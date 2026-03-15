Résultat municipale 2026 à Saint-Philippe (97442) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Philippe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Philippe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Philippe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier RIVIERE
Olivier RIVIERE (23 élus) S'UNIR POUR L'AVENIR 		2 041 53,88%
  • Olivier RIVIERE
  • Coralie DUCHEMANN
  • Francois Frédéric SALVAN
  • Marie-Ange LEBON
  • Claude-François PAYET
  • Lauriane LEICHNIG
  • Willy BOYER
  • Reine-Claude RENAULT
  • Joseph Edwand DAMOUR
  • Larissa SALVAN
  • Mickaël PAYET
  • Nelly COLLET
  • Jacky Fridelin GRONDIN
  • Lili SALVAN
  • Toussaint Guillaume BÉNARD
  • Clarita TURPIN
  • Noël Patrick FONTAINE
  • Vanessa COURTOIS
  • Christophe TONRU
  • Hariniaina IZÉQUEL
  • David Fabien BREDA
  • Marie Solange GONTHIER
  • Jules-Jacky FIARDA
Annielle PAYET
Annielle PAYET (6 élus) UNIS POUR SAINT-PHILIPPE AVEC ANNIELLE PAYET 		1 574 41,55%
  • Annielle PAYET
  • Wilfrid BERTILE
  • Émilie HOARAU
  • Nicolas DAMOUR
  • Gaëlle AH-NIEME TURPIN
  • Fridelin COURTOIS
Marcel Joël DAMOUR
Marcel Joël DAMOUR SAINT-PHILIPPE RASSEMBLÉ AVEC JOËL DAMOUR 		173 4,57%
Participation au scrutin Saint-Philippe
Taux de participation 75,75%
Taux d'abstention 24,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 3 892

Source : ministère de l’Intérieur

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