Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron (17310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe SUEUR (22 élus) BIEN VIVRE EN OLÉRON
|1 777
|50,28%
|
|Bernard NICLOT (4 élus) Saint-Pierre réussir l'avenir avec vous
|981
|27,76%
|
|Philippe RAYNAL (3 élus) Saint-Pierre d'Oléron à Coeur
|776
|21,96%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-d'Oléron
|Taux de participation
|58,09%
|Taux d'abstention
|41,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|3 633
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Pierre-d'Oléron - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe SUEUR (Ballotage) BIEN VIVRE EN OLÉRON
|1 703
|47,42%
|Bernard NICLOT (Ballotage) Saint-Pierre réussir l'avenir avec vous
|994
|27,68%
|Philippe RAYNAL (Ballotage) Saint-Pierre d'Oléron à Coeur
|894
|24,90%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-d'Oléron
|Taux de participation
|59,45%
|Taux d'abstention
|40,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|3 718
Election municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre-d'Oléron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-d'Oléron.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Pierre-d'Oléron
La préférence des électeurs de Saint-Pierre-d'Oléron a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Lors des européennes, le résultat à Saint-Pierre-d'Oléron s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,02%), talonnée par Valérie Hayer (15,54%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,14%). Les législatives à Saint-Pierre-d'Oléron qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Aymeric Mongelous (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,54% au premier tour, devant Christophe Plassard (Horizons) avec 34,90%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Christophe Plassard (Horizons), avec 56,92%.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Pierre-d'Oléron
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Pierre-d'Oléron ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Christophe Sueur (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 1 549 voix (62,86%). Dans la position du principal opposant, Philippe Raynal (Divers gauche) a capté 23,70% des voix. Ce triomphe au premier tour de Christophe Sueur a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Saint-Pierre-d'Oléron pour la finale de la municipale ?
La confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec Philippe Raynal, Bernard Niclot et Christophe Sueur, d'après les listes des candidats au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 6 bureaux de vote de la ville de Saint-Pierre-d'Oléron permettent aux citoyens de voter.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Saint-Pierre-d'Oléron
Pour le lancement des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron, le scrutin a vu 59,45 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Christophe Sueur (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 47,42 % des bulletins valides. Ensuite, Bernard Niclot (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 27,68 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Christophe Sueur a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 15 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Raynal (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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