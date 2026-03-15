En direct

19:21 - Saint-Philippe : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans les rues de Saint-Philippe, les élections s'achèvent. Avec une population de 5 093 habitants répartis dans 2 476 logements, cette ville présente une densité de 33 hab par km². Ses 201 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (60,70%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 11,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1 871 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 40,57%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Philippe affirme l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Saint-Philippe Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Saint-Philippe il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 31,57% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 76,36% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 13,66% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Philippe comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 42,02% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,28% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 53,04% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Jean-Hugues Ratenon.

16:58 - Les électeurs de Saint-Philippe peu mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 3 401 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Philippe, ce qui donnait un taux de participation de 71,62 %, une affluence particulièrement forte alors que la pandémie du Covid avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections municipales restent en effet de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les électeurs s'investissent particulièrement. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 51,85 %. La mobilisation atteignait pour sa part 22,40 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 46,50 %, contre seulement 29,57 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le profil d'une commune où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Saint-Philippe, ce facteur aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Saint-Philippe classée au centre avant les municipales 2026 Joan Doro (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Saint-Philippe après la dissolution de 2024 avec 31,28%. Anne Chane-Kaye-Bone (Divers gauche) terminait à la deuxième place avec 29,08%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Joan Doro culminant à 53,04% des suffrages exprimés sur place. Le choc des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saint-Philippe avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,02%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 17,34% des voix. La préférence des électeurs de Saint-Philippe a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Saint-Philippe : des verdicts éminemment instructifs lors des élections en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Philippe soutenaient en priorité Jean-Hugues Ratenon (DVG) avec 49,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Philippe qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 40,02% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 31,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 76,36% pour Marine Le Pen, contre 23,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Olivier RIVIERE a-t-il baissé les impôts à Saint-Philippe ? Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Philippe, le produit fiscal par ménage s'est établi à 373 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 477 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 42,86 % en 2024 (contre 34,68 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 48 120 € en 2024, loin des 693 120 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 25,32 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Saint-Philippe : des résultats scellés dès le premier tour Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Philippe. À l'occasion du premier vote, Olivier Riviere (Divers centre) a pris la première place en rassemblant 1 716 soutiens (51,78%). Derrière, Wilfrid Bertile (Divers gauche) a engrangé 1 214 suffrages en sa faveur (36,63%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Philippe, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.