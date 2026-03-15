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19:17 - Les enjeux locaux de Saint-Piat : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Piat mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,58%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (23,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 636 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,37%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,18%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Piat mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,28% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN monte-t-il à Saint-Piat ? Le RN était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Piat il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 24,71% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,03% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 23,85% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Piat comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,08% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 36,80% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 41,69% lors du vote définitif.

16:58 - Saint-Piat : 39,56 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Saint-Piat, la mobilisation des électeurs aura un rôle essentiel sur les résultats locaux. En 2020, la participation avait culminé à 60,44 % lors du premier tour (un chiffre exceptionnellement haut), représentant 518 votants alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 78,52 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 57,09 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 71,70 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 61,37 %. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de classer Saint-Piat comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Piat ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saint-Piat, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (33,08%). Emma Minot (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Saint-Piat quelques semaines plus tard avec 36,80%. Guillaume Kasbarian (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 32,00%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Guillaume Kasbarian (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 58,31%. Le panorama politique de Saint-Piat a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Piat : les résultats à comprendre Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Piat plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,90% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,71%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,97% pour Emmanuel Macron, contre 44,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Piat soutenaient en priorité Guillaume Kasbarian (Ensemble !) avec 29,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,56%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - À Saint-Piat, le niveau de la fiscalité locale est en hausse S'agissant des contributions locales à Saint-Piat, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 920 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 645 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,57 % en 2024 (contre 17,80 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 45 700 euros en 2024. Une somme loin des quelque 156 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 10,97 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Piat ? Les résultats des dernières municipales à Saint-Piat ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michael Blanchet a pris les commandes en recueillant 48,80% des suffrages. Derrière, Amélie De Sousa a rassemblé 31,87% des voix. La troisième place est revenue à Jean-Roger Condat, rassemblant 19,32% des électeurs. L'importante distance prise au départ livrait un indice fort pour la suite. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Michael Blanchet l'a finalement emporté avec 52,86% des suffrages, face à Amélie De Sousa rassemblant 47,13% des électeurs. Le second tour a été in fine extrêmement indécis, l'écart initial ayant été comblé grâce à une bonne réserve de voix. Bien que Amélie De Sousa ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 54 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour ces municipales 2026 à Saint-Piat, cet équilibre pèsera irrémédiablement sur le résultat.