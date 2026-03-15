Résultat municipale 2026 à Saint-Piat (28130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Piat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Piat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Piat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain LAMBERT
Sylvain LAMBERT (12 élus) CAP COMMUN POUR SAINT PIAT ET SES HAMEAUX 		295 50,51%
  • Sylvain LAMBERT
  • Marie-Laure MÉZARD
  • Christophe LARDEAU
  • Aurélie ROCHE
  • Romain LEMAITRE
  • Sophie GRANDJEAN
  • Jean-Paul BAUDOUIN
  • Delphine LEGROS
  • Hugues MÉZARD
  • Juliette BLANZY
  • Philippe DUREL
  • Claudine DUREL
Jean-Philippe REMOLI
Jean-Philippe REMOLI (3 élus) BIEN VIVRE A SAINT PIAT 		289 49,49%
  • Jean-Philippe REMOLI
  • Christelle GEAY
  • Philippe SIMONNET
Participation au scrutin Saint-Piat
Taux de participation 67,48%
Taux d'abstention 32,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 610

Source : ministère de l’Intérieur

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