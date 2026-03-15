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19:17 - Saint-Pierre-d'Oléron : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Saint-Pierre-d'Oléron foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 8 004 logements pour 6 665 habitants, la densité de la commune est de 164 habitants par km². L'existence de 953 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (39,16%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 46,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 131 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,13%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron contribue à édifier l'avenir français.

17:57 - Le RN avance à Saint-Pierre-d'Oléron Le mouvement lepéniste récoltait 13,43% des voix comptabilisées lors des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron il y a six ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Christophe Sueur étant choisi sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,97% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 22,98% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 46,45% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,02% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,54% pour le Rassemblement national. Il finira avec 43,08% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Saint-Pierre-d'Oléron ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Pierre-d'Oléron, le premier tour du scrutin municipal avait vu 45,30 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score dans la norme. C'étaient 2 581 votants qui s'étaient manifestés alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 4 542 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,32 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 54,07 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,00 % au premier tour, contre 52,05 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes. À l'occasion de la municipale de 2026, le niveau de la participation agira en tout cas sur les résultats de Saint-Pierre-d'Oléron.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Pierre-d'Oléron a-t-elle voté ? La physionomie politique de Saint-Pierre-d'Oléron a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Pierre-d'Oléron avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 35,02% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Pierre-d'Oléron portaient leur choix sur Aymeric Mongelous (Rassemblement National) avec 39,54% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Christophe Plassard (Horizons), avec 56,92%.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Saint-Pierre-d'Oléron ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Pierre-d'Oléron choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,67% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 27,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,54% pour Emmanuel Macron, contre 47,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Pierre-d'Oléron soutenaient en priorité Didier Quentin (LR) avec 23,63% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christophe Plassard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,55% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Saint-Pierre-d'Oléron ? À Saint-Pierre-d'Oléron, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,89 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 1 709 180 €, marquant une forte baisse face aux 2 077 370 € récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Pierre-d'Oléron est passé à près de 53,57 % en 2024 (contre 30,51 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Pierre-d'Oléron a représenté environ 2 019 euros en 2024 contre 1 316 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la liste "Bien Vivre En Oléron" à l'élection municipale de 2020 à Saint-Pierre-d'Oléron Les forces politiques en présence demeurent encore à l'heure actuelle déterminées par le verdict des dernières élections en date à Saint-Pierre-d'Oléron. À l'occasion du premier vote à l'époque, Christophe Sueur (Divers droite) a viré en tête en récoltant 1 549 suffrages (62,86%). Sur la seconde marche, Philippe Raynal (Divers gauche) a recueilli 584 votes (23,70%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.