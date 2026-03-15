Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Philippe : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Philippe

Tête de listeListe
Annielle Payet
Annielle Payet Liste divers gauche
UNIS POUR SAINT-PHILIPPE AVEC ANNIELLE PAYET
  • Annielle Payet
  • Wilfrid Bertile
  • Émilie Hoarau
  • Nicolas Damour
  • Gaëlle Ah-Nieme Turpin
  • Fridelin Courtois
  • Brigitte Velleyen Vaitilingom
  • Brian Turpin
  • Emilie Turpin
  • Honoré Etienne
  • Dorothy Michel
  • Thomas Salvan
  • Nicole Mussard
  • Jean-Mary Payet
  • Cindy Maillot
  • Philippe Collet
  • Jouana Turpin
  • Thomas Ichaye
  • Marguerite Guimard
  • Bernard Tonru
  • Martine Mammosa
  • Bernard Payet
  • Oceane Adonaie
  • Stephane Payet
  • Emilie Courtois
  • Harold K Bidi
  • Lucette Terral
  • Thierry Ah-Nieme
  • Ambroisine Fontaine
  • David Salvan
  • Valerie Felicite
Olivier Riviere
Olivier Riviere Liste divers centre
S'UNIR POUR L'AVENIR
  • Olivier Riviere
  • Coralie Duchemann
  • Francois Frédéric Salvan
  • Marie-Ange Lebon
  • Claude-François Payet
  • Lauriane Leichnig
  • Willy Boyer
  • Reine-Claude Renault
  • Joseph Edwand Damour
  • Larissa Salvan
  • Mickaël Payet
  • Nelly Collet
  • Jacky Fridelin Grondin
  • Lili Salvan
  • Toussaint Guillaume Bénard
  • Clarita Turpin
  • Noël Patrick Fontaine
  • Vanessa Courtois
  • Christophe Tonru
  • Hariniaina Izéquel
  • David Fabien Breda
  • Marie Solange Gonthier
  • Jules-Jacky Fiarda
  • Adrienne Dit Cathy Boyer
  • Jean Laurent Collet
  • Marie Michèle Josia Payet
  • Sylvain Dijoux
  • Catherine Galtier
  • Luc Nikaise Francomme
  • Michelle Sylvette Rolande Bachelier
  • Denis Fred Payet
Marcel Joël Damour
Marcel Joël Damour Liste d'extrême droite
SAINT-PHILIPPE RASSEMBLÉ AVEC JOËL DAMOUR
  • Marcel Joël Damour
  • Tamara Josiane Dumont
  • Laurent Daniel Lagarde
  • Anne-Lydie Maillot
  • Henry Jules Adugard
  • Amélie Rose Mounissy
  • Jonathan Grondin
  • Flavie Payet
  • Louis José Payet
  • Anne-Marie Nicole Manuel
  • Fridelin Valmir Damour
  • Marie Julicia Huet
  • Valère Jean-Baptiste Cazal
  • Angélique Payet Collet
  • Anthony Patrick Royet
  • Astrid Marie Irène Deguerville
  • John-Logane Damour
  • Marie Aurélie Orange
  • Ludovic Dominique
  • Pascale Marie Monique Damour
  • Valentin Louis Ambroise Lefevre
  • Marie Annata Dijoux
  • Stéphane Fontaine
  • Marie Chantale Lebon
  • Samuel Ulric Metro
  • Nathalie Sandrine Boyer
  • Huguet Joseph Gérald Duchemann
  • Mélanie Marie Dolène Fontaine
  • Joseph Eric Courtois
  • Noëlle Augustine Orosmane
  • Fred Gérard Payet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Riviere
Olivier Riviere (23 élus) Agir ensemble et laisser dire ! 		1 716 51,78%
  • Olivier Riviere
  • Catherine Morel-Galtier
  • Willy Boyer
  • Lili Salvan
  • Claude-François Payet
  • Karine Haddad
  • Joseph Edwand Damour
  • Marie Michèle Josia-Payet
  • Guillaume Bénard
  • Vanessa Courtois
  • Jacky Grondin
  • Marlène Calogine
  • Jacky Fiarda
  • Reine-Claude Grondin-Renault
  • Jean Laurent Collet
  • Églantine Turpin
  • Joël Damour
  • Marie Nelly Collet
  • Jocelyn Collet
  • Clarita Turpin
  • Lionel Grondin
  • Marie Solange Gonthier
  • Patrice Collet
Wilfrid Bertile
Wilfrid Bertile (5 élus) Ensemble pour saint-philippe, liste conduite par wilfrid bertile 		1 214 36,63%
  • Wilfrid Bertile
  • Evelyne Etheve
  • Frédéric Salvan
  • Maude Mussard
  • Fridelin Courtois
Yohan Cervantes
Yohan Cervantes (1 élu) Imaginer et agir en solidarite 		384 11,58%
  • Yohan Cervantes
Participation au scrutin Saint-Philippe
Taux de participation 71,62%
Taux d'abstention 28,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 401

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Riviere
Olivier Riviere (23 élus) Saint-philippe, en avant 		1 763 53,44%
  • Olivier Riviere
  • Marlène Calogine
  • Jacky Fiarda
  • Cécile Mussard
  • Claude-François Payet
  • Frédérique Boyer
  • Edwand Damour
  • Catherine Galtier
  • Honoré Etienne
  • Vanessa Courtois
  • Guillaume Benard
  • Clarita Turpin
  • Martial Damour
  • Mariette Orange
  • Joël Damour
  • Sophie Payet
  • Olivier Fontaine
  • Marie-Renée Riviere
  • Laurent Collet
  • Marie Robert
  • Lionel Grondin
  • Michelle Bachelier
  • Dominique Courtois
Didier Dalleau
Didier Dalleau (3 élus) Ensemble pour saint philippe 		681 20,64%
  • Didier Dalleau
  • Magalie Guimard
  • Calvert Leichnig
Fridelin Courtois
Fridelin Courtois (2 élus) Ensemble reveillons saint philippe 		539 16,33%
  • Fridelin Courtois
  • Martine Carian
Yohan Cervantes
Yohan Cervantes (1 élu) Saint-philippe nout' patrimoine 		316 9,57%
  • Yohan Cervantes
Participation au scrutin Saint-Philippe
Taux de participation 74,40%
Taux d'abstention 25,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 3 418

Villes voisines de Saint-Philippe

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