Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron (17310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe SUEUR
Christophe SUEUR (22 élus) BIEN VIVRE EN OLÉRON 		1 777 50,28%
  • Christophe SUEUR
  • Evelyne NÉRON MORGAT
  • Julien PAPINEAU
  • Sylvie CHASTANET
  • Patrick GAZEU
  • Sylvie FROUGIER
  • Rodolphe VATON
  • Michèle BROCHUS
  • Éric GUILBERT
  • Isabelle RAVIAT
  • Luc COIFFÉ
  • Agnès DENIEAU
  • Lionel ANDREZ
  • Monique BIROT
  • Nicolas USSEGLIO
  • Alexandra ROUSSETY
  • Emmanuel COURDAVAULT
  • Martine DELISÉE
  • Julien GIRAUD
  • Sylvie ENJOUBAUT
  • Thierry DELBARRE
  • Françoise VIDAL
Bernard NICLOT
Bernard NICLOT (4 élus) Saint-Pierre réussir l'avenir avec vous 		981 27,76%
  • Bernard NICLOT
  • Lucie LEFILLEUL
  • Jérôme GUILLEMET
  • Anne-Elisabeth AREND
Philippe RAYNAL
Philippe RAYNAL (3 élus) Saint-Pierre d'Oléron à Coeur 		776 21,96%
  • Philippe RAYNAL
  • Christine GRANGER-MAILLET
  • Vincent NAVETEUR
Participation au scrutin Saint-Pierre-d'Oléron
Taux de participation 58,09%
Taux d'abstention 41,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 3 633

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Pierre-d'Oléron - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe SUEUR
Christophe SUEUR (Ballotage) BIEN VIVRE EN OLÉRON 		1 703 47,42%
Bernard NICLOT
Bernard NICLOT (Ballotage) Saint-Pierre réussir l'avenir avec vous 		994 27,68%
Philippe RAYNAL
Philippe RAYNAL (Ballotage) Saint-Pierre d'Oléron à Coeur 		894 24,90%
Participation au scrutin Saint-Pierre-d'Oléron
Taux de participation 59,45%
Taux d'abstention 40,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 3 718

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