Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron (17310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-d'Oléron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe SUEUR
Christophe SUEUR BIEN VIVRE EN OLÉRON 		1 703 47,42%
Bernard NICLOT
Bernard NICLOT Saint-Pierre réussir l'avenir avec vous 		994 27,68%
Philippe RAYNAL
Philippe RAYNAL Saint-Pierre d'Oléron à Coeur 		894 24,90%
Participation au scrutin Saint-Pierre-d'Oléron
Taux de participation 59,45%
Taux d'abstention 40,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 3 718

Source : ministère de l’Intérieur

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