|74,40%
|Taux d'abstention
|25,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|3 418
Villes voisines de Saint-Philippe
- Saint-Philippe (97442)
- Ecole primaire à Saint-Philippe
- Maternités à Saint-Philippe
- Crèches et garderies à Saint-Philippe
- Classement des collèges à Saint-Philippe
- Salaires à Saint-Philippe
- Impôts à Saint-Philippe
- Dette et budget de Saint-Philippe
- Climat et historique météo de Saint-Philippe
- Accidents à Saint-Philippe
- Délinquance à Saint-Philippe
- Inondations à Saint-Philippe
- Nombre de médecins à Saint-Philippe
- Pollution à Saint-Philippe
- Entreprises à Saint-Philippe
- Prix immobilier à Saint-Philippe